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Как приготовить «Медовик» в домашних условия

Торт медовик - это нежные коржи, пропитанные кремом из сливок и сметаны

сегодня, 10:07
Автор:
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Черновалова Кристина
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Торт "Медовик" — это не просто десерт, а символ домашнего уюта и гастрономического мастерства. Слои нежного медового бисквита, пропитанные ароматным кремом, способны превратить обычный чаепитие в праздник. Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир кулинарии и научиться создавать этот замечательный торт в домашних условиях.

Как приготовить «Медовик» в домашних условия

Торт «Медовик», пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 3-3.5 стакана

  • Мед – 3 столовые ложки

  • Сахар – 1 стакан

  • Масло сливочное – 200 грамм

  • Яйца куриные – 3 штуки

  • Сода пищевая – 1 чайная ложка

  • Сметана (20%) – 500 мл

  • Сахарная пудра – 3 столовые ложки

Подготовка ингредиентов:
Перед началом приготовления все продукты должны быть комнатной температуры. Муку просеять, чтобы избежать комков. Мед лучше выбирать натуральный, его необходимо немного подогреть для более легкого смешивания с другими компонентами.

Шаг 1: Приготовление теста
В кастрюле смешать мед, сахар и сливочное масло. Поставить на медленный огонь и, помешивая, довести до полного растворения сахара и масла. Снять с огня, добавить соду, перемешать до появления пены. Вбить яйца, аккуратно перемешать. Постепенно добавлять просеянную муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто.

Шаг 2: Выпечка коржей
Разделить тесто на 8-10 равных частей. Каждую часть раскатать в тонкий корж диаметром примерно 20-22 см. Выпекать каждый корж на сухом противне или в форме с пергаментом при температуре 180 градусов Цельсия до золотистого цвета, около 5-7 минут. Остудить коржи на решетке.

Шаг 3: Приготовление крема
Сметану тщательно перемешать с сахарной пудрой до получения однородной массы. Крем должен быть густым и воздушным.

Шаг 4: Сборка торта
На каждый корж равномерно распределить сметанный крем, оставляя немного для украшения верха и боков торта. Собрать торт, аккуратно промазывая каждый слой. Оформить верх и бока торта оставшимся кремом. Для лучшего пропитывания торт рекомендуется оставить в холодильнике на несколько часов или на ночь.

Готовый "Медовик" не только порадует вас и ваших близких своим изысканным вкусом, но и станет украшением любого стола. Этот торт – отличный способ показать заботу и привнести в домашнюю атмосферу чуточку праздника. Приятного аппетита и удачи в кулинарных начинаниях!



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