logo

BTC/USD

43299.75

ETH/USD

3337.59

LTC/USD

148.14

USD/UAH

28.13

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Как приготовить куриное филе, чтобы оно не было сухим: 3 секрета для сочного мяса
commentss НОВОСТИ Все новости

Как приготовить куриное филе, чтобы оно не было сухим: 3 секрета для сочного мяса

Однако несмотря на простоту большинства рецептов, мясо иногда получается сухим и пересушенным

сегодня, 00:08
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Рецептов по приготовлению куриного филе – множество, и у каждой хозяйки точно есть несколько своих любимых. Но важно знать некоторые уловки, чтобы грудинка действительно получилась сочной. Пожалуй, каждый согласится, что куриное филе никогда не надоест. А все из-за такого разнообразия способов приготовления. Однако несмотря на простоту большинства рецептов, мясо иногда получается сухим и пересушенным. Как этого избежать, рассказали Thektchn.

Как приготовить куриное филе, чтобы оно не было сухим: 3 секрета для сочного мяса

Куриное филе - фото из открытых источников

Основные моменты приготовления куриного филе

Жарить филе следует на слабом или среднем огне. Это нужно для того, что мясо могло до конца приготовиться в середине.

Не переворачивайте и не трогайте курятину, как только начали ее жарить. По крайней мере, первые 5 минут. Если филе трудно перевернуть, это свидетельствует о том, что оно еще не готово. В идеале советуют переворачивать его только один раз за все время приготовления.

Не жарьте курятину на сливочном масле – она может подгореть. Для аппетитного цвета и аромата нужно добавить масло в самом конце.

Напомним, без салата "Шуба" сложно представить праздничный новогодний стол, ведь он вкусный, простой и быстрый в приготовлении. Но повар Анатолий Добровольский рассказал, как можно сделать блюдо еще и более полезным. Салат получается весьма калорийный из-за майонеза, поэтому можно попробовать заменить в рецепте этот продукт. Что потребуется для "Шубы"? Ингредиенты: 4 отваренных клубня картофеля, 2 авокадо крупного размера, 300 г сливочного сыра, 2 средние отварные моркови, 300 г филе сельди, 4 куриных яйца, 2 крупных свеклы, 1 красный лук, а также соль, зеленый лук (на украшения) и красная икра. 

Способ приготовления: картофель натрите на крупной терке и выложите в форму первый слой. Далее взбейте авокадо со сливочным сыром в блендере, добавив немного соли. Полученным соусом промажьте картофельный слой. Далее положите натертую отварную морковь и снова смажьте соусом. Выложите порезанную сельдь, потом мелко порезанный лук, тертые яйца и в конце натертую свеклу.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thekitchn.com/how-to-cook-golden-juicy-chicken-breast-on-the-stove-248171
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!