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Как приготовить кулич в мультиварке

Рецепт пасхальной выпечки в мультиварке прост и не отнимет у вас много сил и времени

сегодня, 19:40
Автор:

Ольга Чародий
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Предлагаем вам испечь пасху в мультиварке. Этот способ не менее удобен, чем выпечка в духовке. Кулич по этому рецепту получается воздушный и очень вкусный. Рецепт пасхальной выпечки в мультиварке прост и не отнимет у вас много сил и времени. Негустое тесто не нужно долго вымешивать, а для расстойки и выпечки понадобится по одному часу, пишет портал 1000.menu.

Как приготовить кулич в мультиварке

Рецепт - фото из открытых источников

Продукты:

Молоко 100 мл

Сметана 150 мл

Масло сливочное 150 г

Дрожжи прессованные 50 г

Сахар 200 г

Мука 800 г

Соль

Сахар ванильный

Изюм 200 г

Масло 6 ст.л.

Посыпка кондитерская

Белки яичные 2шт.

Пудра сахарная 1 ст. кровати

Как приготовить кулич в мультиварке:

Молоко должно быть обязательно теплым (примерно 37 градусов, но не больше), поэтому немного греем его. Изюм мы очень тщательно промоем. В миске затираем дрожжи с сахаром (1 ст.ложка).

Затем туда зальем молоко и 50 г муки. Перемешаем. Миску с полученной смесью отставить в сторону. Спустя 20 минут смесь значительно увеличилась в размерах. В кастрюле растопить сливочное масло и добавить в него сметану. Венчиком все перемешать. Туда же сахар, ванильный сахар, чуть-чуть соли, изюм и дрожжевую смесь. Перемешаем.

К ним будем постепенно просеивать муку, вымешивая сначала ложкой, а потом руками. Это следует делать долго и очень тщательно. Руки регулярно смачиваем растительным маслом. Тесто должно получиться мягким и немного прилипать к рукам. Сразу же его положим в чашу мультиварки: она прекрасно в ней подойдет. Перед этим смажем сливочным маслом стенки емкости и на дно застелить пищевую бумагу в виде круга. Тесто должно занять примерно 1/3 чаши.

Через час откроем крышку устройства: наше тесто полностью заполнило мультиварку. Его следует немного примять руками и можно запускать режим выпечки. Для того чтобы пасха в мультиварке пропеклась, понадобится 1,5 часа. После финального сигнала откроем крышку устройства. Кулич в мультиварке готов. Осталось только украсить.

Напомним, уникальный опыт в ресторанном мире Украины – Fenix ​​презентовал свою книгу. Подобный формат позволяет познакомиться с закулисьем ресторана, узнать о команде, препятствиях и возможностях, о том, с чего все начиналось, и каких высот удалось достичь Fenix ​​менее чем за два года. В издание вошли авторские рецепты от именитых шефов – Сергея Байсаревича и Стефано Антониолли.


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Источник: https://1000.menu/cooking/34829-pasxalnyi-kulich-v-multivarke
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