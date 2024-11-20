Как приготовить картофель с мясом по-французски: простой и вкусный рецепт

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Картофель с мясом по-французски – это популярное блюдо, сочетающее в себе простоту приготовления, доступность ингредиентов и отличный вкус. Она отлично подходит для семейного ужина или праздничного стола. Ниже приведена пошаговая инструкция, которая поможет легко приготовить это блюдо дома.
Рецепт картофеля с мясом по-французски
Для приготовления вам понадобится:
Картофель — 1 кг
Мясо (свиная вырезка или куриное филе) – 500 г
Лук репчатый – 2-3 шт.
Твердый сыр — 200 г
Майонез — 200 г
Соль, перец — по вкусу
Растительное масло для смазывания формы
Подготовка ингредиентов.
Картофель очистите, промойте и нарежьте тонкими кружочками (толщиной примерно 3-5 мм).
Мясо также промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими пластинками или небольшими кусочками.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
Сыр натрите на крупной терке.
Подготовка формы для запекания.
Смажьте форму для запекания растительным маслом. Это поможет избежать пригорания картофеля.
Выложение ингредиентов.
В форму слоями выложите продукты:
Первый слой – картофель. Посолите и поперчите по вкусу.
Второй слой – мясо. Также добавьте специи.
Третий слой – лук.
Повторите слои в такой последовательности, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем обязательно должен быть картофель.
Добавление майонеза.
Равномерно смажьте верхний слой картофеля майонезом. Это придаст блюду сочность.
Запекание.
Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку до 180 °C. Запекайте в течение 40 минут.
После этого снимите фольгу, посыпьте картофель тертым сыром и поставьте в духовку еще на 15-20 минут, пока творог не образует золотистую корочку.
Подача.
Готовое блюдо дайте немного остыть, затем порежьте порционными кусками. Подавать можно как самостоятельное блюдо или с овощным салатом.
Для более внятного вкуса можно добавить чеснок или смесь прованских трав.
Если вы готовите для детей, вместо майонеза можно использовать сметану.
Картофель с мясом по-французски – это универсальный рецепт, который подходит для любого случая. Кушанье готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и всегда получается вкусным.
Новости