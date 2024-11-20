Как приготовить картофель с мясом по-французски: простой и вкусный рецепт

Картофель с мясом по-французски – это популярное блюдо, сочетающее в себе простоту приготовления, доступность ингредиентов и отличный вкус. Она отлично подходит для семейного ужина или праздничного стола. Ниже приведена пошаговая инструкция, которая поможет легко приготовить это блюдо дома.

Рецепт картофеля с мясом по-французски

Ингредиенты:

Для приготовления вам понадобится:

Картофель — 1 кг

Мясо (свиная вырезка или куриное филе) – 500 г

Лук репчатый – 2-3 шт.

Твердый сыр — 200 г

Майонез — 200 г

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло для смазывания формы

Пошаговый рецепт:

Подготовка ингредиентов. Картофель очистите, промойте и нарежьте тонкими кружочками (толщиной примерно 3-5 мм).

Мясо также промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими пластинками или небольшими кусочками.

Лук очистите и нарежьте полукольцами.

Сыр натрите на крупной терке. Подготовка формы для запекания.

Смажьте форму для запекания растительным маслом. Это поможет избежать пригорания картофеля. Выложение ингредиентов.

В форму слоями выложите продукты: Первый слой – картофель. Посолите и поперчите по вкусу.

Второй слой – мясо. Также добавьте специи.

Третий слой – лук.

Повторите слои в такой последовательности, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем обязательно должен быть картофель. Добавление майонеза.

Равномерно смажьте верхний слой картофеля майонезом. Это придаст блюду сочность. Запекание.

Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку до 180 °C. Запекайте в течение 40 минут.

После этого снимите фольгу, посыпьте картофель тертым сыром и поставьте в духовку еще на 15-20 минут, пока творог не образует золотистую корочку. Подача.

Готовое блюдо дайте немного остыть, затем порежьте порционными кусками. Подавать можно как самостоятельное блюдо или с овощным салатом.

Рекомендации:

Для более внятного вкуса можно добавить чеснок или смесь прованских трав.

Если вы готовите для детей, вместо майонеза можно использовать сметану.

Картофель с мясом по-французски – это универсальный рецепт, который подходит для любого случая. Кушанье готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и всегда получается вкусным.