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Как приготовить картофель с мясом по-французски: простой и вкусный рецепт

Картофель с мясом по-французски: пошаговый рецепт для семейного ужина

20 ноября 2024, 04:10
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Черновалова Кристина

Картофель с мясом по-французски – это популярное блюдо, сочетающее в себе простоту приготовления, доступность ингредиентов и отличный вкус. Она отлично подходит для семейного ужина или праздничного стола. Ниже приведена пошаговая инструкция, которая поможет легко приготовить это блюдо дома.

Как приготовить картофель с мясом по-французски: простой и вкусный рецепт

Рецепт картофеля с мясом по-французски

Ингредиенты:

Для приготовления вам понадобится:

  • Картофель — 1 кг

  • Мясо (свиная вырезка или куриное филе) – 500 г

  • Лук репчатый – 2-3 шт.

  • Твердый сыр — 200 г

  • Майонез — 200 г

  • Соль, перец — по вкусу

  • Растительное масло для смазывания формы

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка ингредиентов.

    • Картофель очистите, промойте и нарежьте тонкими кружочками (толщиной примерно 3-5 мм).

    • Мясо также промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте тонкими пластинками или небольшими кусочками.

    • Лук очистите и нарежьте полукольцами.

    • Сыр натрите на крупной терке.

  2. Подготовка формы для запекания.
    Смажьте форму для запекания растительным маслом. Это поможет избежать пригорания картофеля.

  3. Выложение ингредиентов.
    В форму слоями выложите продукты:

    • Первый слой – картофель. Посолите и поперчите по вкусу.

    • Второй слой – мясо. Также добавьте специи.

    • Третий слой – лук.
      Повторите слои в такой последовательности, пока не закончатся ингредиенты. Последним слоем обязательно должен быть картофель.

  4. Добавление майонеза.
    Равномерно смажьте верхний слой картофеля майонезом. Это придаст блюду сочность.

  5. Запекание.
    Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую духовку до 180 °C. Запекайте в течение 40 минут.
    После этого снимите фольгу, посыпьте картофель тертым сыром и поставьте в духовку еще на 15-20 минут, пока творог не образует золотистую корочку.

  6. Подача.
    Готовое блюдо дайте немного остыть, затем порежьте порционными кусками. Подавать можно как самостоятельное блюдо или с овощным салатом.

Рекомендации:

  • Для более внятного вкуса можно добавить чеснок или смесь прованских трав.

  • Если вы готовите для детей, вместо майонеза можно использовать сметану.

Картофель с мясом по-французски – это универсальный рецепт, который подходит для любого случая. Кушанье готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и всегда получается вкусным.



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