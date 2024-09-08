Как приготовить карбонару: классический рецепт пасты за 20 минут

Паста карбонара — одно из самых популярных блюд итальянской кухни. Ее классический рецепт часто поддается различным интерпретациям, однако настоящая карбонара отличается своей простотой и насыщенным вкусом. В этой статье представлен подробный рецепт приготовления карбонары в домашних условиях.

Вкусный и сытный ужин за 15 минут — классическая паста карбонара

Ингредиенты:

Для приготовления пасты карбонара на 2 порции потребуется:

Спагетти или другая паста — 200 г

Свежие яйца — 2 шт.

Пармезан (или пекорино) — 50 г

Гуанчале (или панчетта) — 100 г

Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Оливковое масло — 1 столовая ложка

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Пошаговая инструкция:

Подготовка ингредиентов

Начните с подготовки всех необходимых продуктов. Паста варится довольно быстро, поэтому важно, чтобы все остальные ингредиенты были готовы к тому моменту, когда макароны будут сварены. Гуанчале

Традиционно для карбонары используется гуанчале — это свиная щека, которая обладает особенным вкусом. Если гуанчале не удалось найти, можно использовать панчетту или бекон. Нарежьте гуанчале тонкими полосками или кубиками. Приготовление пасты

В большую кастрюлю налейте воду и добавьте соль. Доведите воду до кипения и положите пасту. Готовьте спагетти согласно инструкции на упаковке, обычно это занимает 8–10 минут. Паста должна быть "аль денте", то есть немного недоварена, с легким упругим центром. Обжарка гуанчале

Пока паста варится, займитесь приготовлением гуанчале. В сковороде на среднем огне разогрейте столовую ложку оливкового масла. Добавьте нарезанный гуанчале и обжаривайте до золотистой корочки. Гуанчале должен стать хрустящим, но не пересушенным. При желании можно добавить раздавленный зубчик чеснока для аромата. После обжарки уберите чеснок. Яично-сырная смесь

В небольшой миске взбейте яйца и натрите сыр. Настоящая карбонара готовится из пекорино романо, однако его можно заменить пармезаном. Добавьте щепотку черного перца в смесь и тщательно перемешайте. Это важно для достижения кремовой текстуры соуса. Соединение компонентов

Когда паста сварена, слейте воду, но оставьте около 50 мл воды от варки. Это пригодится для создания соуса. Пасту добавьте в сковороду к гуанчале, перемешайте и снимите сковороду с огня. Затем медленно добавляйте яично-сырную смесь, постоянно помешивая, чтобы яйца не свернулись. Если соус получается слишком густым, добавьте немного воды от варки пасты для придания нужной консистенции. Подача

Подавайте пасту сразу после приготовления, посыпав сверху свежемолотым черным перцем и, при желании, дополнительной порцией тертого сыра. Карбонара не требует дополнительных соусов или специй — ее вкус должен быть насыщенным и сбалансированным.

Несколько советов:

- Используйте только свежие яйца для приготовления, так как они играют ключевую роль в текстуре и вкусе соуса.

- Важно добавлять яйцо к пасте при отключенной плите, чтобы избежать приготовления яичницы. Соус должен быть кремообразным, а не рассыпчатым.

- Настоящая карбонара не содержит сливок — кремовую консистенцию создает смесь яиц и сыра.

Приготовление пасты карбонара не требует много времени, но требует точности в работе с ингредиентами. Следуя этим простым шагам, можно добиться вкуса настоящей итальянской карбонары, которая украсит любой стол.