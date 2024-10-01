Как приготовить идеальный жульен с курицей и грибами за 30 минут

Жульен с курицей и грибами — это не просто закуска, а настоящая кулинарная классика, которая украшает как праздничные застолья, так и обычные семейные ужины. Это блюдо с нежной курицей, сочными грибами и тягучим сыром покоряет даже самых требовательных гурманов. Готовится он довольно просто, но результат всегда восхищает. Предлагаем вам пошаговый рецепт этого вкусного блюда, который станет фаворитом на вашей кухне.

Как приготовить жульен с курицей и грибами дома

Ингредиенты:

Куриное филе — 300 г

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 шт.

Сливки (20%) — 200 мл

Твердый сыр — 100 г

Мука — 1 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить жульен с курицей и грибами:

Подготовка ингредиентов.

Начнем с того, что куриное филе нужно тщательно промыть, обсушить и нарезать небольшими кубиками или полосками — как вам больше нравится. Шампиньоны промойте под водой и нарежьте тонкими ломтиками. Лук мелко порежьте — он придаст блюду необходимую пикантность. Обжарка курицы.

На разогретую сковороду положите немного сливочного масла. Добавьте кусочки курицы и обжаривайте их на среднем огне до появления румяной корочки. Этот процесс займет примерно 7 минут. Как только мясо будет готово, снимите его со сковороды и отложите в сторону. Грибы и лук.

В ту же сковороду, где жарилась курица, добавьте еще немного сливочного масла и обжарьте лук до мягкости. Когда лук станет прозрачным, добавьте к нему шампиньоны. Жарьте на среднем огне, пока вся жидкость не испарится, а грибы не подрумянятся. Обычно это занимает около 10 минут. Приготовление соуса.

Для жульена важно приготовить правильный соус, который придаст блюду характерную нежность. В небольшой кастрюле растопите сливочное масло и добавьте муку. Обжаривайте смесь пару минут, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Затем аккуратно влейте сливки, продолжайте помешивать и варите соус до загустения. Не забудьте добавить соль и перец по вкусу. Сборка жульена.

Теперь соединяем все вместе. В сковороду с грибами и луком добавьте обжаренную курицу, затем залейте это все соусом. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек курицы и гриба оказался в нежной сливочной смеси. Запекание.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Возьмите порционные кокотницы или небольшие керамические формы. Выложите подготовленную массу в формы, заполняя их на 2/3 объема. Сверху посыпьте тертым сыром — именно он создаст ту самую аппетитную корочку. Поставьте формы в духовку и запекайте около 15-20 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым. Подача.

Готовый жульен подавайте сразу, прямо в кокотницах. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как закуску. Отлично сочетается с хрустящими гренками или свежим хлебом.

Советы для идеального жульена:

Если хотите придать блюду новый оттенок вкуса, попробуйте использовать разные виды грибов, например, белые или вешенки.

Для более легкой версии замените сливки на сметану или сливки с меньшей жирностью.

Сыр можно использовать разный — от классического пармезана до более нежной гауды.

Жульен с курицей и грибами — это то самое блюдо, которое никогда не теряет своей популярности. Он подходит для любого случая, будь то праздник или обычный ужин, и всегда вызывает восторг у гостей.



