Как приготовить идеальный стейк в домашних условиях: пошаговая инструкция для любителей мяса

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Амбарцумян Анна
Независимо от того, вы новичок на кухне, или опытный кулинар, получить сочный, с золотистой корочкой стейк не так уж сложно. "Комментарии" разбирались, как правильно выбрать мясо, приготовить его и подать на стол, чтобы он был действительно идеальным.
Стейк. Фото: freepik
Первым шагом к идеальному стейку является правильный выбор мяса. Для стейка лучше всего подходят такие сорта, как рыба, филе миньон, Нью-Йорк стейк, стейк из сердцевины вырезки или Т-бон. Важно обращать внимание на количество жировых прожилок – они обеспечивают сочность и аромат стейка во время приготовления. Мясо должно быть свежим, хорошим цветом и без неприятного запаха.
Для приготовления стейка в домашних условиях лучше выбирать мясо толщиной от 2 до 3 см. Чем толще кусок, тем легче добиться идеальной корочки, не пережарить его.
Стейк можно готовить как без маринада, так и с ним. Однако важно помнить, что стейк должен быть простым в приготовлении и не стоит сильно перебивать вкус самого мяса.
Если вы хотите, чтобы стейк был более ароматным, можно использовать несколько простых специй: соль, черный перец, чеснок, розмарин или чабрец. Присыпьте мясо специями с обеих сторон и оставьте на несколько минут, чтобы они нарядились. Если вы хотите добавить мясу более насыщенный вкус, используйте маринад из оливкового масла, лимонного сока, чеснока и трав на 30-60 минут перед приготовлением.
Следующий шаг – жарка стейка. Ключевым моментом является температура сковороды и время, в течение которого вы готовите мясо. Используйте сковороду с толстым дном или чугунную сковороду, равномерно распределяющую тепло. Разогрейте сковороду до высокой температуры и только тогда кладите стейк.
Если вы хотите получить стейк с кровью (Rare), обжаривайте его по 2-3 минуты с каждой стороны. Для средней готовности (Medium) жарьте стейк 4-5 минут с каждой стороны. Для хорошо прокаленного стейка (Well Done) вам понадобится до 7-8 минут с каждой стороны.
Не забывайте, что стейк продолжает готовиться даже после того, как вы сняли его с огня, поэтому важно дать мясу отдохнуть 5-10 минут перед подачей, чтобы соки равномерно распределились по всему куску.
Чтобы стейк был еще более вкусным, используйте высококачественные масла, такие как оливковое или масло виноградных косточек. Оливковое масло дает отличный аромат и не позволяет мясу прилипать к сковороде. Для дополнительного вкуса можно добавить кусочек сливочного масла в конце обжарки.
Во время жарки можно добавить чеснок, розмарин или чабрец, чтобы добавить стейку дополнительные ароматы.
Подавать стейк можно с разными гарнирами: картофелем фри, овощами на гриле, запеченными овощами или свежим салатом. Если вы хотите добавить еще больше вкуса, подготовьте соус – классический бернезе, красное вино или пеппер соус.
Также можно подавать стейк с жареными грибами или карамелизированным луком для дополнительного аромата и вкуса.
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