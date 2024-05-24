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Как приготовить идеальный шоколадно-банановый чизкейк: рецепт

Шоколадно-банановый чизкейк: вкусное удовольствие без лишних усилий

сегодня, 10:40
Автор:
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Черновалова Кристина
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С приближением летних месяцев возрастает интерес к десертам, которые можно приготовить без лишних хлопот и затрат времени. Один из таких рецептов — шоколадно-банановый чизкейк, идеальный выбор для любого семейного обеда или вечеринки на свежем воздухе. Этот рецепт не требует выпечки, что делает его особенно привлекательным в жаркую погоду.

Как приготовить идеальный шоколадно-банановый чизкейк: рецепт

Шоколадно-банановый чизкейк без выпечки

Ингредиенты

Для приготовления шоколадно-бананового чизкейка понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 г шоколадного печенья

  • 100 г сливочного масла

  • 600 г сливочного сыра

  • 150 г сахарной пудры

  • 300 мл сливок для взбивания

  • 3 спелых банана

  • 150 г темного шоколада

  • 50 г какао-порошка

  • Щепотка соли

Подготовка основы

  1. Для основы измельчите шоколадное печенье в крошку при помощи блендера или кухонного комбайна. Растопите сливочное масло и смешайте его с печеньевой крошкой.

  2. Выложите полученную смесь на дно формы для выпечки, предварительно застеленной пергаментной бумагой, и хорошо утрамбуйте. Поставьте в холодильник на 30 минут для застывания.

Приготовление начинки

  1. В глубокой миске соедините сливочный сыр с сахарной пудрой и взбивайте миксером до однородной консистенции.

  2. В отдельной миске взбейте сливки до устойчивых пиков. Аккуратно введите взбитые сливки в сырную массу.

  3. Бананы нарежьте кружочками и добавьте в смесь. Также добавьте тертый темный шоколад и какао-порошок. Перемешайте до однородности.

  4. Выложите начинку на застывшую основу и разровняйте. Поставьте в холодильник на несколько часов, лучше на всю ночь.

Подача

Перед подачей украсьте чизкейк свежими бананами, тертым шоколадом или шоколадной стружкой. Этот десерт можно подавать как в виде торта, так и порционно.

Шоколадно-банановый чизкейк – это прекрасный выбор для летнего десерта. Благодаря своей простоте в приготовлении и великолепному вкусу, он наверняка станет любимцем вашего стола.



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