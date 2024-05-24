Как приготовить идеальный шоколадно-банановый чизкейк: рецепт

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Черновалова Кристина
С приближением летних месяцев возрастает интерес к десертам, которые можно приготовить без лишних хлопот и затрат времени. Один из таких рецептов — шоколадно-банановый чизкейк, идеальный выбор для любого семейного обеда или вечеринки на свежем воздухе. Этот рецепт не требует выпечки, что делает его особенно привлекательным в жаркую погоду.
Шоколадно-банановый чизкейк без выпечки
Для приготовления шоколадно-бананового чизкейка понадобятся следующие ингредиенты:
300 г шоколадного печенья
100 г сливочного масла
600 г сливочного сыра
150 г сахарной пудры
300 мл сливок для взбивания
3 спелых банана
150 г темного шоколада
50 г какао-порошка
Щепотка соли
Для основы измельчите шоколадное печенье в крошку при помощи блендера или кухонного комбайна. Растопите сливочное масло и смешайте его с печеньевой крошкой.
Выложите полученную смесь на дно формы для выпечки, предварительно застеленной пергаментной бумагой, и хорошо утрамбуйте. Поставьте в холодильник на 30 минут для застывания.
В глубокой миске соедините сливочный сыр с сахарной пудрой и взбивайте миксером до однородной консистенции.
В отдельной миске взбейте сливки до устойчивых пиков. Аккуратно введите взбитые сливки в сырную массу.
Бананы нарежьте кружочками и добавьте в смесь. Также добавьте тертый темный шоколад и какао-порошок. Перемешайте до однородности.
Выложите начинку на застывшую основу и разровняйте. Поставьте в холодильник на несколько часов, лучше на всю ночь.
Перед подачей украсьте чизкейк свежими бананами, тертым шоколадом или шоколадной стружкой. Этот десерт можно подавать как в виде торта, так и порционно.
Шоколадно-банановый чизкейк – это прекрасный выбор для летнего десерта. Благодаря своей простоте в приготовлении и великолепному вкусу, он наверняка станет любимцем вашего стола.
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