Как приготовить идеальный шоколадно-банановый чизкейк: рецепт

С приближением летних месяцев возрастает интерес к десертам, которые можно приготовить без лишних хлопот и затрат времени. Один из таких рецептов — шоколадно-банановый чизкейк, идеальный выбор для любого семейного обеда или вечеринки на свежем воздухе. Этот рецепт не требует выпечки, что делает его особенно привлекательным в жаркую погоду.

Шоколадно-банановый чизкейк без выпечки

Ингредиенты

Для приготовления шоколадно-бананового чизкейка понадобятся следующие ингредиенты:

300 г шоколадного печенья

100 г сливочного масла

600 г сливочного сыра

150 г сахарной пудры

300 мл сливок для взбивания

3 спелых банана

150 г темного шоколада

50 г какао-порошка

Щепотка соли

Подготовка основы

Для основы измельчите шоколадное печенье в крошку при помощи блендера или кухонного комбайна. Растопите сливочное масло и смешайте его с печеньевой крошкой. Выложите полученную смесь на дно формы для выпечки, предварительно застеленной пергаментной бумагой, и хорошо утрамбуйте. Поставьте в холодильник на 30 минут для застывания.

Приготовление начинки

В глубокой миске соедините сливочный сыр с сахарной пудрой и взбивайте миксером до однородной консистенции. В отдельной миске взбейте сливки до устойчивых пиков. Аккуратно введите взбитые сливки в сырную массу. Бананы нарежьте кружочками и добавьте в смесь. Также добавьте тертый темный шоколад и какао-порошок. Перемешайте до однородности. Выложите начинку на застывшую основу и разровняйте. Поставьте в холодильник на несколько часов, лучше на всю ночь.

Подача

Перед подачей украсьте чизкейк свежими бананами, тертым шоколадом или шоколадной стружкой. Этот десерт можно подавать как в виде торта, так и порционно.

Шоколадно-банановый чизкейк – это прекрасный выбор для летнего десерта. Благодаря своей простоте в приготовлении и великолепному вкусу, он наверняка станет любимцем вашего стола.