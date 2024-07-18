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Как приготовить хрустящие вафли-трубочки: классический рецепт

Рецепт хрустящих вафель-трубочек не только прост в исполнении, но и прекрасно подходит для семейного чаепития

сегодня, 10:21
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Черновалова Кристина

Вафли-трубочки — это не только вкусное, но и эстетически приятное угощение, которое может украсить любой стол. Этот рецепт поможет вам легко и быстро приготовить хрустящие вафли-трубочки прямо у себя на кухне. Следуйте этой пошаговой инструкции, и у вас получится идеально золотистая вафля с приятной текстурой и тонким ароматом ванили.

Как приготовить хрустящие вафли-трубочки: классический рецепт

Хрустящие вафельные трубочки рецепт

Необходимые ингредиенты:

  • Яйца куриные — 3 штуки;

  • Сахар — 150 грамм;

  • Масло сливочное — 100 грамм;

  • Мука пшеничная — 150 грамм;

  • Вода — 50 миллилитров;

  • Ванильный сахар — 1 пакетик (или экстракт ванили);

  • Соль — щепотка.

Подготовка ингредиентов:

  1. Растопить сливочное масло. Масло необходимо предварительно растопить и остудить до комнатной температуры.

  2. Смешивание сухих ингредиентов. Муку следует просеять с солью и ванильным сахаром (или добавить ванильный экстракт).

Приготовление теста:

  1. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до образования светлой пены. Это займет около 3-5 минут при использовании миксера на средней скорости.

  2. Постепенно вводите остывшее масло и воду, продолжая взбивание.

  3. Небольшими порциями добавляйте смешанные сухие ингредиенты, каждый раз тщательно перемешивая тесто до однородности.

Выпекание вафель:

  1. Нагрейте вафельницу для трубочек. Перед использованием рекомендуется слегка смазать внутреннюю поверхность небольшим количеством масла.

  2. Влейте в центр формы около 1 столовой ложки теста.

  3. Закройте вафельницу и выпекайте вафли до золотистого цвета, обычно это занимает 1-2 минуты.

  4. Сразу после выпекания, пока вафля ещё горячая, аккуратно заверните её вокруг конуса или ручки столовой ложки, чтобы придать форму трубочки.

  5. Дайте вафле остыть и застыть в этой форме, прежде чем извлекать.

Сервировка:

Хрустящие вафли-трубочки можно подавать как в чистом виде, так и с наполнителями. Популярны варианты с взбитыми сливками, джемом или сгущённым молоком.

Этот рецепт хрустящих вафель-трубочек не только прост в исполнении, но и прекрасно подходит для семейного чаепития или в качестве оригинального угощения для гостей. Время, проведенное за приготовлением этих сладостей, окупится сторицей, когда вы увидите улыбки на лицах ваших близких.



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