Как приготовить хрустящие вафли-трубочки: классический рецепт

Вафли-трубочки — это не только вкусное, но и эстетически приятное угощение, которое может украсить любой стол. Этот рецепт поможет вам легко и быстро приготовить хрустящие вафли-трубочки прямо у себя на кухне. Следуйте этой пошаговой инструкции, и у вас получится идеально золотистая вафля с приятной текстурой и тонким ароматом ванили.

Хрустящие вафельные трубочки рецепт

Необходимые ингредиенты:

Яйца куриные — 3 штуки;

Сахар — 150 грамм;

Масло сливочное — 100 грамм;

Мука пшеничная — 150 грамм;

Вода — 50 миллилитров;

Ванильный сахар — 1 пакетик (или экстракт ванили);

Соль — щепотка.

Подготовка ингредиентов:

Растопить сливочное масло. Масло необходимо предварительно растопить и остудить до комнатной температуры. Смешивание сухих ингредиентов. Муку следует просеять с солью и ванильным сахаром (или добавить ванильный экстракт).

Приготовление теста:

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до образования светлой пены. Это займет около 3-5 минут при использовании миксера на средней скорости. Постепенно вводите остывшее масло и воду, продолжая взбивание. Небольшими порциями добавляйте смешанные сухие ингредиенты, каждый раз тщательно перемешивая тесто до однородности.

Выпекание вафель:

Нагрейте вафельницу для трубочек. Перед использованием рекомендуется слегка смазать внутреннюю поверхность небольшим количеством масла. Влейте в центр формы около 1 столовой ложки теста. Закройте вафельницу и выпекайте вафли до золотистого цвета, обычно это занимает 1-2 минуты. Сразу после выпекания, пока вафля ещё горячая, аккуратно заверните её вокруг конуса или ручки столовой ложки, чтобы придать форму трубочки. Дайте вафле остыть и застыть в этой форме, прежде чем извлекать.

Сервировка:

Хрустящие вафли-трубочки можно подавать как в чистом виде, так и с наполнителями. Популярны варианты с взбитыми сливками, джемом или сгущённым молоком.

Этот рецепт хрустящих вафель-трубочек не только прост в исполнении, но и прекрасно подходит для семейного чаепития или в качестве оригинального угощения для гостей. Время, проведенное за приготовлением этих сладостей, окупится сторицей, когда вы увидите улыбки на лицах ваших близких.