Как приготовить домашнюю шаурму с курицей: рецепт

Шаурма — одно из популярных блюд уличной кухни, которое можно легко приготовить дома. Это сытное и вкусное блюдо, которое не требует много времени на подготовку, а результат порадует вкусом и свежестью. Предлагаем вам простой рецепт шаурмы с курицей, который можно воплотить в домашних условиях.

Домашняя шаурма с курицей пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Для приготовления шаурмы на 4 порции вам понадобятся следующие продукты:

Лаваш тонкий — 4 штуки

Куриное филе — 400 грамм

Помидоры — 2 штуки

Огурцы — 2 штуки

Капуста белокочанная — 200 грамм

Лук репчатый — 1 штука

Чеснок — 2 зубчика

Сметана — 100 грамм

Майонез — 100 грамм

Кетчуп — 50 грамм

Подсолнечное масло — 2 столовые ложки

Специи (соль, перец, паприка) — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Шаг 1: Подготовка курицы

Возьмите куриное филе и нарежьте его на тонкие полоски или небольшие кусочки. Подогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Когда масло станет горячим, добавьте кусочки курицы на сковороду. Обжаривайте их до золотистого цвета, периодически помешивая, чтобы курица прожарилась равномерно. В процессе жарки добавьте соль, перец и паприку по вкусу. Время обжарки курицы составляет примерно 10-12 минут. Когда курица готова, снимите её с огня и дайте немного остыть.

Шаг 2: Подготовка овощей

Пока курица обжаривается, подготовьте овощи. Нарежьте помидоры и огурцы тонкими кружочками или полукольцами. Капусту нашинкуйте тонкими полосками. Лук можно нарезать полукольцами или мелкими кубиками. Если любите более острый вкус, добавьте немного красного лука.

Шаг 3: Приготовление соуса

Для соуса смешайте сметану, майонез и кетчуп в одной емкости. Чтобы придать соусу более насыщенный вкус, выдавите в смесь 2 зубчика чеснока. Всё тщательно перемешайте. Если хотите получить соус с более пикантной ноткой, можно добавить немного лимонного сока или горчицы.

Шаг 4: Подготовка лаваша

Возьмите тонкий лаваш и разложите его на плоской поверхности. В центр лаваша нанесите слой приготовленного соуса. Далее, в центр каждого лаваша положите немного обжаренной курицы, равномерно распределяя её по всей длине. После этого добавьте овощи — капусту, огурцы, помидоры и лук. Следите за тем, чтобы начинка была распределена равномерно и не перегружала лаваш.

Шаг 5: Сворачивание шаурмы

Когда все ингредиенты выложены на лаваш, аккуратно заверните его. Сначала подогните боковые края, чтобы начинка не выпадала, а затем сворачивайте лаваш рулетом. Важно не делать его слишком плотным, чтобы не повредить структуру лаваша.

Шаг 6: Обжарка шаурмы

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Поместите свернутую шаурму на сковороду и обжарьте её с каждой стороны по 2-3 минуты до образования хрустящей корочки. Это придаст блюду приятную текстуру и поможет лучше зафиксировать форму шаурмы.

Подача блюда

Готовую шаурму подавайте к столу горячей. По желанию можно дополнительно полить её оставшимся соусом или подать его отдельно в маленькой емкости. Такое блюдо можно сопровождать картофелем фри, свежими овощами или легким салатом.