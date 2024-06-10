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Как приготовить домашнее мороженое: рецепт

Делаем мороженое дома: Пошаговые рецепты для настоящих гурманов

сегодня, 10:45
Автор:
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Черновалова Кристина
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Лето – идеальное время для освежающего домашнего мороженого. В этой статье мы предлагаем вам три различных рецепта, которые помогут вам насладиться холодным лакомством без необходимости посещения магазина. Эти рецепты подойдут для всех, кто желает добавить в свое лето немного сладкого волшебства.

Как приготовить домашнее мороженое: рецепт

Три рецепта домашнего мороженого для жарких дней

1. Классическое ванильное мороженое

Ингредиенты:

  • 500 мл сливок для взбивания (33-35% жирности)

  • 250 мл полномолочного молока

  • 150 г сахара

  • 1 стручок ванили или 2 ч.л. ванильного экстракта

Инструкция:

  1. Смешайте молоко, сливки и сахар в кастрюле. Разрежьте стручок ванили вдоль, выскребите семена и добавьте их в смесь вместе со стручком.

  2. Нагрейте на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара и нагрева смеси до 70°C. Не допускайте кипения.

  3. Снимите смесь с огня и охладите до комнатной температуры. Затем уберите в холодильник на несколько часов, лучше на ночь.

  4. Перелейте охлажденную смесь в мороженицу и взбивайте по инструкции устройства до загустения.

  5. Готовое мороженое переложите в контейнер и уберите в морозильник минимум на 4 часа.

2. Шоколадное мороженое с кусочками шоколада

Ингредиенты:

  • 500 мл сливок для взбивания

  • 250 мл молока

  • 200 г сахара

  • 100 г какао-порошка

  • 100 г темного шоколада, нарезанного на мелкие кусочки

  • 1 ч.л. ванильного экстракта

Инструкция:

  1. В кастрюле смешайте сливки, молоко, сахар и какао-порошок. Нагрейте на медленном огне, помешивая, пока смесь не станет однородной и сахар полностью не растворится.

  2. Снимите кастрюлю с огня и добавьте ванильный экстракт.

  3. Остудите смесь до комнатной температуры, затем охладите в холодильнике.

  4. После охлаждения перелейте смесь в мороженицу и взбивайте до загустения.

  5. За 5 минут до окончания взбивания добавьте нарезанный шоколад.

  6. Готовое мороженое уберите в морозильник для застывания.

3. Мороженое "Берри Микс"

Ингредиенты:

  • 500 мл сливок для взбивания

  • 250 мл молока

  • 150 г сахара

  • 300 г свежих ягод (клубника, малина, черника)

Инструкция:

  1. Ягоды тщательно вымойте, удалите плодоножки и любые поврежденные ягоды.

  2. В блендере пюрируйте ягоды с сахаром до однородности.

  3. Смешайте ягодное пюре с молоком и сливками.

  4. Охладите полученную смесь в холодильнике.

  5. Перелейте в мороженицу и взбивайте до загустения.

  6. Готовое мороженое переложите в контейнер и заморозьте.

Каждый из этих рецептов позволит вам насладиться классическими и новыми вкусами домашнего мороженого, добавив в ваше лето нотку сладкого прохладного удовольствия.



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