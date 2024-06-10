Как приготовить домашнее мороженое: рецепт

Лето – идеальное время для освежающего домашнего мороженого. В этой статье мы предлагаем вам три различных рецепта, которые помогут вам насладиться холодным лакомством без необходимости посещения магазина. Эти рецепты подойдут для всех, кто желает добавить в свое лето немного сладкого волшебства.

Три рецепта домашнего мороженого для жарких дней

1. Классическое ванильное мороженое

Ингредиенты:

500 мл сливок для взбивания (33-35% жирности)

250 мл полномолочного молока

150 г сахара

1 стручок ванили или 2 ч.л. ванильного экстракта

Инструкция:

Смешайте молоко, сливки и сахар в кастрюле. Разрежьте стручок ванили вдоль, выскребите семена и добавьте их в смесь вместе со стручком. Нагрейте на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара и нагрева смеси до 70°C. Не допускайте кипения. Снимите смесь с огня и охладите до комнатной температуры. Затем уберите в холодильник на несколько часов, лучше на ночь. Перелейте охлажденную смесь в мороженицу и взбивайте по инструкции устройства до загустения. Готовое мороженое переложите в контейнер и уберите в морозильник минимум на 4 часа.

2. Шоколадное мороженое с кусочками шоколада

Ингредиенты:

500 мл сливок для взбивания

250 мл молока

200 г сахара

100 г какао-порошка

100 г темного шоколада, нарезанного на мелкие кусочки

1 ч.л. ванильного экстракта

Инструкция:

В кастрюле смешайте сливки, молоко, сахар и какао-порошок. Нагрейте на медленном огне, помешивая, пока смесь не станет однородной и сахар полностью не растворится. Снимите кастрюлю с огня и добавьте ванильный экстракт. Остудите смесь до комнатной температуры, затем охладите в холодильнике. После охлаждения перелейте смесь в мороженицу и взбивайте до загустения. За 5 минут до окончания взбивания добавьте нарезанный шоколад. Готовое мороженое уберите в морозильник для застывания.

3. Мороженое "Берри Микс"

Ингредиенты:

500 мл сливок для взбивания

250 мл молока

150 г сахара

300 г свежих ягод (клубника, малина, черника)

Инструкция:

Ягоды тщательно вымойте, удалите плодоножки и любые поврежденные ягоды. В блендере пюрируйте ягоды с сахаром до однородности. Смешайте ягодное пюре с молоком и сливками. Охладите полученную смесь в холодильнике. Перелейте в мороженицу и взбивайте до загустения. Готовое мороженое переложите в контейнер и заморозьте.

Каждый из этих рецептов позволит вам насладиться классическими и новыми вкусами домашнего мороженого, добавив в ваше лето нотку сладкого прохладного удовольствия.