Как приготовить домашнее мороженое: рецепт

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Черновалова Кристина
Лето – идеальное время для освежающего домашнего мороженого. В этой статье мы предлагаем вам три различных рецепта, которые помогут вам насладиться холодным лакомством без необходимости посещения магазина. Эти рецепты подойдут для всех, кто желает добавить в свое лето немного сладкого волшебства.
Три рецепта домашнего мороженого для жарких дней
Ингредиенты:
500 мл сливок для взбивания (33-35% жирности)
250 мл полномолочного молока
150 г сахара
1 стручок ванили или 2 ч.л. ванильного экстракта
Инструкция:
Смешайте молоко, сливки и сахар в кастрюле. Разрежьте стручок ванили вдоль, выскребите семена и добавьте их в смесь вместе со стручком.
Нагрейте на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара и нагрева смеси до 70°C. Не допускайте кипения.
Снимите смесь с огня и охладите до комнатной температуры. Затем уберите в холодильник на несколько часов, лучше на ночь.
Перелейте охлажденную смесь в мороженицу и взбивайте по инструкции устройства до загустения.
Готовое мороженое переложите в контейнер и уберите в морозильник минимум на 4 часа.
Ингредиенты:
500 мл сливок для взбивания
250 мл молока
200 г сахара
100 г какао-порошка
100 г темного шоколада, нарезанного на мелкие кусочки
1 ч.л. ванильного экстракта
Инструкция:
В кастрюле смешайте сливки, молоко, сахар и какао-порошок. Нагрейте на медленном огне, помешивая, пока смесь не станет однородной и сахар полностью не растворится.
Снимите кастрюлю с огня и добавьте ванильный экстракт.
Остудите смесь до комнатной температуры, затем охладите в холодильнике.
После охлаждения перелейте смесь в мороженицу и взбивайте до загустения.
За 5 минут до окончания взбивания добавьте нарезанный шоколад.
Готовое мороженое уберите в морозильник для застывания.
Ингредиенты:
500 мл сливок для взбивания
250 мл молока
150 г сахара
300 г свежих ягод (клубника, малина, черника)
Инструкция:
Ягоды тщательно вымойте, удалите плодоножки и любые поврежденные ягоды.
В блендере пюрируйте ягоды с сахаром до однородности.
Смешайте ягодное пюре с молоком и сливками.
Охладите полученную смесь в холодильнике.
Перелейте в мороженицу и взбивайте до загустения.
Готовое мороженое переложите в контейнер и заморозьте.
Каждый из этих рецептов позволит вам насладиться классическими и новыми вкусами домашнего мороженого, добавив в ваше лето нотку сладкого прохладного удовольствия.
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