Как приготовить деруны, чтобы они таяли во рту: проверенный рецепт

Деруны, также известные как картофельные оладьи, — одно из самых популярных блюд украинской кухни. Этот простой и сытный рецепт передается из поколения в поколение, обретая всё новых поклонников. Как же приготовить деруны, чтобы они получились вкусными, нежными и хрустящими? Давайте разберемся.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Лук — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Мука — 2-3 ст. ложки

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Сметана — для подачи

Пошаговая инструкция приготовления:

Шаг 1: Подготовка ингредиентов Для начала необходимо тщательно вымыть и очистить картофель и лук. Картофель рекомендуется выбирать среднего размера, чтобы деруны получились более нежными и не водянистыми.

Шаг 2: Натереть картофель и лук На мелкой терке натрите очищенный картофель. Это важно, чтобы оладьи получились более однородными. Затем натрите лук на той же терке. Лук добавляется не только для вкуса, но и для того, чтобы картофельная масса не темнела.

Шаг 3: Смешивание ингредиентов В глубокую миску выложите натертые картофель и лук. К ним добавьте яйца, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Если масса получается слишком жидкой, можно добавить немного больше муки.

Шаг 4: Разогреть сковороду Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте растительное масло. Масло должно покрывать дно сковороды равномерным слоем. Это важно, чтобы деруны хорошо прожарились и не прилипали.

Шаг 5: Формирование и жарка дерунов Ложкой выкладывайте картофельную массу на разогретую сковороду, формируя небольшие оладьи. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Следите за тем, чтобы огонь был средним — при слишком сильном огне деруны могут подгореть снаружи и остаться сырыми внутри.

Шаг 6: Подача Готовые деруны выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими со сметаной или другим соусом по вкусу.

Дополнительные рекомендации:

Если хотите, чтобы деруны были менее калорийными, можно запечь их в духовке при температуре 180°C в течение 20-25 минут.

В тесто для дерунов можно добавить измельченные чеснок или зелень для усиления вкуса.

Вместо муки можно использовать манку — это придаст дерунам дополнительную плотность.

Этот рецепт является классическим и достаточно простым, чтобы приготовить его в домашних условиях. Деруны прекрасно подойдут как для быстрого ужина, так и для угощения гостей.