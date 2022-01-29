Как приготовить брокколи в пивном кляре: рецепт закуски на скорую руку

Брокколи – полезный и очень универсальный продукт. Его можно добавлять и в суп, и в овощное рагу, и в салат. И рецептов при этом уйма. А еще из этого овоща можно приготовить полноценную закуску. Так, кулинар Анатолий Добровольский показал в Instagram, как пожарить брокколи в кляре. Необычно в этом рецепте то, что кляр – пивной. Ну что, айда экспериментировать на кухне.

Рецепт - фото из открытых источников

Брокколи, жаренное в пивном кляре

Ингредиенты:

брокколи – 1 головка;

яйца – 1 штука;

мука – 80 граммов;

пиво – 100 миллилитров;

сливочное масло – 50 граммов;

соль – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Брокколи разделите на соцветие удобного размера и бросьте в кипяток на 4 минуты. Тогда дайте капусте остыть.

Отделите яйцо от желтка и взбейте белок до рыхлой пены.

В желток добавьте муку, пиво и растопленное масло. Посолите и перемешайте до однородности.

До этой массы вылейте белок и снова перемешайте.

Обвалите брокколи в кляре и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки.

Приятного тебе аппетита!

Напомним, австралийские исследователи соединили кофе с брокколи и уверяют, что этот напиток очень вкусный, а главное — полезный. В чем же его секрет? Ученые в ходе исследования выяснили, что больше половины австралийцев потребляют недостаточное количество овощей и фруктов. Но ведь это источник витаминов и полезных веществ. Поэтому эксперты решили соединить зелень и любимый многими утренний напиток — кофе. Разработчики сначала высушили брокколи, затем измельчили в порошок и советуют людям добавлять его в свой напиток. По их словам, две столовые ложки такого порошка эквивалентны одной порции овощей. Таким образом исследователи решили приобщить людей к здоровому образу жизни и правильному питанию.

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