Как не потерять время с утра: топ-3 рецепта завтраков за 15 минут

Утро – это время, когда хочется все успеть, но так сложно выделить несколько минут на приготовление чего-нибудь вкусного. Мы нашли три рецепта, которые точно спасут ваше утро: они быстры, полезны и очень просты в приготовлении. И главное, никаких сложных ингредиентов или лишних движений.

Как приготовить вкусный завтрак за несколько минут

1. Омлет с овощами: всегда удается завтрак

Омлет – классика, которая никогда не подводит. Но чтобы придать ему немного цвета и пользы, используйте овощи.

Что понадобится:

два яйца;

немного молока (2-3 ст. ложки);

любые овощи, найденные в холодильнике: помидоры, перец, зелень, даже замороженные подойдут;

щепотка соли и перца;

ложка масла для жарки.

Как готовить:

Яйца взбейте с молоком, добавьте специи. Нарежьте овощи, если они свежие или возьмите готовую замороженную смесь. Разогрейте сковороду, немного поджарьте овощи. Залейте их яичной смесью, закройте крышкой и готовьте на медленном огне 5-7 минут.

Результат – ароматный, нежный омлет, который можно подать прямо в сковороде или порционно.

2. Овсянка с фруктами: быстро, полезно и не скучно

Если слово "овсянка" вызывает у вас печальные ассоциации, попробуйте обновленный вариант – с сочными фруктами и хрустящими орехами.

Что нужно:

пол стакана овсянки;

молоко, вода или растительное молоко – по вашему вкусу;

немного меда или сиропа;

любые фрукты: банан, яблоко, ягоды;

орехи или семена для украшения.

Как приготовить:

Проварите овсянку на молоке или воде, пока она не станет мягкой (5–7 минут). Добавьте сладкий компонент: ложку меда или сиропа. Порежьте фрукты на кусочки, измельчите орехи. Выложите все это на кашу.

Результат – яркое блюдо, которое выглядит так, будто вы его заказали в кафе.

3. Сэндвич с авокадо и сыром: для любящих по-простому

Этот сэндвич идеально подходит для тех, кто не желает тратить время на сложные блюда, но ценит насыщенный вкус.

Что нужно:

два кусочка цельнозернового хлеба;

половина авокадо;

несколько тонких ломтиков сыра;

лимонный сок и щепотка соли.

Как делать:

Авокадо превратите в пюре, добавив несколько капель лимонного сока и немного соли. Смажьте эту смесь на один кусок хлеба. Выложите творог и накройте вторым кусочком.

Такой сэндвич можно есть сразу или немного подогреть в тостере – вкус будет еще лучше.

Выбирайте, что вам по душе: омлет, овсянка или сэндвич – и наслаждайтесь вкусным завтраком без стресса. Главное – эти рецепты подходят как для занятых будней, так и для выходных.