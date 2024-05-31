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Как легко приготовить пончики: три вкусных рецепта

Пончики — это изделия из теста, обжаренные в масле

сегодня, 10:55
Автор:
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Черновалова Кристина
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Пончики – это не просто вкуснятина, но и символ уютного домашнего чаепития. От классических и пушистых до необычных с экзотическими добавками – в этой статье мы рассмотрим три различных способа приготовления пончиков, которые порадуют каждого сладкоежку.

Как легко приготовить пончики: три вкусных рецепта

Три рецепта домашних пончиков для гурманов

Классические дрожжевые пончики

Ингредиенты:

  • Мука – 500 г

  • Сухие дрожжи – 10 г

  • Сахар – 100 г

  • Молоко – 250 мл

  • Яйцо – 2 шт.

  • Сливочное масло – 50 г

  • Соль – щепотка

  • Растительное масло для фритюра

Инструкция:

  1. Разогрейте молоко до теплого состояния, добавьте дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут в теплом месте.

  2. В глубокой миске смешайте муку с солью, оставшимся сахаром и растопленным сливочным маслом.

  3. Добавьте в муку яйца и дрожжевую смесь, замесите тесто до эластичности.

  4. Оставьте тесто в теплом месте на 1 час, пока оно не увеличится вдвое.

  5. Раскатайте тесто толщиной около 1 см, вырежьте круглые формы с отверстием посередине.

  6. Выложите пончики на противень и дайте им подняться еще около 30 минут.

  7. Обжаривайте пончики в большом количестве масла с каждой стороны до золотистого цвета.

  8. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир, и посыпьте сахарной пудрой.

Пончики "Синнамон"

Ингредиенты:

  • Мука – 450 г

  • Разрыхлитель – 10 г

  • Сахар – 150 г

  • Корица – 2 ч.л.

  • Молоко – 200 мл

  • Яйцо – 1 шт.

  • Растительное масло – для жарки

Инструкция:

  1. В миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и корицу.

  2. Добавьте молоко и яйцо, замесите упругое тесто.

  3. Раскатайте тесто и вырежьте пончики.

  4. Жарьте в глубоком масле до румяности.

  5. Готовые пончики обваляйте в смеси сахара и корицы.

Пончики с бананом и шоколадом

Ингредиенты:

  • Мука – 400 г

  • Сода – 5 г

  • Сахар – 120 г

  • Спелый банан – 1 шт.

  • Яйцо – 1 шт.

  • Молоко – 180 мл

  • Темный шоколад – 100 г

Инструкция:

  1. В глубокой миске разомните банан до пюреобразного состояния.

  2. Добавьте яйцо, сахар, молоко и перемешайте.

  3. Всыпьте муку и соду, замесите тесто.

  4. Нарежьте шоколад мелкими кусочками и добавьте в тесто.

  5. Формируйте пончики и обжаривайте до готовности.

  6. Подавайте теплыми.

Каждый из этих рецептов пончиков предлагает уникальный вкус и аромат, который несомненно станет украшением любого чаепития. Приготовьте и убедитесь в этом сами!



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