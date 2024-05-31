Как легко приготовить пончики: три вкусных рецепта

Пончики – это не просто вкуснятина, но и символ уютного домашнего чаепития. От классических и пушистых до необычных с экзотическими добавками – в этой статье мы рассмотрим три различных способа приготовления пончиков, которые порадуют каждого сладкоежку.

Три рецепта домашних пончиков для гурманов

Классические дрожжевые пончики

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Сухие дрожжи – 10 г

Сахар – 100 г

Молоко – 250 мл

Яйцо – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Соль – щепотка

Растительное масло для фритюра

Инструкция:

Разогрейте молоко до теплого состояния, добавьте дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут в теплом месте. В глубокой миске смешайте муку с солью, оставшимся сахаром и растопленным сливочным маслом. Добавьте в муку яйца и дрожжевую смесь, замесите тесто до эластичности. Оставьте тесто в теплом месте на 1 час, пока оно не увеличится вдвое. Раскатайте тесто толщиной около 1 см, вырежьте круглые формы с отверстием посередине. Выложите пончики на противень и дайте им подняться еще около 30 минут. Обжаривайте пончики в большом количестве масла с каждой стороны до золотистого цвета. Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир, и посыпьте сахарной пудрой.

Пончики "Синнамон"

Ингредиенты:

Мука – 450 г

Разрыхлитель – 10 г

Сахар – 150 г

Корица – 2 ч.л.

Молоко – 200 мл

Яйцо – 1 шт.

Растительное масло – для жарки

Инструкция:

В миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и корицу. Добавьте молоко и яйцо, замесите упругое тесто. Раскатайте тесто и вырежьте пончики. Жарьте в глубоком масле до румяности. Готовые пончики обваляйте в смеси сахара и корицы.

Пончики с бананом и шоколадом

Ингредиенты:

Мука – 400 г

Сода – 5 г

Сахар – 120 г

Спелый банан – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Молоко – 180 мл

Темный шоколад – 100 г

Инструкция:

В глубокой миске разомните банан до пюреобразного состояния. Добавьте яйцо, сахар, молоко и перемешайте. Всыпьте муку и соду, замесите тесто. Нарежьте шоколад мелкими кусочками и добавьте в тесто. Формируйте пончики и обжаривайте до готовности. Подавайте теплыми.

Каждый из этих рецептов пончиков предлагает уникальный вкус и аромат, который несомненно станет украшением любого чаепития. Приготовьте и убедитесь в этом сами!