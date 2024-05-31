Как легко приготовить пончики: три вкусных рецепта

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Черновалова Кристина
Пончики – это не просто вкуснятина, но и символ уютного домашнего чаепития. От классических и пушистых до необычных с экзотическими добавками – в этой статье мы рассмотрим три различных способа приготовления пончиков, которые порадуют каждого сладкоежку.
Три рецепта домашних пончиков для гурманов
Ингредиенты:
Мука – 500 г
Сухие дрожжи – 10 г
Сахар – 100 г
Молоко – 250 мл
Яйцо – 2 шт.
Сливочное масло – 50 г
Соль – щепотка
Растительное масло для фритюра
Инструкция:
Разогрейте молоко до теплого состояния, добавьте дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут в теплом месте.
В глубокой миске смешайте муку с солью, оставшимся сахаром и растопленным сливочным маслом.
Добавьте в муку яйца и дрожжевую смесь, замесите тесто до эластичности.
Оставьте тесто в теплом месте на 1 час, пока оно не увеличится вдвое.
Раскатайте тесто толщиной около 1 см, вырежьте круглые формы с отверстием посередине.
Выложите пончики на противень и дайте им подняться еще около 30 минут.
Обжаривайте пончики в большом количестве масла с каждой стороны до золотистого цвета.
Выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир, и посыпьте сахарной пудрой.
Ингредиенты:
Мука – 450 г
Разрыхлитель – 10 г
Сахар – 150 г
Корица – 2 ч.л.
Молоко – 200 мл
Яйцо – 1 шт.
Растительное масло – для жарки
Инструкция:
В миске смешайте муку, разрыхлитель, сахар и корицу.
Добавьте молоко и яйцо, замесите упругое тесто.
Раскатайте тесто и вырежьте пончики.
Жарьте в глубоком масле до румяности.
Готовые пончики обваляйте в смеси сахара и корицы.
Ингредиенты:
Мука – 400 г
Сода – 5 г
Сахар – 120 г
Спелый банан – 1 шт.
Яйцо – 1 шт.
Молоко – 180 мл
Темный шоколад – 100 г
Инструкция:
В глубокой миске разомните банан до пюреобразного состояния.
Добавьте яйцо, сахар, молоко и перемешайте.
Всыпьте муку и соду, замесите тесто.
Нарежьте шоколад мелкими кусочками и добавьте в тесто.
Формируйте пончики и обжаривайте до готовности.
Подавайте теплыми.
Каждый из этих рецептов пончиков предлагает уникальный вкус и аромат, который несомненно станет украшением любого чаепития. Приготовьте и убедитесь в этом сами!
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