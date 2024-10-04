Как испечь знаменитые синабоны и удивить близких: рецепт

Синабоны — легендарные булочки с корицей, покорившие сердца сладкоежек по всему миру. Сочетание мягкого теста, насыщенной коричной начинки и сливочной глазури сделало их настоящей классикой среди выпечки. Хотя многие привыкли покупать эти булочки в кафе, их вполне можно приготовить дома, следуя несложной инструкции. Мы предлагаем простой, но эффектный рецепт, который подойдет даже тем, кто редко имеет дело с тестом.

Простой рецепт приготовления синабонов

Необходимые ингредиенты

Для теста:

240 мл молока (теплого)

100 г сахара

7 г сухих дрожжей

2 яйца

75 г сливочного масла (растопленного)

500 г муки

1 ч. л. соли

Для начинки:

200 г коричневого сахара

2 ст. л. молотой корицы

100 г сливочного масла (растопленного)

Для глазури:

150 г сливочного сыра

100 г сахарной пудры

50 г сливочного масла (мягкого)

1 ч. л. ванильного экстракта

Как приготовить синабоны: пошаговая инструкция

1. Подготовка теста

Начните с того, что подогрейте молоко до теплого, но не горячего состояния (около 40°C). В глубокую миску добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 минут. Дрожжи начнут пениться — это знак, что они активировались и готовы к работе.

Отдельно взбейте яйца и добавьте их к дрожжевой смеси. Растопите сливочное масло и также вмешайте его в тесто. Постепенно добавляйте муку и соль, пока тесто не станет мягким и эластичным. Оно может слегка липнуть к рукам, но не должно быть слишком жидким. Важно тщательно вымесить его, чтобы добиться гладкой текстуры.

2. Даем тесту подняться

Накройте миску с тестом чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме примерно в два раза.

3. Готовим начинку

Пока тесто поднимается, можно заняться начинкой. Смешайте коричневый сахар с молотой корицей. Сливочное масло растопите отдельно. Это ключевой момент, так как именно начинка придаст булочкам тот самый узнаваемый аромат и вкус.

4. Формируем синабоны

Когда тесто достаточно поднимется, раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около 5 мм. Смажьте его растопленным сливочным маслом, а затем щедро посыпьте смесью сахара и корицы.

Осторожно сверните тесто в плотный рулет, стараясь, чтобы слои были ровными. Нарежьте рулет на кусочки толщиной около 3–4 см. Важно, чтобы все булочки были одинакового размера, чтобы они равномерно выпекались.

5. Выпекаем булочки

Разложите нарезанные синабоны на противне, застеленном пергаментом, оставив небольшое расстояние между ними — они еще поднимутся. Оставьте их на 30 минут, чтобы булочки немного подошли перед выпечкой.

В это время разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте синабоны 20-25 минут, пока они не станут золотистыми сверху, а ваша кухня не наполнится манящим ароматом корицы.

6. Готовим сливочную глазурь

Пока булочки пекутся, займитесь глазурью. В миске взбейте сливочный сыр, сахарную пудру, сливочное масло и ванильный экстракт до получения однородной и воздушной массы. Эта глазурь придаст булочкам ту самую мягкость и сладость, которую все так любят.

7. Завершаем процесс

Когда синабоны будут готовы, достаньте их из духовки и, пока они еще горячие, щедро смажьте их глазурью. Она немного растает и пропитает булочки, добавляя им еще больше мягкости и сладости

Приготовить знаменитые синабоны дома — задача несложная, но результат всегда впечатляет. Эти булочки с насыщенным ароматом корицы и нежной сливочной глазурью станут отличным дополнением к утреннему кофе или десертом на праздничный стол. Попробуйте один раз, и вы поймете, почему их популярность не ослабевает уже много лет.