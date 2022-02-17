К чему может привести отказ от хлеба

Полностью отказываться от употребления богатого клетчаткой хлеба, как это многие практикуют по диетическим соображениям, не рекомендуют. Этот продукт не просто полезен для организма, но и в некоторых случаях даже незаменим. Как рассказали специалисты из Сиднеевского университета, в ходе масштабного десятилетнего исследования ученые наблюдали за рационом и состоянием здоровья более 1500 добровольцев в возрасте от 49 лет. Об этом пишет solofood. Сообщается, что на старте эксперимента никто из них не страдал какими-либо серьезными недугами, в том числе онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Через десять лет у 15 процентов участников исследования, получавших углеводы из продуктов, богатых клетчаткой, показатели состояния здоровья были лучше, чем у тех, кто отказывал себе в пище с высоким содержанием клетчатки – хлебе, а также отрубях, овощах и фруктах, отметили авторы работы

Рецепт - фото из открытых источников

В частности, у этих 15 процентов добровольцев отмечалась наименьшая вероятность развития депрессии, дыхательной недостаточности и тяжелых хронических заболеваний, включая рак, диабет, ишемическую болезнь сердца и инсульт. Специалисты отметили, что хотя бы два кусочка черного хлеба в суточном рационе необходимы даже сидящим на диете: фигуре это точно не повредит.

Напомним, с начала года в Украине существенно подорожали продукты социального значения. Цена даже на самые дешевые сорта хлеба подскочила в среднем на пять гривен. Однако это еще не предел. Хлебопекари будут вынуждены повышать цены своей продукции. Об этом в комментарии изданию "Голос" рассказал эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский.



По его словам, в Ассоциации хлебопекарей заявляли, что в связи с удорожанием газа, производителям придется поднимать стоимость, поскольку в себестоимость хлеба заложена цена на энергоресурсы и она составляет 70%. Сюда же добавляются расходы на транспорт. Поэтому цена на хлеб вырастет на 25-30%. Кроме того, эксперт добавил, что подорожание социально значимых продуктов питания негативно отражается, в первую очередь, на малоимущих слоях населения. Хоть и украинское правительство заявляло, что благодаря государственному регулированию цен жители страны не должны ощутить роста цен на них. При этом товары социальной значимости все равно дорожают.







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