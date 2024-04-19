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Изысканные блюда со свеклой: простые, вкусные и оригинальные рецепты для вашего стола

Как приготовить блюда из свеклы на любой вкус

19 апреля 2024, 10:55
Автор:
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Черновалова Кристина
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Свекла – это невероятно полезный и универсальный овощ, способный разнообразить ваш рацион и добавить здоровых элементов в питание. Многие, однако, считают, что приготовление блюд из свеклы требует особых навыков и времени. На самом деле, это далеко не так. В этой статье мы рассмотрим три простых, вкусных и оригинальных рецепта, которые помогут вам насладиться всеми преимуществами этого овоща.

Изысканные блюда со свеклой: простые, вкусные и оригинальные рецепты для вашего стола

Как приготовить блюда из свеклы на любой вкус

1. Салат "Свежий ветер"

Ингредиенты:

  • 2 свеклы среднего размера

  • 1 средняя морковь

  • 1 небольшая луковица

  • 100 г орехов (грецкие, фундук или кедровые)

  • 2 ст. ложки оливкового масла

  • Соль и перец по вкусу

Инструкция:

  1. Свеклу и морковь почистить, нарезать кубиками или натереть на терке.

  2. Лук мелко нарезать.

  3. Орехи мелко порубить.

  4. Все ингредиенты смешать в глубокой миске.

  5. Добавить оливковое масло, соль и перец по вкусу.

  6. Тщательно перемешать и оставить на 15-20 минут для пропитки ароматами.

2. Пюре из свеклы с козьим сыром

Ингредиенты:

  • 3 средние свеклы

  • 100 г козьего сыра

  • 2 ст. ложки сливочного масла

  • Соль и перец по вкусу

  • Зелень для подачи

Инструкция:

  1. Свеклу очистить, нарезать кубиками и варить в подсоленной воде до мягкости.

  2. Свеклу откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней влаге.

  3. В блендер положить свеклу, кусочки козьего сыра и сливочное масло.

  4. Довести до однородности.

  5. Приправить солью и перцем по вкусу.

  6. Подавать горячим, посыпав зеленью.

3. Шоколадный кекс с добавлением свеклы

Ингредиенты:

  • 2 средние свеклы

  • 150 г темного шоколада

  • 150 г сливочного масла

  • 150 г сахара

  • 3 яйца

  • 150 г муки

  • 1 ч. ложка разрыхлителя

  • Пудра для присыпки

Инструкция:

  1. Свеклу очистить, натереть на мелкой терке и выжать лишнюю влагу.

  2. Шоколад растопить с маслом на водяной бане.

  3. Взбить яйца с сахаром до образования пышной массы.

  4. Постепенно добавлять шоколадную смесь, перемешивая.

  5. В получившуюся массу добавить просеянную муку с разрыхлителем и тщательно перемешать.

  6. Добавить натертую свеклу и снова перемешать.

  7. Вылить тесто в форму для выпечки, смазанную маслом и посыпанную мукой.

  8. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 30-35 минут, до готовности.

  9. Подавать остывшим, посыпав пудрой.

Эти простые и вкусные рецепты помогут вам включить свеклу в ваш рацион и насладиться всеми ее полезными свойствами. Попробуйте и удивите себя и своих близких новыми вкусами!




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