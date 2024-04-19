Изысканные блюда со свеклой: простые, вкусные и оригинальные рецепты для вашего стола

Свекла – это невероятно полезный и универсальный овощ, способный разнообразить ваш рацион и добавить здоровых элементов в питание. Многие, однако, считают, что приготовление блюд из свеклы требует особых навыков и времени. На самом деле, это далеко не так. В этой статье мы рассмотрим три простых, вкусных и оригинальных рецепта, которые помогут вам насладиться всеми преимуществами этого овоща.

Как приготовить блюда из свеклы на любой вкус

1. Салат "Свежий ветер"

Ингредиенты:

2 свеклы среднего размера

1 средняя морковь

1 небольшая луковица

100 г орехов (грецкие, фундук или кедровые)

2 ст. ложки оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Инструкция:

Свеклу и морковь почистить, нарезать кубиками или натереть на терке. Лук мелко нарезать. Орехи мелко порубить. Все ингредиенты смешать в глубокой миске. Добавить оливковое масло, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешать и оставить на 15-20 минут для пропитки ароматами.

2. Пюре из свеклы с козьим сыром

Ингредиенты:

3 средние свеклы

100 г козьего сыра

2 ст. ложки сливочного масла

Соль и перец по вкусу

Зелень для подачи

Инструкция:

Свеклу очистить, нарезать кубиками и варить в подсоленной воде до мягкости. Свеклу откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней влаге. В блендер положить свеклу, кусочки козьего сыра и сливочное масло. Довести до однородности. Приправить солью и перцем по вкусу. Подавать горячим, посыпав зеленью.

3. Шоколадный кекс с добавлением свеклы

Ингредиенты:

2 средние свеклы

150 г темного шоколада

150 г сливочного масла

150 г сахара

3 яйца

150 г муки

1 ч. ложка разрыхлителя

Пудра для присыпки

Инструкция:

Свеклу очистить, натереть на мелкой терке и выжать лишнюю влагу. Шоколад растопить с маслом на водяной бане. Взбить яйца с сахаром до образования пышной массы. Постепенно добавлять шоколадную смесь, перемешивая. В получившуюся массу добавить просеянную муку с разрыхлителем и тщательно перемешать. Добавить натертую свеклу и снова перемешать. Вылить тесто в форму для выпечки, смазанную маслом и посыпанную мукой. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 30-35 минут, до готовности. Подавать остывшим, посыпав пудрой.

Эти простые и вкусные рецепты помогут вам включить свеклу в ваш рацион и насладиться всеми ее полезными свойствами. Попробуйте и удивите себя и своих близких новыми вкусами!



