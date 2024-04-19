Изысканные блюда со свеклой: простые, вкусные и оригинальные рецепты для вашего стола

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Свекла – это невероятно полезный и универсальный овощ, способный разнообразить ваш рацион и добавить здоровых элементов в питание. Многие, однако, считают, что приготовление блюд из свеклы требует особых навыков и времени. На самом деле, это далеко не так. В этой статье мы рассмотрим три простых, вкусных и оригинальных рецепта, которые помогут вам насладиться всеми преимуществами этого овоща.
Как приготовить блюда из свеклы на любой вкус
1. Салат "Свежий ветер"
Ингредиенты:
2 свеклы среднего размера
1 средняя морковь
1 небольшая луковица
100 г орехов (грецкие, фундук или кедровые)
2 ст. ложки оливкового масла
Соль и перец по вкусу
Инструкция:
Свеклу и морковь почистить, нарезать кубиками или натереть на терке.
Лук мелко нарезать.
Орехи мелко порубить.
Все ингредиенты смешать в глубокой миске.
Добавить оливковое масло, соль и перец по вкусу.
Тщательно перемешать и оставить на 15-20 минут для пропитки ароматами.
2. Пюре из свеклы с козьим сыром
Ингредиенты:
3 средние свеклы
100 г козьего сыра
2 ст. ложки сливочного масла
Соль и перец по вкусу
Зелень для подачи
Инструкция:
Свеклу очистить, нарезать кубиками и варить в подсоленной воде до мягкости.
Свеклу откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней влаге.
В блендер положить свеклу, кусочки козьего сыра и сливочное масло.
Довести до однородности.
Приправить солью и перцем по вкусу.
Подавать горячим, посыпав зеленью.
3. Шоколадный кекс с добавлением свеклы
Ингредиенты:
2 средние свеклы
150 г темного шоколада
150 г сливочного масла
150 г сахара
3 яйца
150 г муки
1 ч. ложка разрыхлителя
Пудра для присыпки
Инструкция:
Свеклу очистить, натереть на мелкой терке и выжать лишнюю влагу.
Шоколад растопить с маслом на водяной бане.
Взбить яйца с сахаром до образования пышной массы.
Постепенно добавлять шоколадную смесь, перемешивая.
В получившуюся массу добавить просеянную муку с разрыхлителем и тщательно перемешать.
Добавить натертую свеклу и снова перемешать.
Вылить тесто в форму для выпечки, смазанную маслом и посыпанную мукой.
Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 30-35 минут, до готовности.
Подавать остывшим, посыпав пудрой.
Эти простые и вкусные рецепты помогут вам включить свеклу в ваш рацион и насладиться всеми ее полезными свойствами. Попробуйте и удивите себя и своих близких новыми вкусами!
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!