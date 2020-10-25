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Главная Новости Досуг рецепты Итальянская панакота из украинской тыквы: интересный рецепт
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Итальянская панакота из украинской тыквы: интересный рецепт

Десерт покорит насыщенным вкусом

сегодня, 12:00
Автор:

Таисия Ерохина

Осень – время блюд из тыквы. Попробуйте приготовить роскошный десерт, родом из Италии. Рецепт тыквенной панакоты опубликовало ТСН.

Итальянская панакота из украинской тыквы: интересный рецепт

Ингредиенты: 150 г тыквенного пюре, 600 мл 30-процентных сливок, 85 мл молока, 12 г желатина, 75 г сахара, 75 г воды, 50 мл бесцветного ликера (коньяк, ароматизированное водка).

Снимите кожуру с тыквы и нарежьте мякоть крупными кубиками. Засыпьте тыкву сахаром и залейте водой.

Отварите, пока тыква не станет мягкой.

Перебейте тыкву блендером до пюре. Добавьте ликер, молоко и сливки. Перемешайте венчиком до однородной консистенции.

Замочите в воде желатин, а когда он набухнет, нагрейте на водяной бане до полного растворения. Обратите внимание, кипятить не нужно. Затем введите желатин в основную массу и хорошо перемешайте венчиком.

Выстелите формочки пищевой пленкой и разлейте по формочкам массу. Отправьте тыквенную панакоту в холодильник до застывания.

Ранее мы писали, как сделать пудинг из тыквы и творога: рецепт домашнего десерта. От этого десерта в восторге будут и взрослые, и дети.


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