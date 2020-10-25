Итальянская панакота из украинской тыквы: интересный рецепт

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Таисия Ерохина
Осень – время блюд
из тыквы. Попробуйте приготовить роскошный десерт, родом из Италии. Рецепт
тыквенной панакоты опубликовало
ТСН.
Ингредиенты: 150
г тыквенного пюре, 600 мл 30-процентных сливок, 85 мл молока, 12 г желатина, 75
г сахара, 75 г воды, 50 мл бесцветного ликера (коньяк, ароматизированное
водка).
Снимите кожуру с тыквы
и нарежьте мякоть крупными кубиками. Засыпьте тыкву сахаром и залейте
водой.
Отварите, пока
тыква не станет мягкой.
Перебейте тыкву блендером
до пюре. Добавьте ликер, молоко и сливки. Перемешайте венчиком до однородной
консистенции.
Замочите в воде
желатин, а когда он набухнет, нагрейте на водяной бане до полного растворения. Обратите
внимание, кипятить не нужно. Затем введите желатин в основную массу и хорошо
перемешайте венчиком.
Выстелите формочки
пищевой пленкой и разлейте по формочкам массу. Отправьте тыквенную
панакоту в холодильник до застывания.
Ранее мы писали,
как сделать пудинг
из тыквы и творога: рецепт домашнего десерта. От этого десерта в восторге будут и
взрослые, и дети.
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