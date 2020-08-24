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Идея для летнего ужина: рецепт теплого салата с баклажанами

Этот салат легкий, но очень сытный

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Теплый салат с баклажанами - идеальный вариант для летнего ужина! А также отличная идея для праздничного стола. Это блюдо легкое, и одновременно очень питательное. Рецептом салата на своей странице в Instagram поделилась эксперт правильного питания Ольга Деккер.

Для приготовления блюда вам понадобится: 350 г говяжьего языка, 1 баклажан, 2 красных болгарских перца, 300 г шампиньонов, 1 репчатого лука, листья салата. 

Идея для летнего ужина: рецепт теплого салата с баклажанами

Для заправки: 1/2 ст. л винного уксуса, 2 ст. л соевого соуса, 1 ч. л сахара, 1 ч. л горчицы.

Способ приготовления: Сначала отварите язык. Лучше всего это сделать заранее, т.к. он варится долго. Проверьте его, стал мягким? Значит готов. Нарежьте баклажан на пластины, залейте их водой и оставьте минут на 10, чтобы ушла вся горечь. Потом нужно просто промакнуть баклажаны бумажным полотенцем, чтобы слегка обсушить. И обжарить их на растительном масле до готовности.

Теперь нарежьте перец соломкой. Затем обжарьте лук до прозрачности, к нему добавьте нарезанные грибы и перец и тушите минут 20. 

Пора приниматься за язык? Нарежьте соломкой язык и, обжаренные баклажаны. Добавьте все это к грибам и тушите еще минут 5.

Сейчас нужно выложить на листья салата горкой овощи. В конце добавляем чеснок и заливаем салат заправкой. Все готово! Салат подается теплым.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как может навредить организму салат из огурцов и помидоров.


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