Идеи блюд с кукурузой: пять интересных рецептов

Вареная кукуруза – неизменный атрибут на пляжах Азова и Черноморья. Но лакомиться ей любят не только во время отдыха у моря. Тем более, помимо варки, кукуруза может стать отличным ингредиентом различных вкусных блюд. Пять рецептов приготовления кукурузы опубликовал ELLE.

Жареная на гриле

Ингредиенты: четыре штуки кукурузы, соль и сливочное масло по вкусу. Очистите кукурузу окуните в холодную воду. Затем жарьте на гриле по 3-5 минут с каждой стороны до пожелтения зерен. Перед подачей посолите и смажьте маслом.

Салат

Ингредиенты: четыре штуки кукурузы, 2 ст. л. оливкового масла, один болгарский перец, одна луковица, 60 мл уксуса из белого вина, банка черной фасоли, банка зеленого гороха, соль и перец по вкусу. Сначала пожарьте кукурузу на гриле, очистите от стебля. Далее обжарьте в оливковом масле мелко порезанный перец и лук, добавьте горошек, черную фасоль и кукурузу. И все вместе обжарьте еще 5-7 минут. Массу выложите в пиалу, добавьте соль и перец. Подавать салат нужно теплым.

Гаспачо

Ингредиенты: 1 кг желтого помидора, два желтых перца, три штуки кукурузы, половина белого лука, две головки чеснока, 125 мл оливкового масла, 125 мл томатного сока, 2 ст л сока лайма, морская соль и перец по вкусу. Первое, что нужно сделать, мелко порезать помидоры, лук и перец. Потом отожмите чеснок, срежьте зерна с кукурузы. Далее на среднем огне обжарьте помидоры, перец, чеснок и лук с солью и перцем. Добавьте оливковое масло, сок лайма и зерна кукурузы и потомите на огне еще пять минут. После этого налейте в кастрюлю два литра воды, добавьте туда приготовленную овощную смесь и томатный сок. Варите на медленном огне 25 минут. Отметим, что суп употребляют как в холодном, так и в теплом виде.

Кукурузный хлеб

Ингредиенты: 300 г муки, 200 г кукурузной муки, 1 ч л соды, 1 ч л пекарского порошка, 1 ч л соли, 250 г молока, одно яйцо, 125 г сливочного масла, зерна с двух крупных заранее сваренных початка кукурузы, 1 ст л оливкового масла. Для начала разогрейте духовку до 180 градусов. В одной миске смешайте все сухие ингредиенты, а в другой – взбейте молоко с яйцом. После туда добавьте сухую смесь и тщательно перемешайте. Самыми последними вмешайте масло и кукурузные зерна, теперь все взбейте. Затем вылейте тесто на жаропрочный глубокий противень и выпекайте около 25 минут до тех пор, пока зубочистка не будет выходить из хлеба чистой.

Кукуруза под пармезаном

Ингредиенты: две штуки кукурузы, 30 г сливочного масла, 100 г тертого пармезана, соль по вкусу. Кукурузу отварите или пожарьте на гриле. Перед подачей смажьте маслом, посолите и окуните в плошку с тертым сыром так, чтобы он покрыл всю поверхность початка.

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