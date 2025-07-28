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Хрустящие огурцы на зиму: рецепт вкусной закуски

Рецепт консервирования огурцов на зиму

28 июля 2025, 14:46
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Хрустящие и сочные – зимой маринованные огурцы особенно вкусны, ведь возвращают воспоминаниями в теплые летние дни. В период сбора урожая следует приготовить хотя бы несколько банок, чтобы вкусно хрустеть зимой. Портал "Комментарии" рассказывает вкусный и простой рецепт маринованных огурцов на зиму.

Хрустящие огурцы на зиму: рецепт вкусной закуски

Огурцы. Иллюстративное фото

На 10 литровых банок уйдет 5 кг небольших огурцов. А в каждую банку нужно положить:

  • 10 зерен горчицы

  • 1-2 лавровых листа

  • 3 горошины черного перца

  • 3 горошины душистого перца

  • 2 зубчика чеснока

  • 2 бутона гвоздики

Для маринада понадобится:

  • 3,5л холодной воды

  • 500 мл уксуса 9%

  • 400 г сахара

  • 150 г соли

Рецепт приготовления:

Для начала нужно тщательно помыть огурцы и залить водой на один час. Известный шеф-повар Евгений Клопотенко советует выбирать для консервирования огурца длиной 6-8 см.

Далее нужно стерилизовать банки и крышки любым удобным способом и выложить на дно каждой банки специи. Также по желанию можно добавить листья смородины и зонтики укропа.

В банки нужно плотно выложить огурцы.

Также нужно приготовить маринад – влить в кастрюлю 3,5 л воды, всыпать 400 г сахара и 150 г соли. Все довести до кипения на среднем огне – соль и сахар должны раствориться. Затем нужно снять кастрюлю с огня и влить 500 мл уксуса 9%. Еще раз перемешать.

Огурцы в банках следует залить горячим маринадом и поставить стерилизовать.

Для стерилизации подойдет большая кастрюля, ее нужно застелить полотенцем и поставить сверху банки, не закручивая крышками. В кастрюлю нужно налить воды, чтобы она закрывала банки на 2/3. Воду в кастрюле с банками следует довести до кипения и стерилизовать 10-15 минут. Банки можно стерилизовать партиями в небольшой кастрюле.

Далее нужно вынуть банки из кипятка и закрутить крышками. Затем банки переворачивают крышками вниз и накрывают полотенцем. Так держать банки нужно как минимум ночь – потом можно хранить банки в прохладном месте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как сохранить свежесть укропа до зимы.




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Источник: https://klopotenko.com/perevireni-chasom-reczept-hrumkyh-konservovanyh-ogirkiv-na-zymu
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