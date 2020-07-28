Хит лета: рецепт низкокалорийного салата для фигуры

К счастью, магазины и рынки летом изобилуют свежими фруктами и овощами, из которых получаются полезные и сытные салаты. Такие блюда станут настоящим хитом вашего летнего меню. Издание Food.inmyroom поделилось рецептом необычного, но очень вкусного салата.

Для приготовления блюда вам понадобится: свежий шпинат (4 чашки), 2 спелых персика, 1 авокадо (нарезанный кубиками), красный лук (нарезанный тонко), козий сир (½ ст), миндаль (1/2 чашки)

Для заправки: бальзамический укус (3 ст. л.), оливковое масло (3 ст. л.), рубленный чеснок (1 зубчик), дижонская горчица (½ ч. л.), сахар (1 ч. л), соль-перец по вкусу.

Способ приготовления: в небольшой миске сделайте заправку: смешайте бальзамический уксус, оливковое масло, рубленый чеснок, дижонскую горчицу, сахар, соль и перец.

Нагрейте сковороду на среднем огне, выложите нарезанный миндаль и обжарьте, помешивая, в течение 3–5 минут до золотистого цвета. Выложите в тарелку и охладите.

Шпинат вымойте и обсушите, выложите в большую миску. Сбрызните заправкой и перемешайте. Сверху выложите кусочки персика, кубики авокадо, красный лук и козий сыр. Посыпьте жареным миндалем и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить вкусный летний салат из авокадо.





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