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Говяжий стейк и запеченный картофель: как приготовить вкусный ужин без растительного масла и соли

Фуд-блогерша Елена Ермоленко рассказала, как приготовить диетическое мясо и как запечь хрустящий картофель без масла и соли

сегодня, 01:23
Автор:

Ольга Чародий
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Запеченный картофель с хрустящей корочкой и сочный стейк – звучит идеально, правда? Поэтому ловите очередную идею вкусного ужина, на приготовление которого вы не потратите много времени. Фуд-блогерша Елена Ермоленко рассказала в Instagram, как приготовить диетическое мясо и как запечь хрустящий картофель без масла и соли. Поэтому храните рецепт и порадуйте себя и родных потрясающим ужином.

Говяжий стейк и запеченный картофель: как приготовить вкусный ужин без растительного масла и соли

Рецепт - фото из открытых источников

Рецепт стейка и запеченного картофеля

Ингредиенты:

сок 1 лайма (лимона);

Соевый соус – 2-4 столовых лодки;

Копченая паприка – по вашему вкусу;

Чили – по вашему вкусу;

Картофель – 4-5 штук.

Способ приготовления:

Для маринада смешайте сок лайма, соевый соус, паприку, соль и залейте им нарезанное мясо на 2 часа.

Картофель порежьте ломтиками.

Положите мясо на гриль и жарьте около 8-10 минут (при таком режиме можно готовить только говядину).

Картофель можно запечь в духовке, не добавляя масла.

Подавать блюдо лучше горячим, можно с соусами и свежими овощами.

Напомним, пельмени, мивина и сосиски – это привычный ужин для многих холостяков. Но если вы хотите оказаться в рядах тех мужчин, которые способны сами приготовить себе вкусную и полезную пищу, то мы с радостью поделимся с вами некоторыми хорошими рецептами. Сегодня поговорим о том, как пожарить сочный стейк. Когда готовишь сочный стейк, очень важно приготовить заранее все необходимые ингредиенты. Тебе понадобится розмарин, мята и чеснок, которые следует помыть. Кусок мяса также следует ополоснуть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами. На сковородку надо вылить растительное масло, положить ветку розмарина, мяту и чеснок. Все это должно быть на сильном огне. Сковороду лучше взять с высокими краями, так как при обжаривании говядины будет очень много брызгов.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CZNENliqLUp/
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