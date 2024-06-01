Готовим в субботу: быстрые и простые ужины для всей семьи

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Черновалова Кристина
На протяжении рабочей недели мы часто идем на компромисс со временем и качеством питания. Суббота же предоставляет уникальную возможность устроить настоящий кулинарный праздник для себя и близких. Представляем вашему вниманию три рецепта, которые помогут сделать ваш ужин не только вкусным, но и особенным.
Субботний ужин без хлопот: три рецепта для идеального вечера
Ингредиенты:
Арборио рис – 1 стакан
Свежие шампиньоны – 300 г
Лук-шалот – 2 шт.
Белое сухое вино – 100 мл
Куриный бульон – 2.5 стакана
Пармезан – 50 г
Сливочное масло – 50 г
Оливковое масло – 2 ст. л.
Соль, черный перец – по вкусу
Пошаговая инструкция:
Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить до золотистости на оливковом масле.
Добавить нарезанные грибы и жарить, пока не выпарится лишняя жидкость.
Всыпать рис и обжаривать, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут.
Влить вино и дождаться его полного испарения.
Постепенно добавлять горячий бульон, не прекращая помешивания, пока рис не станет мягким.
В конце добавить пармезан и сливочное масло, перемешать до получения кремообразной текстуры.
Подавать горячим, посыпав свежими травами.
Ингредиенты:
Лосось филе – 500 г
Лимон – 1 шт.
Тимьян – несколько веточек
Оливковое масло – 3 ст. л.
Соль, черный перец – по вкусу
Пошаговая инструкция:
Филе лосося нарезать на порции.
Смазать рыбу оливковым маслом, посыпать тимьяном, солью и перцем.
Выложить лосось на противень, застеленный пергаментом.
Положить сверху тонкие кружочки лимона.
Запекать в духовке при 200 градусах 15-20 минут.
Подавать с легким овощным салатом.
Ингредиенты:
Куриное филе – 500 г
Твердый сыр – 100 г
Яйцо – 1 шт.
Панировочные сухари – 100 г
Соль, специи – по вкусу
Пошаговая инструкция:
Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и измельчить в блендере.
Сыр нарезать маленькими кубиками.
Смешать мясо с яйцом, солью и специями.
Формировать котлеты, помещая в центр каждой кусочек сыра.
Обвалять котлеты в панировочных сухарях.
Жарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
Подавать с зеленью и сметаной.
Эти три рецепта на субботний ужин не только восхитят вас и ваших близких вкусом и ароматом, но и не потребуют значительных усилий на кухне. Выберите любой из них и сделайте ваш выходной особенным!
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