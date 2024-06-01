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Готовим в субботу: быстрые и простые ужины для всей семьи

Субботний ужин без хлопот: три рецепта для идеального вечера

сегодня, 16:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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На протяжении рабочей недели мы часто идем на компромисс со временем и качеством питания. Суббота же предоставляет уникальную возможность устроить настоящий кулинарный праздник для себя и близких. Представляем вашему вниманию три рецепта, которые помогут сделать ваш ужин не только вкусным, но и особенным.

Готовим в субботу: быстрые и простые ужины для всей семьи

Субботний ужин без хлопот: три рецепта для идеального вечера

Рецепт 1: Итальянское ризотто с грибами

Ингредиенты:

  • Арборио рис – 1 стакан

  • Свежие шампиньоны – 300 г

  • Лук-шалот – 2 шт.

  • Белое сухое вино – 100 мл

  • Куриный бульон – 2.5 стакана

  • Пармезан – 50 г

  • Сливочное масло – 50 г

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

  • Соль, черный перец – по вкусу

Пошаговая инструкция:

  1. Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить до золотистости на оливковом масле.

  2. Добавить нарезанные грибы и жарить, пока не выпарится лишняя жидкость.

  3. Всыпать рис и обжаривать, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут.

  4. Влить вино и дождаться его полного испарения.

  5. Постепенно добавлять горячий бульон, не прекращая помешивания, пока рис не станет мягким.

  6. В конце добавить пармезан и сливочное масло, перемешать до получения кремообразной текстуры.

  7. Подавать горячим, посыпав свежими травами.

Рецепт 2: Запеченный лосось с тимьяном

Ингредиенты:

  • Лосось филе – 500 г

  • Лимон – 1 шт.

  • Тимьян – несколько веточек

  • Оливковое масло – 3 ст. л.

  • Соль, черный перец – по вкусу

Пошаговая инструкция:

  1. Филе лосося нарезать на порции.

  2. Смазать рыбу оливковым маслом, посыпать тимьяном, солью и перцем.

  3. Выложить лосось на противень, застеленный пергаментом.

  4. Положить сверху тонкие кружочки лимона.

  5. Запекать в духовке при 200 градусах 15-20 минут.

  6. Подавать с легким овощным салатом.

Рецепт 3: Куринные котлеты с сыром внутри

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г

  • Твердый сыр – 100 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Панировочные сухари – 100 г

  • Соль, специи – по вкусу

Пошаговая инструкция:

  1. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и измельчить в блендере.

  2. Сыр нарезать маленькими кубиками.

  3. Смешать мясо с яйцом, солью и специями.

  4. Формировать котлеты, помещая в центр каждой кусочек сыра.

  5. Обвалять котлеты в панировочных сухарях.

  6. Жарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

  7. Подавать с зеленью и сметаной.

Эти три рецепта на субботний ужин не только восхитят вас и ваших близких вкусом и ароматом, но и не потребуют значительных усилий на кухне. Выберите любой из них и сделайте ваш выходной особенным!



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