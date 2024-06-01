Готовим в субботу: быстрые и простые ужины для всей семьи

На протяжении рабочей недели мы часто идем на компромисс со временем и качеством питания. Суббота же предоставляет уникальную возможность устроить настоящий кулинарный праздник для себя и близких. Представляем вашему вниманию три рецепта, которые помогут сделать ваш ужин не только вкусным, но и особенным.

Субботний ужин без хлопот: три рецепта для идеального вечера

Рецепт 1: Итальянское ризотто с грибами

Ингредиенты:

Арборио рис – 1 стакан

Свежие шампиньоны – 300 г

Лук-шалот – 2 шт.

Белое сухое вино – 100 мл

Куриный бульон – 2.5 стакана

Пармезан – 50 г

Сливочное масло – 50 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, черный перец – по вкусу

Пошаговая инструкция:

Нарезать лук мелкими кубиками и обжарить до золотистости на оливковом масле. Добавить нарезанные грибы и жарить, пока не выпарится лишняя жидкость. Всыпать рис и обжаривать, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут. Влить вино и дождаться его полного испарения. Постепенно добавлять горячий бульон, не прекращая помешивания, пока рис не станет мягким. В конце добавить пармезан и сливочное масло, перемешать до получения кремообразной текстуры. Подавать горячим, посыпав свежими травами.

Рецепт 2: Запеченный лосось с тимьяном

Ингредиенты:

Лосось филе – 500 г

Лимон – 1 шт.

Тимьян – несколько веточек

Оливковое масло – 3 ст. л.

Соль, черный перец – по вкусу

Пошаговая инструкция:

Филе лосося нарезать на порции. Смазать рыбу оливковым маслом, посыпать тимьяном, солью и перцем. Выложить лосось на противень, застеленный пергаментом. Положить сверху тонкие кружочки лимона. Запекать в духовке при 200 градусах 15-20 минут. Подавать с легким овощным салатом.

Рецепт 3: Куринные котлеты с сыром внутри

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Твердый сыр – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Панировочные сухари – 100 г

Соль, специи – по вкусу

Пошаговая инструкция:

Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и измельчить в блендере. Сыр нарезать маленькими кубиками. Смешать мясо с яйцом, солью и специями. Формировать котлеты, помещая в центр каждой кусочек сыра. Обвалять котлеты в панировочных сухарях. Жарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать с зеленью и сметаной.

Эти три рецепта на субботний ужин не только восхитят вас и ваших близких вкусом и ароматом, но и не потребуют значительных усилий на кухне. Выберите любой из них и сделайте ваш выходной особенным!