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Готовим сметанник на сковороде: легкий рецепт торта

Сметанник – один из любимых и популярных десертов

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Порадуйте свою семью вкусным и нежным сметанником, для приготовления которого потребуется минимум времени и усилий. Для его выпечки не нужна духовка, обойтись можно и обычной сковородкой. Рецептом легкого и нежного десерта поделилось издание Gurmel.

Готовим сметанник на сковороде: легкий рецепт торта

Список ингредиентов: 200 г сметаны, 30 г сливочного масла, 3/4 стакана сахара, 2, 5 стакана муки + на раскатку, 1 ч. л. соды, 1/3 ч.л.соли и щепотка ванилина.

Для крема: 500 г сметаны (15-20%), 1 стакан сахара и ванилин (количество по вкусу).

Способ приготовления: Сметану комнатной температуры смешать с сахаром, содой,  солью, ванилином  и  размягченным маслом. Получится довольно жидковатая смесь. Добавьте муку. Если  тесто не достигает такой консистенции, чтобы его можно было раскатать, то осторожно добавьте еще муки, но не "забейте" его, чтобы коржи получились воздушными. Разделите тесто на восемь частей, поставьте сковородку (сухую) на огонь и быстро раскатывайте коржи. Пока один корж сковороде, раскатывайте второй и так до конца. Но делать это нужно быстро, потому что корж будет готов буквально за минуту. Выпекайте их с двух сторон до золотистого цвета. Когда коржи будут готовы, возьмите тарелку и обрежьте их края до нужного размера, а обрезки используйте для обсыпки.

Теперь крем: сметану  смешайте с сахаром и ванилином и перемешайте ложкой (миксер не используйте, чтобы крем не стал слишком жидким). На каждый корж кладем порцию крема, размазываем и складываем друг на друга. Обмажьте бока и верх, а обрезки измельчите в блендере. Обсыпьте торт крошкой и дайте ему несколько часов настояться. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как приготовить радужный чизкейк.


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