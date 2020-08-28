Готовим шампиньоны в кляре: рецепт оригинальной закуски

Если хотите разнообразить свое меню и удивить домочадцев необычным блюдом, тогда приготовьте шампиньоны в хрустящем кляре. Такая нежная и сытная закуска точно придется по душе всем членам семьи. Рецептом блюда поделилось издание Smak.

Для приготовления грибов в кляре вам понадобится: 300 г шампиньонов, 250 мл воды, 5 ст. л. пшеничной муки, 1 ст. л. крахмала, соль (по вкусу).

Шампиньоны в кляре

Способ приготовления: Белок взбейте с солью с помощью вилки. Добавьте предварительно охлажденную в морозилке кипяченую воду. А потом добавьте муку и замесить кляр по консистенции как густую сметану (может понадобиться чуть больше или чуть меньше муки). Добавьте крахмал.

Шампиньоны необходимо очистить и нарезать. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Каждый кусочек гриба окуните в кляр, выложите в сковороду и обжарьте на среднем огне. В конце жарки кляр должен стать очень твердым на вид, хотя на деле будет очень хрупким и хрустящим, а начинка сочной.

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