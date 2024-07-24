Фаршированный перец по-новому: рецепт блюда для ужина

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Черновалова Кристина
Фаршированный перец – традиционное блюдо, любимое многими поколениями. Однако, даже классика может заиграть новыми красками, если подойти к приготовлению с фантазией. Представляем вашему вниманию оригинальный рецепт фаршированного перца, который удивит и порадует своим вкусом.
Оригинальный рецепт фаршированного перца
Болгарский перец — 8 штук
Фарш мясной (смешанный говядина и свинина) — 500 г
Натуральный рис — 150 г
Лук репчатый — 2 штук
Морковь — 1 штука
Зубчики чеснока — 3 штуки
Томатная паста — 2 столовые ложки
Свежие томаты — 4 штуки
Оливковое масло — для жарки
Соль, перец — по вкусу
Специи (паприка, базилик) — по вкусу
Вода или бульон — около 100 мл
Зелень для подачи
Подготовка продуктов:
Перец тщательно моем, срезаем верхушки и вынимаем семена.
Рис промываем до чистой воды и отвариваем до полуготовности.
Лук и морковь чистим, мелко нарезаем и обжариваем на оливковом масле до мягкости.
Чеснок измельчаем и добавляем к овощам в последние минуты жарки.
Томаты бланшируем, снимаем кожицу, нарезаем мелкими кубиками.
Приготовление фарша:
В глубокой миске смешиваем мясной фарш с подготовленным рисом, жареными овощами, солью, перцем и другими специями. Наполняем этой смесью подготовленные перцы, укладываем их в широкую кастрюлю или форму для запекания.
Запекание:
В отдельной посуде соединяем томатную пасту с водой или бульоном, добавляем нарезанные томаты и доводим до кипения. Выливаем полученный томатный соус на перцы, покрываем форму фольгой или крышкой. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут.
Подача:
Готовое блюдо украшаем свежей зеленью. Подаем горячими, предложив к столу свежий хлеб или гарнир по желанию.
Фаршированный перец по-новому — это прекрасный способ разнообразить домашнее меню и порадовать близких вкусным и сытным ужином. Современные кулинарные техники и подбор ингредиентов позволяют превратить обыденное блюдо в настоящее кулинарное произведение, которое не оставит равнодушным ни одного гурмана.
Дополнительные советы:
Для более диетической версии блюда можно использовать фарш из индейки или курицы.
Добавление кусочков сыра в фарш сделает вкус более насыщенным и интересным.
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