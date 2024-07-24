Фаршированный перец по-новому: рецепт блюда для ужина

Фаршированный перец – традиционное блюдо, любимое многими поколениями. Однако, даже классика может заиграть новыми красками, если подойти к приготовлению с фантазией. Представляем вашему вниманию оригинальный рецепт фаршированного перца, который удивит и порадует своим вкусом.



Оригинальный рецепт фаршированного перца

Ингредиенты:

Болгарский перец — 8 штук

Фарш мясной (смешанный говядина и свинина) — 500 г

Натуральный рис — 150 г

Лук репчатый — 2 штук

Морковь — 1 штука

Зубчики чеснока — 3 штуки

Томатная паста — 2 столовые ложки

Свежие томаты — 4 штуки

Оливковое масло — для жарки

Соль, перец — по вкусу

Специи (паприка, базилик) — по вкусу

Вода или бульон — около 100 мл

Зелень для подачи

Подготовка продуктов:

Перец тщательно моем, срезаем верхушки и вынимаем семена. Рис промываем до чистой воды и отвариваем до полуготовности. Лук и морковь чистим, мелко нарезаем и обжариваем на оливковом масле до мягкости. Чеснок измельчаем и добавляем к овощам в последние минуты жарки. Томаты бланшируем, снимаем кожицу, нарезаем мелкими кубиками.

Приготовление фарша:

В глубокой миске смешиваем мясной фарш с подготовленным рисом, жареными овощами, солью, перцем и другими специями. Наполняем этой смесью подготовленные перцы, укладываем их в широкую кастрюлю или форму для запекания.

Запекание:

В отдельной посуде соединяем томатную пасту с водой или бульоном, добавляем нарезанные томаты и доводим до кипения. Выливаем полученный томатный соус на перцы, покрываем форму фольгой или крышкой. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут.

Подача:

Готовое блюдо украшаем свежей зеленью. Подаем горячими, предложив к столу свежий хлеб или гарнир по желанию.

Фаршированный перец по-новому — это прекрасный способ разнообразить домашнее меню и порадовать близких вкусным и сытным ужином. Современные кулинарные техники и подбор ингредиентов позволяют превратить обыденное блюдо в настоящее кулинарное произведение, которое не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Дополнительные советы:

Для более диетической версии блюда можно использовать фарш из индейки или курицы.

Добавление кусочков сыра в фарш сделает вкус более насыщенным и интересным.