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Фаршированный перец по-новому: рецепт блюда для ужина

Фаршированный перец для гурманов: изысканное блюдо на каждый день

сегодня, 12:07
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Черновалова Кристина

Фаршированный перец – традиционное блюдо, любимое многими поколениями. Однако, даже классика может заиграть новыми красками, если подойти к приготовлению с фантазией. Представляем вашему вниманию оригинальный рецепт фаршированного перца, который удивит и порадует своим вкусом.

Фаршированный перец по-новому: рецепт блюда для ужина

Оригинальный рецепт фаршированного перца

Ингредиенты:

  • Болгарский перец — 8 штук

  • Фарш мясной (смешанный говядина и свинина) — 500 г

  • Натуральный рис — 150 г

  • Лук репчатый — 2 штук

  • Морковь — 1 штука

  • Зубчики чеснока — 3 штуки

  • Томатная паста — 2 столовые ложки

  • Свежие томаты — 4 штуки

  • Оливковое масло — для жарки

  • Соль, перец — по вкусу

  • Специи (паприка, базилик) — по вкусу

  • Вода или бульон — около 100 мл

  • Зелень для подачи

Подготовка продуктов:

  1. Перец тщательно моем, срезаем верхушки и вынимаем семена.

  2. Рис промываем до чистой воды и отвариваем до полуготовности.

  3. Лук и морковь чистим, мелко нарезаем и обжариваем на оливковом масле до мягкости.

  4. Чеснок измельчаем и добавляем к овощам в последние минуты жарки.

  5. Томаты бланшируем, снимаем кожицу, нарезаем мелкими кубиками.

Приготовление фарша:
В глубокой миске смешиваем мясной фарш с подготовленным рисом, жареными овощами, солью, перцем и другими специями. Наполняем этой смесью подготовленные перцы, укладываем их в широкую кастрюлю или форму для запекания.

Запекание:
В отдельной посуде соединяем томатную пасту с водой или бульоном, добавляем нарезанные томаты и доводим до кипения. Выливаем полученный томатный соус на перцы, покрываем форму фольгой или крышкой. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут.

Подача:
Готовое блюдо украшаем свежей зеленью. Подаем горячими, предложив к столу свежий хлеб или гарнир по желанию.

Фаршированный перец по-новому — это прекрасный способ разнообразить домашнее меню и порадовать близких вкусным и сытным ужином. Современные кулинарные техники и подбор ингредиентов позволяют превратить обыденное блюдо в настоящее кулинарное произведение, которое не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Дополнительные советы:

  • Для более диетической версии блюда можно использовать фарш из индейки или курицы.

  • Добавление кусочков сыра в фарш сделает вкус более насыщенным и интересным.



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