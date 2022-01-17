Этот сок оказывает положительное влияние на уровень плохого холестерина

Апельсиновый сок – богатый источник витамина С, фолиевой кислоты и флавоноидов. Ученые выяснили, что напиток может оказывать положительное влияние на уровень холестерина в крови. Слишком большое количество холестерина может привести к сердечным заболеваниям и другим осложнениям со здоровьем, пишет eatthis.

Сок - фото из открытых источников

Апельсиновый сок без добавления сахара – отличный напиток для общего состояния здоровья, который может обеспечить организм необходимыми питательными веществами. "100% апельсиновый сок – это натуральный сладкий напиток, не содержащий жиров и натрия, богатый витаминами и минералами", – говорят специалисты.

Было доказано, что употребление апельсинового сока снижает еще один фактор риска сердечных заболеваний – высокое кровяное давление. Так, употребление фруктового сока эффективно снижает диастолическое артериальное давление (нижнее значение артериального давления) у взрослых. Еще одно исследование показало, что апельсиновый сок может улучшить липидный профиль крови у людей с гиперхолестеринемией (высоким показателем холестерина).

Напомним, если у вас периодически наблюдаются скачки давления, то нормализовать состояние здоровья поможет клюква или ее сок. Как выяснили канадские ученые, этот напиток благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Эксперты отметили, что клюква богата на витамины А, С, Е, К и группы В, а также калий, фосфор, клетчатку, кальций, флавонолы, катехины и другие ценные вещества. Сок ягоды помогает нормализовать давление и снижает уровень "вредного" холестерина в крови. И все дело в флавоноидах, содержащихся в напитке, они благоприятно сказываются на работе сосудов. Похожими свойствами обладает и голубика. Эта ягода укрепляет здоровье глаз и замедляет процессы старения клеток. При этом обе ягоды препятствуют развитию сахарного диабета и жировым отложениям в области живота.

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