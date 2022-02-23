Эти специи очень полезны для здоровья зубов.

Пряности не только вкусны, но и полезны для здоровья ваших зубов и полости рта. Чем лечились наши бабушки и прабабушки до того, как медицина стала общедоступной? Пряности, которые наверняка есть и на вашей кухне, обладают множеством полезных свойств, пишет foxtime. Имбирь. Для снятия зубной боли приложите небольшой кусочек разжеванного имбиря. Можно развести небольшое количество имбиря-порошка с водой и приложить к больному месту в виде компресса. Гвоздика. Гвоздика поможет избавиться от зубной боли и освежить дыхание. При приготовлении раствора для полоскания измельчить несколько бутонов и высыпать в стакан теплой воды. Можно использовать сразу молотую гвоздику. Прополощите рот приготовленным средством и наслаждайтесь свежестью дыхания.

Специи - фото из открытых источников

Корица. Она неплохо справляется с зубной болью, оказывает общее тонизирующее воздействие на организм. Широко известны и его антисептические свойства. В корице большое содержание кальция, которое важно для здоровья зубов.



Куркума. Некоторые исследования показали, что куркума оказывает очень сильный противовоспалительный эффект. Также выяснили, что эта специя обладает многими качествами ополаскивателей для рта и, возможно, куркума даже более эффективна в этом.

Напомним, пожалуй, на каждой кухне найдутся приправы и специи, потому что с их помощью можно добавить блюдам приятный вкус и аромат. А еще многие специи, благодаря своему составу, очень полезны для здоровья. Но есть нюансы. О них рассказала врач-нутрициолог Ирина Юзуп. Специалист отметила, что специи и приправы плохого качества могут нанести вред организму, потому что при их выращивании используются химические вещества. А еще некоторые приправы могут быть сильными раздражителями.











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