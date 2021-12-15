Эта ягода замедлит все процессы старения

О положительных свойствах черники знали еще наши предки. В народной медицине есть немало рецептов, главный ингредиент которых – черника. Кстати, немногие знают, что полезные вещества, входящие в состав черники, непосредственно участвуют в выработке коллагена. Одно из главных преимуществ черники – антоцианин, пишет elementaree.

Старение - фото из открытых источников

Это растительное вещество из группы флавоноидов. Ей ягода должна своим насыщенно-синим цветом. А вот для человека польза антоцианина заключается в его мощном антиоксидантном действии. Говоря простым языком, вещество обеспечивает чернику способность выводить из организма шлаки и токсины, ускоряющие процесс старения. Вывод напрашивается сам собой: больше черники – более длинная молодость. Кроме того, весь состав ягод черники снижает риск развития заболеваний нервной системы, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также обладает иммуномодулирующими и гепатопротекторными свойствами.

Напомним, правильное питание — основа здоровья. Есть продукты, которые "крадут" молодость, а есть те, что ее продлевают. Нутрициолог Екатерина Йенсен на своей странице в Instagram рассказала, что нужно добавить в рацион, чтобы замедлить старение. тот овощ богат на клетчатку, фолиевую кислоту, калий, холин, каротиноиды и другие полезные вещества, которые очищают организм от токсинов, защищают от свободных радикалов, заряжают энергией и укрепляют иммунитет.

Свежевыжатый сок, салаты из свежей и вареной свеклы, борщи — это отличные варианты. Какао или очень темный шоколад В этом продукте много флавоноидных соединений, которые обладают противовоспалительным действием. Этот антиоксидант борется со свободными радикалами, приводящими к преждевременному старению. Кроме этого, какао активирует серотонин, который делает нас счастливыми. В день можно употреблять до 30 грамм 85%-го шоколада.

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