Эта скумбрия в виде елки с соевым соусом и кунжутом собрала миллионы просмотров – и ваши гости будут в восторге

Праздничный стол – это не только традиционные салаты и закуски, но и главное блюдо, подчеркивающее мастерство хозяйки. И сегодня мы расскажем, как сделать такое блюдо, которое разрушит представление о рыбе на праздники . Скумбрия, запеченная в виде елки, с соевым соусом и кунжутом, не только аппетитно смотрится, но и вкусится невероятно сочно и ароматно.

Как приготовить скумбрию на праздничный стол так, чтобы все ахнули от вкуса и подачи

Во-первых, эта подача действительно делает рыбу звездой стола. Каждый кусочек выглядит как праздничный шедевр – румяная, сочная, с легкой ароматной корочкой. Во-вторых, блюдо универсальное: его можно подавать и горячим, и холодным, что особенно удобно для праздничных фуршетов или больших семейных ужинов.

Ингредиенты на 1 порцию:

Основное:

Скумбрия (большая) – 1 шт

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Кориандр молотый – по вкусу

Кунжут – по вкусу

Для маринада:

Соевый соус – 50 мл

Сок лимонный – 10 мл

Масло растительное – 10 мл

Сахар – 5 г

Чтобы приготовить это вкуснятина, выберите свежемороженую скумбрию , которая немного подморожена. Она будет легкой в работе: отрезаем голову и хвост, делаем разрез по спине к брюшку, забираем кости и внутренности. Затем рыбу переворачиваем кожей вверх и аккуратно делаем надрезы для "елочной" формы.

Маринад – еще один секрет успеха: смешиваем соевый соус, лимонный сок, масло и немного сахара , чтобы подчеркнуть вкус и придать рыбе легкую карамельную нотку. Каждый надрез поливаем маринадом и щедро присыпаем кунжутом. Потом – духовка, 180 градусов, 20 минут.

Результат превосходит все ожидания: нежная мякоть, ароматный соево-лимонный маринад и аппетитная румяная корочка. А подача в виде елки делает эту скумбрию идеальной для любого праздничного вечера .

Маленькие уловки для идеального блюда:

Используйте легкие пергаментные листы для выпечки – рыба не прилипнет, а корочка будет равномерной.

Подавайте с лимоном и свежим укропом – это освежит вкус и придаст праздничную атмосферу.

Не торопитесь: дайте рыбе немного "отдохнуть" после духовки — соки распределятся, и вкус станет более насыщенным.

Этот рецепт покорил сердца тысяч хозяек в соцсетях и получил миллионы просмотров именно из-за простоты, аппетитного вида и невероятного вкуса . Скумбрия в виде елки с соевым соусом и кунжутом – это тот праздничный трюк, который объединит семью и поразит гостей.

