Картопля, яку з’їдають першою: простий трюк перетворює буденний гарнір на ресторанний хіт

На вигляд – як страва з дорогого ресторану, на смак – ще краще. Насправді ж це звичайна картопля, приготована так, що її важко впізнати. Запечена розчавлена картопля з розплавленим сиром і зеленню стала справжнім кулінарним хітом завдяки поєднанню простоти та ефектного результату.

Запечена розчавлена картопля з сиром – простий рецепт ресторанної страви вдома

Головний секрет страви полягає в текстурі. Після варіння картоплю не просто запікають, а злегка розчавлюють. Саме це дозволяє отримати хрумку золотисту скоринку зовні та ніжну, майже кремову середину. Мінімум інгредієнтів і жодних складних технік – але результат виглядає так, ніби над ним працював професійний шеф.

Для приготування не потрібні дорогі продукти. Основу складає картопля, вершкове масло або оливкова олія, трохи сиру та спеції. Страва чудово підходить як універсальний гарнір до м’яса або риби, а також легко стає самостійною стравою для легкої вечері.

Інгредієнти:

– картопля – 1 кг

– вершкове масло або оливкова олія – 30–40 г

– твердий сир – 70–80 г

– сушений часник

– чорний мелений перець

– сіль

– свіжа зелень

Картоплю добре миють і відварюють у підсоленій воді до готовності, не очищаючи від шкірки. Після цього бульби викладають на деко з пергаментом і злегка розчавлюють товкачиком або дном склянки. У центр додають вершкове масло, яке швидко тане на гарячій поверхні, або змащують картоплю оливковою олією.

Після цього картоплю приправляють сіллю, перцем і сушеним часником. За бажанням можна додати ароматні трави або улюблені спеції. Запікають у духовці, розігрітій до 220 градусів, протягом 15–20 хвилин. За кілька хвилин до готовності страву посипають тертим сиром і повертають у духовку, щоб він розплавився та утворив апетитну скоринку.

Перед подачею картоплю щедро посипають свіжою зеленню. У результаті виходить страва, яка зникає зі столу першою і щоразу викликає запитання: "Як ви це зробили?"

Читайте також в "Коментарях", який овоч є відмінною профілактикою онкологічних захворювань.