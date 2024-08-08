Домашняя аджика: классический рецепт на зиму

Аджика — это пикантная приправа, родом из теплых регионов Кавказа, которая завоевала популярность во многих кухнях мира. Эта острая приправа отлично подходит для добавления в блюда из мяса, рыбы или просто как соус к гарниру. Представляем вашему вниманию классический рецепт домашней аджики, который можно приготовить самостоятельно.

Как приготовить домашнюю аджику: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

Помидоры — 1 кг

Болгарский перец — 500 г

Острые перцы (на ваш вкус) — 2-3 штуки

Чеснок — 200 г

Яблоки (кислые) — 300 г

Уксус 9% — 50 мл

Соль — 2 столовые ложки

Сахар — 1 столовая ложка

Зелень (кинза, петрушка) — по вкусу

Хмели-сунели — 1 чайная ложка

Растительное масло — для жарки

Подготовка ингредиентов:

Помидоры моются и разрезаются на четвертинки. Болгарский перец и острые перцы очищаются от семян и нарезаются крупными кусками. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать на кубики. Чеснок и зелень измельчить.

Приготовление:

В глубокой сковороде или кастрюле разогреть немного растительного масла. Затем добавить подготовленные помидоры, болгарский и острый перец. Тушить на медленном огне 10 минут. Добавить яблоки, соль, сахар и хмели-сунели. Продолжить тушение под закрытой крышкой еще 20 минут, пока овощи полностью не размягчатся. После того как овощи станут мягкими, добавить измельченный чеснок и зелень. Тушить еще 5 минут. Снять с огня и пробить полученную массу блендером до однородного состояния. Вернуть на огонь, добавить уксус и довести до кипения. Готовую аджику разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Хранение:

Готовую аджику рекомендуется хранить в прохладном темном месте. При правильной стерилизации банок, аджика может храниться до 12 месяцев.

Советы:

Для добавления дополнительного аромата можно ввести в рецепт немного тмин или базилика.

Степень остроты аджики можно регулировать количеством добавляемых острых перцев.

Использование различных видов перцев может придать уникальный вкус вашей аджике.

Этот рецепт позволит вам приготовить настоящую кавказскую аджику в домашних условиях, сохраняя традиции и вкус этой замечательной приправы. Приятного аппетита и успехов в кулинарных экспериментах!