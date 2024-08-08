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Домашняя аджика: классический рецепт на зиму

Как приготовить домашнюю аджику: пошаговый рецепт для любителей острого

сегодня, 10:22
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Черновалова Кристина

Аджика — это пикантная приправа, родом из теплых регионов Кавказа, которая завоевала популярность во многих кухнях мира. Эта острая приправа отлично подходит для добавления в блюда из мяса, рыбы или просто как соус к гарниру. Представляем вашему вниманию классический рецепт домашней аджики, который можно приготовить самостоятельно.

Домашняя аджика: классический рецепт на зиму

Как приготовить домашнюю аджику: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Помидоры — 1 кг

  • Болгарский перец — 500 г

  • Острые перцы (на ваш вкус) — 2-3 штуки

  • Чеснок — 200 г

  • Яблоки (кислые) — 300 г

  • Уксус 9% — 50 мл

  • Соль — 2 столовые ложки

  • Сахар — 1 столовая ложка

  • Зелень (кинза, петрушка) — по вкусу

  • Хмели-сунели — 1 чайная ложка

  • Растительное масло — для жарки

Подготовка ингредиентов:

  1. Помидоры моются и разрезаются на четвертинки. Болгарский перец и острые перцы очищаются от семян и нарезаются крупными кусками.

  2. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать на кубики.

  3. Чеснок и зелень измельчить.

Приготовление:

  1. В глубокой сковороде или кастрюле разогреть немного растительного масла. Затем добавить подготовленные помидоры, болгарский и острый перец. Тушить на медленном огне 10 минут.

  2. Добавить яблоки, соль, сахар и хмели-сунели. Продолжить тушение под закрытой крышкой еще 20 минут, пока овощи полностью не размягчатся.

  3. После того как овощи станут мягкими, добавить измельченный чеснок и зелень. Тушить еще 5 минут.

  4. Снять с огня и пробить полученную массу блендером до однородного состояния.

  5. Вернуть на огонь, добавить уксус и довести до кипения.

  6. Готовую аджику разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Хранение:

Готовую аджику рекомендуется хранить в прохладном темном месте. При правильной стерилизации банок, аджика может храниться до 12 месяцев.

Советы:

  • Для добавления дополнительного аромата можно ввести в рецепт немного тмин или базилика.

  • Степень остроты аджики можно регулировать количеством добавляемых острых перцев.

  • Использование различных видов перцев может придать уникальный вкус вашей аджике.

Этот рецепт позволит вам приготовить настоящую кавказскую аджику в домашних условиях, сохраняя традиции и вкус этой замечательной приправы. Приятного аппетита и успехов в кулинарных экспериментах!



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