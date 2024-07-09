Домашний лимонад: 3 рецепта полезного и натурального напитка

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Черновалова Кристина
Лето – время, когда особенно хочется чего-то освежающего и легкого. И что может быть лучше холодного стакана ароматного лимонада, приготовленного своими руками. Сегодня мы представляем три уникальных рецепта лимонада, которые удивят ваш вкус новыми сочетаниями.
Три летних лимонада: рецепты для здоровья и свежести
Ингредиенты:
Вода – 1 литр
Сахар – 100 грамм (или по вкусу)
Лимоны – 3 штуки
Мята – небольшой пучок
Лед – по желанию
Приготовление:
В большую кастрюлю налейте воду и добавьте сахар. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Остудите сироп до комнатной температуры.
Лимоны тщательно вымойте и нарежьте кружочками или дольками. Мяту промойте и слегка помните руками, чтобы она раскрыла свой аромат.
В большой кувшин поместите лимоны и мяту, залейте охлажденным сиропом. Добавьте лед по вкусу.
Перед подачей дайте напитку настояться в холодильнике хотя бы 1 час.
Ингредиенты:
Вода – 1 литр
Сахар – 150 грамм
Имбирь – 50 грамм
Кардамон – 5 стручков
Лимонный сок – 100 мл
Приготовление:
Имбирь очистите и нарежьте тонкими пластинками. Стручки кардамона слегка раздавите.
В кастрюле смешайте воду, сахар, имбирь и кардамон. Доведите до кипения и варите на медленном огне 15 минут.
Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться 30 минут. Процедите сироп через сито.
Добавьте в сироп лимонный сок и перемешайте. Охладите.
Подавайте лимонад с льдом и, при желании, с дольками свежего лимона.
Ингредиенты:
Арбуз – 500 грамм (очищенный от кожуры и семян)
Вода – 500 мл
Сахар – 70 грамм
Лимонный сок – 50 мл
Базилик – 10-15 листьев
Приготовление:
Арбуз нарежьте кубиками и измельчите в блендере до состояния пюре.
В кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения. Добавьте лимонный сок и охладите сироп.
Соедините арбузное пюре с сиропом и тщательно перемешайте.
Добавьте мелко нарезанный базилик и оставьте лимонад на 1 час в холодильнике, чтобы он пропитался ароматами.
Эти рецепты не только порадуют вас своим вкусом, но и добавят в ваше лето нотки свежести и новизны. Приготовление домашнего лимонада – это прекрасная возможность провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь приятными моментами.
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