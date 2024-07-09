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Домашний лимонад: 3 рецепта полезного и натурального напитка

В летнюю жару можно спастись холодным, фруктовым, настоящим лимонадом домашнего приготовления

сегодня, 10:04
Автор:
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Черновалова Кристина
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Лето – время, когда особенно хочется чего-то освежающего и легкого. И что может быть лучше холодного стакана ароматного лимонада, приготовленного своими руками. Сегодня мы представляем три уникальных рецепта лимонада, которые удивят ваш вкус новыми сочетаниями.

Домашний лимонад: 3 рецепта полезного и натурального напитка

Три летних лимонада: рецепты для здоровья и свежести

1. Классический лимонад с мятой и лимоном

Ингредиенты:

  • Вода – 1 литр

  • Сахар – 100 грамм (или по вкусу)

  • Лимоны – 3 штуки

  • Мята – небольшой пучок

  • Лед – по желанию

Приготовление:

  1. В большую кастрюлю налейте воду и добавьте сахар. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Остудите сироп до комнатной температуры.

  2. Лимоны тщательно вымойте и нарежьте кружочками или дольками. Мяту промойте и слегка помните руками, чтобы она раскрыла свой аромат.

  3. В большой кувшин поместите лимоны и мяту, залейте охлажденным сиропом. Добавьте лед по вкусу.

  4. Перед подачей дайте напитку настояться в холодильнике хотя бы 1 час.

2. Имбирный лимонад с кардамоном

Ингредиенты:

  • Вода – 1 литр

  • Сахар – 150 грамм

  • Имбирь – 50 грамм

  • Кардамон – 5 стручков

  • Лимонный сок – 100 мл

Приготовление:

  1. Имбирь очистите и нарежьте тонкими пластинками. Стручки кардамона слегка раздавите.

  2. В кастрюле смешайте воду, сахар, имбирь и кардамон. Доведите до кипения и варите на медленном огне 15 минут.

  3. Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться 30 минут. Процедите сироп через сито.

  4. Добавьте в сироп лимонный сок и перемешайте. Охладите.

  5. Подавайте лимонад с льдом и, при желании, с дольками свежего лимона.

3. Лимонад с арбузом и базиликом

Ингредиенты:

  • Арбуз – 500 грамм (очищенный от кожуры и семян)

  • Вода – 500 мл

  • Сахар – 70 грамм

  • Лимонный сок – 50 мл

  • Базилик – 10-15 листьев

Приготовление:

  1. Арбуз нарежьте кубиками и измельчите в блендере до состояния пюре.

  2. В кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения. Добавьте лимонный сок и охладите сироп.

  3. Соедините арбузное пюре с сиропом и тщательно перемешайте.

  4. Добавьте мелко нарезанный базилик и оставьте лимонад на 1 час в холодильнике, чтобы он пропитался ароматами.

Эти рецепты не только порадуют вас своим вкусом, но и добавят в ваше лето нотки свежести и новизны. Приготовление домашнего лимонада – это прекрасная возможность провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь приятными моментами.



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