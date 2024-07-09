Домашний лимонад: 3 рецепта полезного и натурального напитка

Лето – время, когда особенно хочется чего-то освежающего и легкого. И что может быть лучше холодного стакана ароматного лимонада, приготовленного своими руками. Сегодня мы представляем три уникальных рецепта лимонада, которые удивят ваш вкус новыми сочетаниями.

Три летних лимонада: рецепты для здоровья и свежести

1. Классический лимонад с мятой и лимоном

Ингредиенты:

Вода – 1 литр

Сахар – 100 грамм (или по вкусу)

Лимоны – 3 штуки

Мята – небольшой пучок

Лед – по желанию

Приготовление:

В большую кастрюлю налейте воду и добавьте сахар. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Остудите сироп до комнатной температуры. Лимоны тщательно вымойте и нарежьте кружочками или дольками. Мяту промойте и слегка помните руками, чтобы она раскрыла свой аромат. В большой кувшин поместите лимоны и мяту, залейте охлажденным сиропом. Добавьте лед по вкусу. Перед подачей дайте напитку настояться в холодильнике хотя бы 1 час.

2. Имбирный лимонад с кардамоном

Ингредиенты:

Вода – 1 литр

Сахар – 150 грамм

Имбирь – 50 грамм

Кардамон – 5 стручков

Лимонный сок – 100 мл

Приготовление:

Имбирь очистите и нарежьте тонкими пластинками. Стручки кардамона слегка раздавите. В кастрюле смешайте воду, сахар, имбирь и кардамон. Доведите до кипения и варите на медленном огне 15 минут. Снимите кастрюлю с огня и дайте настояться 30 минут. Процедите сироп через сито. Добавьте в сироп лимонный сок и перемешайте. Охладите. Подавайте лимонад с льдом и, при желании, с дольками свежего лимона.

3. Лимонад с арбузом и базиликом

Ингредиенты:

Арбуз – 500 грамм (очищенный от кожуры и семян)

Вода – 500 мл

Сахар – 70 грамм

Лимонный сок – 50 мл

Базилик – 10-15 листьев

Приготовление:

Арбуз нарежьте кубиками и измельчите в блендере до состояния пюре. В кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения. Добавьте лимонный сок и охладите сироп. Соедините арбузное пюре с сиропом и тщательно перемешайте. Добавьте мелко нарезанный базилик и оставьте лимонад на 1 час в холодильнике, чтобы он пропитался ароматами.

Эти рецепты не только порадуют вас своим вкусом, но и добавят в ваше лето нотки свежести и новизны. Приготовление домашнего лимонада – это прекрасная возможность провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь приятными моментами.