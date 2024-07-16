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Домашнее желе из красной смородины: простой рецепт для каждого

Смородиновое варенье готовится очень просто и быстро, а для того чтобы оно было густым, добавьте в основу желатин или загуститель.

сегодня, 10:25
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Автор:
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Черновалова Кристина

Красная смородина не только поражает своим ярким вкусом, но и славится своими полезными свойствами. Желе из красной смородины – это не только вкусный десерт, но и полезный элемент диеты, богатый витаминами и антиоксидантами. Предлагаем вам проверенный рецепт, который легко претворить в жизнь.

Домашнее желе из красной смородины: простой рецепт для каждого

Как сделать желе из красной смородины: рецепт

Ингредиенты:

  • Красная смородина — 1 кг.

  • Сахар — 700 г

  • Вода — 200 мл

  • Желатин – 25 г (или агар-агар для вегетарианского варианта)

Подготовка:

  1. Сначала нужно тщательно вымыть красную смородину. Ягоды очищаем от веточек и листьев, перебираем их, удаляя поврежденные.

  2. После этого кладем ягоды в глубокую кастрюлю, добавляем воду и ставим на средний огонь. Варите до мягкости ягод примерно 15-20 минут, периодически помешивая.

  3. Когда смородина станет мягкой, ее следует перетереть через сито или использовать блендер, чтобы получить однородную массу.

Приготовление желе:  

Желатин замочите в небольшом количестве холодной воды на 10 минут, пока он не набухнет. Тем временем протертую смородину снова поставьте на огонь, добавьте сахар и доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Добавьте набухший желатин в горячую смородиновую массу, тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. Готовую массу разлейте по формам или глубоким тарелкам. Оставьте желе охлаждаться при комнатной температуре, затем поместите в холодильник на несколько часов до полного застывания.

Подача:

Перед подачей можно украсить желе свежими ягодами или мятой. Также будет хорошо смотреться крем или ванильное мороженое рядом.

Этот рецепт не только улучшит ваш рацион, но и доставит удовольствие от приготовления и потребления домашнего десерта. Наслаждайтесь своим кулинарным творчеством и делитесь впечатлениями с близкими!



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