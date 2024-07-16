Домашнее желе из красной смородины: простой рецепт для каждого

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Черновалова Кристина
Красная смородина не только поражает своим ярким вкусом, но и славится своими полезными свойствами. Желе из красной смородины – это не только вкусный десерт, но и полезный элемент диеты, богатый витаминами и антиоксидантами. Предлагаем вам проверенный рецепт, который легко претворить в жизнь.
Как сделать желе из красной смородины: рецепт
Ингредиенты:
Красная смородина — 1 кг.
Сахар — 700 г
Вода — 200 мл
Желатин – 25 г (или агар-агар для вегетарианского варианта)
Подготовка:
Сначала нужно тщательно вымыть красную смородину. Ягоды очищаем от веточек и листьев, перебираем их, удаляя поврежденные.
После этого кладем ягоды в глубокую кастрюлю, добавляем воду и ставим на средний огонь. Варите до мягкости ягод примерно 15-20 минут, периодически помешивая.
Когда смородина станет мягкой, ее следует перетереть через сито или использовать блендер, чтобы получить однородную массу.
Приготовление желе:
Желатин замочите в небольшом количестве холодной воды на 10 минут, пока он не набухнет. Тем временем протертую смородину снова поставьте на огонь, добавьте сахар и доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился. Добавьте набухший желатин в горячую смородиновую массу, тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. Готовую массу разлейте по формам или глубоким тарелкам. Оставьте желе охлаждаться при комнатной температуре, затем поместите в холодильник на несколько часов до полного застывания.
Подача:
Перед подачей можно украсить желе свежими ягодами или мятой. Также будет хорошо смотреться крем или ванильное мороженое рядом.
Этот рецепт не только улучшит ваш рацион, но и доставит удовольствие от приготовления и потребления домашнего десерта. Наслаждайтесь своим кулинарным творчеством и делитесь впечатлениями с близкими!
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