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Домашнее печенье за 30 минут: минимум усилий, максимум удовольствия

Для приготовления печенья потребуется минимальный набор продуктов, которые чаще всего уже есть на кухне

24 сентября 2024, 11:17
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Автор:
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Черновалова Кристина

Иногда хочется порадовать себя и близких чем-то домашним, но времени катастрофически не хватает. Решение есть — быстрый рецепт домашнего печенья, который займет у вас не больше 30 минут. При этом все ингредиенты найдутся в каждом доме, а вкус и аромат этого печенья напомнит вам о тех самых бабушкиных лакомствах, которые так любили в детстве.

Домашнее печенье за 30 минут: минимум усилий, максимум удовольствия

Домашнее печенье на скорую руку

Ингредиенты:

  • Мука — 250 г

  • Сахар — 100 г

  • Сливочное масло (комнатной температуры) — 150 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

  • Ванильный сахар — 1 ч. л.

  • Щепотка соли

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовка продуктов
    Начнем с того, что достанем масло из холодильника, чтобы оно размягчилось. Это важный момент: мягкое масло обеспечит правильную консистенцию теста. Пока масло приобретает нужную текстуру, можно собрать остальные ингредиенты.

  2. Замешивание теста
    В глубокой миске смешайте масло с сахаром. Лучше использовать миксер, но можно и вручную, если хотите немного поработать руками. Взбиваем до тех пор, пока смесь не станет легкой и воздушной. Теперь добавляем яйцо и снова взбиваем, чтобы оно полностью вмешалось в масляную массу.

  3. Добавление муки
    В отдельной миске просейте муку вместе с разрыхлителем и щепоткой соли. Понемногу добавляем сухие ингредиенты в масляную смесь и аккуратно перемешиваем. Главное — не переборщить, чтобы тесто оставалось мягким. Если оно слишком липкое, можно добавить еще чуть-чуть муки.

  4. Формирование печенья
    Включите духовку и разогрейте ее до 180°C. Тем временем скатайте из теста небольшие шарики. Чтобы печенье получилось равномерным, можно использовать ложку для мороженого. Шарики слегка придавите ладонью и выложите на противень, застеленный пергаментом. Оставляйте небольшое расстояние между печеньем — оно немного увеличится в размере.

  5. Выпекание
    Поставьте печенье в разогретую духовку и выпекайте примерно 10–15 минут. Как только оно станет золотистым, можно доставать. Главное — не передержать, чтобы печенье осталось мягким внутри.

  6. Охлаждение и подача
    Готовое печенье оставьте на пару минут на противне, а затем аккуратно переложите на решетку для полного охлаждения. Это нужно, чтобы печенье сохранило свою форму и не рассыпалось. Теперь оно готово к подаче — идеально подходит к чаю или кофе.

Советы для тех, кто хочет экспериментов:

  • Добавьте изюминку: Попробуйте добавить в тесто немного корицы или мускатного ореха — это придаст печенью новый аромат.

  • Шоколадная версия: Если вы любите шоколад, добавьте в тесто шоколадные капли или мелко нарезанный шоколад.

  • Орехи и сухофрукты: Для разнообразия можно добавить измельченные орехи, изюм или сушеную клюкву.

Этот рецепт — идеальный вариант для тех, кто ценит домашнюю выпечку, но не готов проводить много времени на кухне. Печенье готовится легко и быстро, а результат всегда порадует. Вы можете добавить свои любимые ингредиенты и каждый раз получать немного другой вкус. А главное — все делается просто и без лишней суеты, что особенно ценно в наш насыщенный ритм жизни.



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