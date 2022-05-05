Добавьте необычный ингредиент: рецепт вкусного маринада для шашлыка

Существует множество рецептов маринада для шашлыка, которые придают ему изысканный и неповторимый вкус. Кто-то добавляет в маринад вино для большей пикантности, кто-то — кефир, для того чтобы мясо было нежнее. Однако мало кто знает о том, что при помощи всего лишь одного простого ингредиента можно сделать ваш шашлык идеальным. Речь идет об обычном чае.

Как замариновать шашлык (фото из открытых источников)

Ингредиенты: 1,5 кг свинины, 50 г черного заварного чая, 1–1,3 л воды, 3 шт. репчатого лука, соль, специи (по вкусу).

Способ приготовления: для начала купите заварной черный чай, без добавок и ароматизаторов. Листья чая переложи в глубокую емкость и залейте кипятком. Дайте заварке настояться и полностью остыть.

Пока чай остывает, нарежьте репчатый лук кольцами. Мясо нарежьте на небольшие кусочки. Добавьте к мясу соль и специи по вкусу. Из приправ можете выбрать черный молотый перец кориандр, тимьян, майоран, паприку, шафран, гвоздику. Если предпочитаете смесь специй, то подойдет хмели-сунели. Туда входят базилик, кинза, майоран, укроп, красный перец, бархатцы. Приправа придаст шашлыку исконно грузинский вкус и аромат.

Хорошо перемешайте мясо со специями. Потом добавьте лук и снова перемешайте. Возьмите сито и процедите в мясо заварку чая. Она должна полностью покрывать мясо и лук. Накройте емкость с шашлыком крышкой и отправь в холодильник на ночь. Зажарьте мясо на шампурах. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что наступил май, с которым открывается "сезон шашлыков". И несмотря на то, что война омрачает весну и теплые деньки, многие украинцы, которые сейчас находятся в безопасности, при желании могут позволить себе отвлечься и порадовать себя вкусным мясом. Как же его выбрать?

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