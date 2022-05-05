Добавьте необычный ингредиент: рецепт вкусного маринада для шашлыка

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Светлана Шкурупий
Существует
множество рецептов маринада для шашлыка, которые придают ему изысканный и
неповторимый вкус. Кто-то добавляет в маринад вино для большей пикантности, кто-то
— кефир, для того чтобы мясо было нежнее. Однако мало кто знает о том, что при
помощи всего лишь одного простого ингредиента можно сделать ваш шашлык
идеальным. Речь идет об обычном чае.
Как замариновать шашлык (фото из открытых источников)
Ингредиенты:
1,5 кг свинины, 50 г черного заварного чая, 1–1,3 л воды, 3 шт. репчатого лука,
соль, специи (по вкусу).
Способ
приготовления: для начала купите заварной черный чай, без добавок и
ароматизаторов. Листья чая переложи в глубокую емкость и залейте кипятком. Дайте
заварке настояться и полностью остыть.
Пока
чай остывает, нарежьте репчатый лук кольцами. Мясо нарежьте на небольшие
кусочки. Добавьте к мясу соль и специи по вкусу. Из приправ можете выбрать
черный молотый перец кориандр, тимьян, майоран, паприку, шафран, гвоздику. Если
предпочитаете смесь специй, то подойдет хмели-сунели. Туда входят базилик,
кинза, майоран, укроп, красный перец, бархатцы. Приправа придаст шашлыку
исконно грузинский вкус и аромат.
Хорошо
перемешайте мясо со специями. Потом добавьте лук и снова перемешайте. Возьмите
сито и процедите в мясо заварку чая. Она должна полностью покрывать мясо и лук.
Накройте емкость с шашлыком крышкой и отправь в холодильник на ночь. Зажарьте
мясо на шампурах. Приятного аппетита!
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что наступил май, с которым
открывается "сезон шашлыков". И несмотря на то, что война омрачает
весну и теплые деньки, многие украинцы, которые сейчас находятся в
безопасности, при желании могут позволить себе отвлечься и порадовать себя вкусным
мясом. Как же его выбрать?
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