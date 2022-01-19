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Диетологи назвали худший вариант завтрака

Если разобрать популярные блюда, которые принято есть на завтрак, многие не попадут в категорию рекомендованных

сегодня, 02:54
Автор:

Ольга Чародий
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То, что завтрак лучше не пропускать, – аксиома. По словам диетологов, если это правило игнорировать, можно вообще все испортить. Но и не каждая еда подойдет к утру. Если разобрать популярные блюда, которые принято есть на завтрак, многие не попадут в категорию рекомендованных. В их числе и сливочное масло, пишет vitajournal.

Диетологи назвали худший вариант завтрака

Рецепт - фото из открытых источников

Специалисты сообщили, что жир животного происхождения особенно вреден для здоровья человека из-за высокой калорийности. Также в сливочном масле содержится много холестерина и триглицеридов, что вынуждает печень и поджелудочную усиленно работать. Медики объяснили, что чем чаще человек ест животные жиры, тем выше уровень холестерина и триглицеридов у него в крови. Поэтому следует совсем отказываться от бутербродов со сливочным маслом.

В идеале завтрак должен быть белково жирным с достаточным количеством клетчатки. Белок – главный строительный материал организма, основа ДНК, клеток и тканей, а также ферментов и гормонов.

Напомним, чтобы улучшить свое самочувствие и зарядить организм энергией, необходимо выбирать на завтрак правильные продукты, потому что этот прием пищи называют самым важным. Диетологи Лорен Манакер и Кортни Д`Анджело перечислили 5 вариантов завтраков, от которых стоит отказаться, и объяснили почему. Эксперты говорят, что утром не следует употреблять сладкие хлопья, оладушки, блинчики и различную выпечку, потому что в их составе очень много сахара и со временем это негативно отразится на организме, в частности на лейкоцитах. Исследователи говорят, что сахар снижает количество клеток, помогающих организму бороться с инфекций, "отключая" на несколько часов нашу иммунную систему. 



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Источник: https://www.vitajournal.ru/nutrition/basics/vrednyje_zavtraki_top10/
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