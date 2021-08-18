Дешево, вкусно, полезно. Как варить пшено

Современная кухня может порадовать нескончаемым разнообразием гарниров на любой вкус, прием пищи и случай. Есть множество новых вариаций каш, овощных блюд и прочего, а есть те, что пользуются спросом уже не одно десятилетие, а то и не один век. Пшенная каша как раз относится ко второй группе и даже несмотря на то, что она присутствует на столах уже достаточно долго, приесться еще не успела. Но есть один нюанс: даже любители этого чудного продукта – и те не все знают, как варить пшено, чтобы получилось вкусно, красиво, а главное – полезно. В этой статье мы расскажем вам, как приготовить пшенную кашу легко и правильно.



Пшено - очень бюджетный вариант сытного обеда. Фото: pixabay

Польза пшена

Пшено – отличный вариант для завтрака или обеда. Оно богато белками и углеводами и практически не содержит жиров. Также состав пшена обогащен калием, цинком, натрием, йодом, магнием и бромом. Именно поэтому пшенная каша — полезный гарнир, который подарит вам чувство сытости и возможность питаться здорово, потому что вдобавок ко всему, эта крупа еще и довольно бюджетная. Кроме того, пшенка сэкономит ваше время, ведь готовить ее легко и быстро.

Перед тем, как варить пшенную кашу, стоит для начала выбрать правильный исходный продукт, потому что из некачественного пшена вряд ли получится вкусный гарнир. Поэтому при выборе пшена всегда обращайте внимание на его срок годности: у старого пшена может появиться легкая (или не легкая) горечь, которая явно испортит блюдо. Если вы приобретаете пшено на развес и у вас нет уверенности в том, сколько времени крупа провела на прилавке, вы все равно можете избежать горечи. Для этого достаточно промыть крупу кипятком или замочить ее на 5-10 минут в емкости с холодной водой.





Подготовка к приготовлению

Еще один полезный совет: перед приготовлением пшенной каши лучше очистить крупу от мусора, камешков.

Готовка

Следующий важный момент касается количества воды. Если мы варим пшенную кашу, то для того, чтобы получить разную консистенцию, нужно применять разное соотношение пшена и жидкости. Например:

· если вам нужен рассыпчатый гарнир — вода и крупа должны быть в соотношении 2:1;

· для вязкой каши – вода и крупа в соотношении 4:1;

· чтобы получить кашу средней консистенции – берите воду и крупу в соотношении 3:1.

В таких же пропорциях можно добавлять и бульоны, и молоко для получения нового вкуса привычного блюда.

Тем не менее, несмотря на огромное количество вариантов ответа на вопрос "Как правильно варить пшенную кашу", не всегда удается найти тот самый, действительно простой и вкусный вариант. Мы собрали для вас самые популярные способы приготовления пшена, предоставив пошаговый рецепт для каждого из них.





Самый старый и распространенный способ приготовления – варка в кастрюле. Для этого вам понадобится кастрюля, вода, пшено, соль, масло и другие добавки по вкусу. Сначала необходимо промыть и очистить от мусора пшено. Затем переложите крупу в пустую кастрюлю и влейте туда то количество воды, которое вам нужно (пропорции смотрите выше). Добавьте соль по вкусу, перемешайте будущую кашу и дождитесь закипания. После того как каша начала кипеть, нужно убавить огонь до среднего, чтобы каша еще слегка пузырилась. На вопрос "сколько варить пшено" ответить точно нельзя, потому что готовой каша считается тогда, когда вся жидкость абсорбируется. В среднем это занимает около 20 минут, но за блюдом все равно нужно присматривать.

Еще один, относительно новый, но не менее популярный вариант – готовка пшена в мультиварке. Поскольку пшенная каша не требует особых усилий в процессе приготовления, это идеальный вариант для мультиварок. Для того чтобы приготовить кашу таким способом, для начала, как и всегда, нужно промыть пшено, разместить крупу в чаше мультиварки и залить нужным количеством воды, молока или бульона. Затем установите режим "Крупа" и подождите 25 минут. Для того чтобы каша настоялась, можно оставить ее в мультиварке, установленной на "Подогрев" на 5-10 минут.

Существует также довольно экстравагантный способ приготовления пшенки, для которого вам понадобится микроволновка. Такой вариант подойдет для приготовления гарнира в условии недостатка времени. Итак, поехали: промытое очищенное пшено выкладываем в посуду для микроволновки, заливаем половиной воды, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут в микроволновке, включенной на полную мощность. По истечении времени перемешиваем, солим, доливаем оставшуюся воду и отправляем обратно в микроволновку. Когда пройдет 1 минута, выключаем микроволновку и оставляем кашу там же на 5-10 минут.

Если же вам нужно приготовить суп с пшенной крупой, для начала подготовьте (промойте и переберите) крупу. Готовое пшено добавляется в бульон вместе с картофелем, затем бульон доводится до закипания и варится на малом огне в течение 15-20 минут. Затем нужно добавить в суп остальные овощи и специи и вуаля: вкусный суп с пшеном готов.

Как видите, пшенная крупа – довольно простой, но вкусный и сытный продукт, приготовление которого не занимает много времени и не отнимает кучу сил. Именно поэтому ее можно включить в свой рацион и получить легкую питательную пищу, а если вы будете использовать советы, описанные выше, каша или суп получатся в разы вкуснее.

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