Дефицит соли в Украине: Клопотенко назвал продукты, которые смогут ее заменить в пище

Из-за войны в Украине — дефицит соли, с прилавков магазинов люди раскупили последние остатки. А цены в украинских супермаркетах на эту продукцию резко выросли. Известный украинский ресторатор и повар Евгений Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль. Об этом он написал в социальной сети.

В Украине возник дефицит соли (фото из открытых источников)

По мнению Евгения Клопотенка, в пищу нужно добавлять меньше соли, от того она будет полезнее и ваши рецепторы уже на второй день привыкнут к другому вкусу пищи. Кроме того, есть много продуктов, которые могут компенсировать соль в пище.

"Котики, понимаю, что с солью немного исчезло чувство стабильности. Так, как с гречкой. Но есть два момента. Первый: если вы таки имеете соль, то добавляйте ее меньше. Неделя-две, ваши рецепторы адаптируются, и вы поймете, что возможно до того ели много соли. Это реально будет немного полезнее история. Второй момент: чтобы компенсировать соль в еде — добавляйте уже соленые продукты. Соевый соус, брынза, сулугуни, вообще любой сыр, соленые орешки, сельдь, рассол из прошлогодних огурцов/помидоров, добавьте его немного в борщ, и это сделает его соленым",- советует Клопотенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему на прилавках продается дорогая соль из-за границы и что с другими солеварнями в Украине. В Украине возник дефицит соли из-за того, что война остановила работу ГП "Артемсоль". С прилавков исчезла продукция, кроме того, ее стоимость очень выросла, а на полках появилась соль из-за границы. Но, оказывается, что в Украине есть солеварные не только на Донбассе, но и на западной Украине, которые просто пришли в упадок.









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