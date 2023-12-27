Что приготовить на новогодний стол, чтобы задобрить Дракона: советы и рецепты

Уже решили, что будете готовить на Новый год? Астрологи говорят, что для покровителя 2024 года — Зеленого Деревянного Дракона — необходимо составить особое меню для новогоднего стола. Следует учесть, что восточный покровитель не одобряет консервированные продукты, быстрые закуски и даже копчености. Поэтому, некоторые рецепты для праздничных блюд придется адаптировать, чтобы угодить символу года.

"Комментарии" помогут вам составить новогоднее меню для 2024 года. Выясним, какие блюда следует поставить на стол, от каких продуктов лучше отказаться, а какие новогодние угощения принесут удачу и благополучие.

Что стоит приготовить на стол в год Дракона?

В этом году все блюда для новогоднего стола должны быть насыщенными, изысканными и не тщательно продуманными: Зеленый Дракон — настоящий гурман и ценитель щедрого застолья. Он любит свежее мясо и рыбу, в меньшей степени — птицу. Отличной идеей будет приготовить сытные мясные закуски, оставив колбасные нарезки и салаты с консервами для другого случая.

Итак, обновим любимые рецепты, чтобы все блюда на праздничном столе понравились могущественному покровителю нового года 2024.

Салаты

Общее правило: отбросим банки с дешевыми консервами. Классические новогодние салаты стоит представить в более изысканном и гурманском исполнении. Не экономьте на зелени: постарайтесь приготовить легкие зеленые салаты с мясными компонентами. Такая кулинария на Новый год Дракону придется по вкусу.

Классические салаты

Символ года подсказывает, что пора приготовить любимые блюда по новым рецептам. Это может быть вызовом, но праздничный стол будет выглядеть более празднично и оригинально.

Необычная "Мимоза"

3 яйца

2 отварные морковки

Пучок зеленого лука

Пучок рукколы

1 крупный свежий огурец

200 г мягкого творожного сыра

350 г свежей горбуши

1 лимон

1 ч. л. соевого соуса

200 г сметаны

1 ч. л. горчицы

Соль, перец по вкусу

Маринад для горбуши (филе или куска тушки) включает соль, перец и сок половины лимона. Через 30–40 минут рыбу запекаем в духовке на режиме гриля в течение 10 минут, так рыба сохранит свою сочность и нежность. Для салатного соуса смешиваем горчицу со сметаной, соевым соусом и оставшимся лимонным соком. С помощью кулинарного кольца на блюдо кладем слои: вначале слегка порванную рукколу, затем соус, сверху – небольшие волокна рыбки. Далее следует слой сыра, свежего огурца, моркови и яичного белка (все слои, кроме сырного, промазываем соусом). Завершаем салат слоем зеленого лука и, наконец, яичного желтка. На верхнем слое не используем соус. После того как салат настоится, убираем кольцо перед подачей и украшаем блюдо ломтиком лимона.





"Оливье" для Дракона

600 г говядины на кости (можно взять голяшку)

Черный перец горошком

1 красная луковица

Горсть зеленых оливок без косточки

5 яиц

50 г анчоусов

200 г майонеза

200 г маринованных огурцов

200 г свежих огурцов

300 г крабового мяса или раковых шеек

Мясо на кости замачиваем в холодной воде, добавляем горошек черного перца и варим 5–6 часов, пока бульон не наберет насыщенный вкус. После вынимаем мясо, даем ему остыть, а горячий бульон процеживаем. Разводим желатин в соответствии с инструкцией, соединяем его с бульоном и оставляем для застывания. Лук, огурцы и вареную морковь нарезаем кубиками. Мясо разделяем на волокна и смешиваем с подготовленными овощами для салата. Вареные яйца разрезаем вдоль пополам, извлекаем желтки. Майонез перемешиваем с желтками и анчоусами — это будет соус для заправки. Соединяем салат с этим соусом. Застывшее желе режем на мелкие кубики. На дно каждой половины белка кладем ложечку соуса, затем выкладываем кубики желе сверху. Для оформления блюда выкладываем салат горкой, посыпаем хлопьями крабового мяса и украшаем половинками оливок. Вокруг размещаем "драконьи" яйца.

Салаты с рыбой или морепродуктами

Учитывая, что дракон любит рыбу и морепродукты, на новогоднем столе необходимо подать по крайней мере два блюда с использованием этих продуктов.

Норвежский салат с семгой и картофелем

3 ст. л. каперсов

2 ст. л. нежирной сметаны или йогурта

Пучок укропа

1 ст. л. белого уксуса

1 ст. л. оливкового масла

6 мелких луковичек-шалот

10 перепелиных яиц

250 г малосоленой или копченой семги

3 картофелины

Салат-микс

Соль, свежемолотый черный перец

В миске смешиваем сметану, уксус, часть измельченного укропа и мелко нарубленный лук-шалот. Приправляем смесь солью и перцем. Картошку нарезаем тонкими пластинками и тщательно перемешиваем с приготовленным соусом. На тарелке укладываем салат-микс, затем равномерно распределяем сверху картошку с соусом, тонкие ломтики рыбы и половинки перепелиных яиц. Посыпаем каперсами и поливаем оставшимся соусом.

Царский салат с креветками и сыром



20 крупных креветок (лучше очищенных)

Сок 2 лимонов

2 спелых авокадо

150 г сыра пармезан

5 ломтиков белого хлеба

3 дольки чеснока

50 мл оливкового масла

Салат айсберг

2 ч. л. жидкого меда

Маринад для креветок готовим, смешивая их с половиной лимонного сока и медом. Разогреваем оливковое масло в сковороде с толстым дном вместе с раздавленными зубчиками чеснока. Затем убираем чеснок и обжариваем в масле сначала креветки до золотистой корки, а затем кубики белого хлеба. Мелко нарезаем салат айсберг, добавляем обжаренные креветки, натертый сыр, ломтики авокадо и поливаем оставшимся лимонным соком.

Теплые салаты

Их готовить относительно просто, и разнообразие рецептов вдохновляет хозяек на создание новых, необычных комбинаций и оригинальных соусов. Всего один такой салат может заменить несколько обычных холодных.

Салат с куриной печенью

250 г куриной печени

Горсть зерен граната без косточек

100 г грецких орехов

250 г рукколы и беби-мангольда

2 твердых сочных груши

Горсть сахара

1 ст. л. меда

2 ст. л. дижонской горчицы

1 ч. л. сливочного масла

Грубо нарезаем орехи ножом и обжариваем их на сухой сковороде. Груши жарим в половине сливочного масла на высоком огне, посыпая сахаром, до получения золотистой корки. Мытую печень обсушиваем бумажным полотенцем, после чего жарим ее на интенсивном огне в оставшемся масле примерно 2–3 минуты. Прямо на сковороде посолим и поперчим, а затем уберем с огня. На тарелке укладываем зелень, сверху выкладываем печень, груши и орехи, поливаем их смесью меда и горчицы, а затем посыпаем зернами граната.

Мясной салат со шпинатом

300 г свежего или замороженного шпината

150 г брынзы

2 ст. л. оливкового масла

300 г говяжьего стейка

Соль, черный перец

3 зубчика чеснока

Пучок кервеля или фенхеля

Немного белого уксуса

Стейк, хорошо прожаренный до состояния медиум, выставляем в теплое место. В глубокой сковороде разогреваем оливковое масло, добавляем чеснок, подаем ему время для выделения аромата, затем убираем его и добавляем в сковороду шпинат. Обжариваем несколько минут до тех пор, пока зелень не утратит свой цвет. Затем выкладываем шпинат в салатник, сверху разделяем брынзу, добавляем тонко нарезанные ломтики стейка, посыпанные солью и перцем. По желанию украшаем блюдо кервелью и поливаем белым уксусом.





Оригинальные салаты

Для тех, кто готов отступить от традиций, Дракон будет особенно благосклонным в новом году. Если в этот год вы решитесь не приготовить обычный "Оливье", а создать что-то новенькое, символ года отметит вас своим вниманием и подарит вам свою удачу.

Салат с копченой курицей и черносливом

500 г копченой куриной грудки

350 г чернослива без косточек

300 г очищенного миндаля

3 ст. л. майонеза

Горсть тертого пармезана

Мясо и чернослив нарезаем кусочками диаметром около 1 см, миндаль измельчаем в блендере, перемешиваем все ингредиенты с майонезом, сверху делаем сырную шапочку.

Острый салат с корейской морковкой и бужениной

300 г буженины

3 красных болгарских перца

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. муки

2 ст. л. майонеза

500 г шампиньонов

250 г острой моркови по-корейски

1 банка консервированной кукурузы

1 кабачок цуккини

3 ст. л. рисового уксуса

Соль, сахар

Кабачок режем на длинные тонкие полоски, используя специальную овощерезку. Поливаем их рисовым уксусом, посыпаем сахаром и солью, затем маринуем в течение 30 минут и ставим на дуршлаг. Буженину и перцы нарезаем соломкой. Грибы нарезаем ломтиками, посыпаем солью, обсыпаем мукой и обжариваем в растительном масле. Половину перцев, моркови и кабачков оставляем для украшения. Остальные ингредиенты смешиваем, добавляем майонез и выкладываем в глубокую миску. Сверху размещаем морковь по-корейски так, чтобы все соломки были направлены в одну сторону, образуя языки пламени. Снизу украшаем кабачком, сверху добавляем красные "языки" из перца.





Холодные закуски

Обычно мы обходим этот раздел в меню: кому нужны холодные закуски, если все уже насытились салатами, а в духовке готовится горячее. Но в год Дракона всё должно быть особенным. Даже если порции будут небольшими, разнообразие ярких вкусов необходимо для достойного встречи Нового года.

Рыбные и мясные

Тут вам придется сделать выбор в пользу одного вида: либо мяса, либо рыбы (в зависимости от предпочтений вашей семьи). Откажитесь от шпрот в банках и обычной селедки, а также от обычных колбасных нарезок. Лучше уделите часок накануне праздника и приготовьте по-настоящему волшебное холодное блюдо.

Паштет из печени индейки с вишней

600 г печени

2 зубчика чеснока

200 г сливочного масла

2 веточки тимьяна

Немного молотого мускатного ореха, корицы, белого молотого перца

400 г замороженной вишни

1 ч. л. крахмала

2 ч. л. коричневого сахара

Рюмка бренди

Печень промываем и замачиваем в холодной воде на 30–40 минут. Чеснок очищаем и мелко нарезаем. В глубокой сковороде растапливаем 50 г сливочного масла, обжариваем печень, добавляем чеснок, бренди и тимьян. Прогреваем еще 3 минуты, затем перекладываем в чашу блендера и измельчаем до получения шелковистой массы. Добавляем соль, перец, мускатный орех и корицу, затем еще 75 г мягкого масла. Оставшееся масло растапливаем на сковороде. Готовый паштет распределяем по формочкам для кексов, в каждую наливаем немного растопленного масла. Убираем в холодильник. Тем временем варим курд из вишни, крахмала и сахара в течение 5 минут, даем остыть. Подаем паштет с вишневым курдом на кусочке подсушенного багета. Что касается рыбных закусок, то они могут быть совершенно минималистичными. Просто предложите на стол блюдо с креветками, вареными раками или другими деликатесами — и ваша приманка для удачи готова!

Овощные и фруктовые

Дракон, хоть и предпочитает мясо, но человек менее могуч и для комфортного пищеварения должен употреблять достаточно растительной клетчатки. Поэтому овощные закуски, тарелки и простые салаты без соусов станут незаменимыми гостями на новогоднем столе.

Павлиний хвост из баклажанов

3 баклажана

5 помидоров

1 большой огурец

Горсть черных маслин

Оливковое масло

2 зубчика чеснока

Пучок кинзы

Соль, перец

Баклажаны нарезаем наискосок тонкими ломтиками, быстро обжариваем в оливковом масле, припудриваем немного соком чеснока, выкладываем на бумажное полотенце. Режем все остальные овощи кружочками. Собираем закуску: на тарелке укладываем ломтики баклажана, сверху помидоры, затем огурцы и "глазок" маслины. Между "перьями" аккуратно размещаем кинзу.

Пхали из тыквы

150 г моркови

300 г тыквы

4 зубчика чеснока

100 г грецких орехов

50 г лука

Пучок кинзы

Соль, перец

Вяленая клюква

Хмели-сунели

Морковь с тыквой нарезаем небольшими кусочками, укладываем в форму для запекания на пергамент, добавляем кружочки чеснока, смазываем растительным маслом и запекаем 50 минут до мягкости. Оставляем на некоторое время для остывания, затем пюрируем все в блендере. Тем временем мелко нарезаем лук, обжариваем его в масле, затем добавляем к овощной смеси, вмешиваем рубленые орехи, кинзу и хмели-сунели. Размещаем получившуюся намазку на шарики, в центр каждого кладем ягодку сушеной клюквы.





Горячие закуски

Их не должно быть слишком много, но неплохо бы предложить хотя бы одно горячее блюдо перед основным. Следите за размерами порции, чтобы не перегружать стол лишними закусками и чтобы вся внимание гостей было сосредоточено на этом блюде.

Порционные горячие закуски

Здесь варианты включают жюльены или фаршированные грибы, а если у вас есть силы и желание, можно попробовать приготовить простые грибные рулетики. Это относительно новое и неизбитое блюдо, которое не так часто встречается в новогоднем меню.

Рулеты из свинины с грибами

500 г свиной мякоти (нарезать тонкими ломтиками)

1 зубчик чеснока

75 г белых грибов

100 г бекона

2 головки лука

Пучок петрушки

2 ст. л. растительного масла

200 мл куриного или овощного бульона

Морская соль, свежемолотый перец, орегано, цедра лимона и дижонская горчица добавляются по вкусу. Лук, грибы, петрушка, чеснок и бекон мелко нарезаются. Лук обжаривается на масле до золотистого цвета, затем добавляются грибы, бекон, соли, перца и орегано по щепотке. Начинке дается немного остыть, и при необходимости добавляются панировочные сухари, если она слишком влажная. Мясо отбивается скалкой через пленку, затем начинка равномерно распределяется, и рулетики заворачиваются, закрепляя зубочисткой. Затем они обжариваются со всех сторон на масле, заливаются бульоном и тушатся 30 минут. Под конец добавляется немного лимонной цедры и горчицы, и готовят еще 15 минут.

Мясные горячие закуски

Дракон предпочитает похрустеть нежными косточками за столом, но не переносит открытого огня, поэтому в новогоднюю ночь никакого фламбе и шашлыка! Зато искусно замаринованные куриные крылышки или ножки будут весьма уместны.

Крылья в кофейно-апельсиновой глазури

20 куриных крылышек

1 ч. л. соли

6 зубчиков чеснока

1 ст. л. растворимого кофе

⅓ стакана соевого соуса

3 апельсина

1 ст. л. тростникового сахара

Соль, перец

Берем сок из двух апельсинов, снимаем цедру и мелко измельчаем в ступке. Объединяем все ингредиенты, включая соевый соус, соль, сахар, кофе, немного перца и измельченный чеснок. Выкладываем крылышки на противень, предварительно покрытый фольгой или пергаментом, поливаем соусом и готовим 20 минут в режиме гриль при температуре 200 градусов. Затем переворачиваем крылышки, поливаем оставшимся соусом и поддерживаем жар 10 минут.

Овощные горячие закуски

Надо признать, символ 2024 года не является поклонником овощей. Как капризного ребенка, его можно уговорить употреблять капусту, репу или морковку, лишь если их чем-то посыпать. Именно этим мы и займемся!

Фаршированная цветная капуста

1 целый вилок цветной капусты

150 г твердого сыра

1 яйцо

300 г брынзы

По 1 пучку зеленого лука и укропа

Соль, карри

Капусту погружаем в холодную, подсоленную воду на 15 минут, затем варим 3 минуты в кипящей воде с добавлением соли и карри. После остывания удаляем центральную часть и мелкие соцветия, примыкающие к ней.

Брынзу разминаем вилкой вместе с яйцом и измельченной зеленью. По вкусу приправляем перцем, начинаем цветную капусту с внутренней стороны, затем переворачиваем и стараемся разместить начинку между соцветиями.

Укладываем кочан на противень, предварительно смазанный маслом, и запекаем 10–15 минут. Затем обмазываем маслом, посыпаем тертым твердым сыром и готовим еще 10 минут.

Основные блюда из мяса

Мужчины уже расстегнули верхние пуговки своих парадных рубашек, а дамы разок сходили в ванную, чтобы подкрасить губы. Пришло время для горячего! Это ключевое блюдо любого праздничного стола, а ведь Новый год требует чего-то особенного.

Птица

Для Дракона это скорее вариант запасного плана: если ничего другого не найдется, можно приготовить зажаристую утку. Если есть возможность, лучше поискать свой любимый рецепт с мясом.

Говядина

Это единственное мясо, которое Дракон может невзлюбить. Считается, что Дракон — друг Быка, и он не особо в восторге от присутствия мяса своего товарища на новогоднем столе.

Свинина

Самый подходящий вариант мяса в этом году! Во-первых, приготовление свиного жаркого просто, не требуется непрерывно следить за процессом маринования или жарки. Во-вторых, вопреки общему мнению, постная свинина гораздо менее вредна для здоровья, чем говядина, в которой содержится больше агрессивного холестерина. Уверены, у вас есть свой любимый рецепт приготовления свинины.

Баранина

Этот продукт пользуется популярностью из-за своих особенных свойств. В году, который наступает, рекомендуется избегать жилистого мяса, и наиболее простым способом смягчения баранины является приготовление котлет, люлей или купат.

Купаты домашние из баранины

2 кг бараньего фарша

200 г курдючного жира

4 крупных луковицы

Соль, перец, тмин, зира — по вкусу

Промытые и готовые кишки (можно заказать у мясника)

Мелко перемалываем фарш в блендере, чтобы получить мягкую, но неоднородную консистенцию. Тщательно нарезаем лук и курдюк, смешиваем их с фаршем, добавляем специи по вкусу. По желанию можно добавить несколько ложек воды для сочности. Формируем колбаски и запекаем их в духовке при температуре 200 градусов.





Основные блюда из рыбы

Это отличное решение для Дракона, который предпочитает рыбу, приготовленную целиком или запеченную в фольге. Если закуски в основном мясные, то основное блюдо лучше приготовить из рыбы.

Классические блюда из рыбы

Очищаем крупную нерку, горбушу, семгу или другую представительницу лососевых, натираем их солью и перцем, а внутрь кладем ломтики лимона, лука-порея и моркови. Даем постоять 30 минут, затем запекаем в духовке на обычном режиме. Получается роскошное блюдо!

Оригинальные блюда из рыбы

Запеканка из брокколи и лосося

200 г готового слоеного бездрожжевого теста

700 г лосося

2 картофелины

500 г брокколи

1 лимон

2 луковицы

2 стакана молока

35 г сливочного масла

2 ст. л. муки

Немного чесночного порошка

Соль, перец, сушеный фенхель

300 г тертого сыра

Лук нарезаем крупными кольцами и слегка обжариваем в растительном масле. Картошку варим до полуготовности. Брокколи размораживаем и дробим на небольшие соцветия. Приготавливаем соус бешамель: растапливаем сливочное масло на сковороде, обжариваем в нем муку, предотвращая ее пригорание, затем постепенно добавляем молоко, постоянно помешивая. Приправляем соус солью и добавляем чесночный порошок. Тесто раскатываем тонко и укладываем в форму для выпечки. На тесто добавляем немного соуса, затем укладываем ломтики вареного картофеля, кольца лука, брокколи и, наконец, кусочки свежей рыбы. Поливаем соусом, посыпаем сыром и запекаем 30 минут при 170 градусах.

Гарниры

В новогоднюю ночь, главной задачей гарнира является не только придание блюдам насыщенности (с этим не возникнет проблем), но и поглощение лишнего жира от основного блюда. Этот компонент способен впитать сок рыбы и подчеркнуть вкус соуса к мясу. Дракон не является пристальным поклонником круп, но порция отличного риса всегда придает изюминку жаркому.

Классические

31 декабря 2023 года лучше отказаться от жареного картофеля или макарон. Они быстро наполнят желудок, лишив вас возможности полностью насладиться ужином. Дракон любит, чтобы еду тщательно исследовали, долго обсуждали, наслаждались соусами и пробовали различные сочетания.

Диетические

Рис и полба подходят к жирному мясу или рыбе, хотя они необязательны для запеканок и рулетов.





Оригинальные гарниры на год Дракона

Интересной идеей может быть приготовление гарнира вместо горячего блюда. Если он изыскан и вкусен, стоит попробовать такой эксперимент. Вот несколько вариантов великолепных гарниров, которые помогут уменьшить потребление жирных блюд.

Пюре с шампиньонами

Промываем 1 стакан грибов, мелко режем и обжариваем на сливочном масле. Приправляем солью и перцем, затем смешиваем с готовым картофельным пюре.

Шпинатная зеленая лапша

30 г размороженного шпината взбиваем в блендере, добавляем 1 яйцо, соль, добавляем муки до получения гладкого теста, раскатываем в тонкий пласт, режем полосками и варим в кипятке.

Запеченные овощи

Болгарский перец, помидоры и кабачок маринуем в оливковом масле с гранатовым соусом, посыпаем солью, базиликом и быстро запекаем в духовке.