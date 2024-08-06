Что приготовить из баклажанов: рецепты

Баклажан, часто называемый "синеньким" в народе, является одним из самых универсальных овощей, который присутствует в кулинарных традициях многих народов мира. Этот овощ особенно популярен в странах Средиземноморья и Кавказа, где из него создаются настоящие гастрономические шедевры. В этой статье мы предложим вам три рецепта блюд из баклажанов, которые не только порадуют вас своим вкусом, но и добавят изысканности вашему обеденному столу.

Блюда из баклажанов: три рецепта

1. Баклажаны в духовке с помидорами и сыром

Ингредиенты:

Баклажаны – 3 шт.

Помидоры – 4 шт.

Твердый сыр – 100 г

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Зелень для украшения

Приготовление:

Баклажаны моют и нарезают кружочками толщиной около 1 см. После чего их следует посолить и оставить на 20 минут, чтобы ушла горечь. Помидоры нарезать кружками. Сыр натереть на крупной терке. Чеснок мелко порезать или пропустить через пресс. Противень смазать оливковым маслом, выложить слоем баклажаны, сверху помидоры, посолить, поперчить и посыпать чесноком. Повторить слои, пока не закончатся ингредиенты. Последний слой посыпать тертым сыром. Запекать в духовке при 180°C около 25 минут. Перед подачей украсить свежей зеленью.

2. Баклажанные рулетики с орехово-чесночным соусом

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Грецкие орехи – 50 г

Чеснок – 3 зубчика

Йогурт или сметана – 50 мл

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Баклажаны нарезать вдоль на тонкие пластины. Слегка посолить и обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. Орехи измельчить в блендере. Чеснок мелко нарезать. Смешать орехи, чеснок и йогурт. Соус посолить и поперчить по вкусу. На каждую пластину баклажана выложить немного орехового соуса и аккуратно свернуть в рулет. Рулетики можно подать как в холодном, так и в горячем виде.

3. Баклажановый кавиар

Ингредиенты:

Баклажаны – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Томатная паста – 2 ст. л.

Растительное масло – 50 мл

Соль, сахар, перец – по вкусу

Приготовление:

Баклажаны запекать в духовке до мягкости, затем очистить от кожуры. Лук и морковь нашинковать и обжарить до золотистости. Баклажаны нарезать кубиками и добавить к луку с морковью. Всё вместе тушить 10 минут, добавив томатную пасту, соль, сахар и перец. Готовый кавиар можно измельчить блендером до желаемой консистенции.

Эти рецепты не только вкусны, но и полезны, так как баклажаны содержат множество витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья в зрелом возрасте. Попробуйте эти блюда, и они обязательно станут одними из ваших любимых!