Что приготовить: 8 рецептов постных блюд, которые точно будут вкусными

У православных верующих продолжается Великий пост 2024 года, в течение которого исключается употребление продуктов животного происхождения. Однако, можно наслаждаться вкусным и разнообразным питанием даже без мяса, молочных продуктов и яиц. Во время поста ограничивается выбор продуктов, но не ограничиваются возможности приготовления пищи. Вкусные обеды и ужины могут быть приготовлены из широкого ассортимента овощей, фруктов, круп, и других доступных продуктов. Меню на все семь недель поста можно составить из различных блюд, комбинируя их по своему усмотрению. На множестве ресурсов можно найти разнообразные рецепты для постной кухни — от простых до более сложных, от вторых блюд до салатов. Многие из них снабжены пошаговыми рецептами, которые облегчают процесс приготовления.

Что приготовить в пост: обзор вкусных рецептов

Во время Великого поста особенно популярны разнообразные супы, поскольку они способствуют легкому усвоению пищи в условиях ограниченного рациона. Это могут быть постный борщ, луковый суп, или овощное рагу, приготовленное на растительном масле с добавлением воды — такие блюда будут ароматными и сытными, а различные приправы придают им особый вкус. Также популярностью пользуются различные салаты, овощные гарниры, каши и прочее.

Портал "Комментарии" собрал восемь сытных и полностью постных рецептов, которые можно приготовить, как в будний день, так и на праздничный стол.





Креольский салат с бататом

Ингредиенты:

Молодой шпинат — 75 г

Авокадо — 2 шт

Красный лук — 150 г

Помидор черри — 250 г

Батат — 900 г

Кинза — 50 г

Очищенные семена тыквы — 30 г

Лайм — 2 шт

Оливковое масло — 20 мл

Мед — 2 ст.л

Перец чили хлопьями — 1/2 ч.л.

Соль — по вкусу

Батат завернуть в фольгу и запечь в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 40 минут. Лук нарезать кольцами, помидоры черри пополам. Запеченный батат отделить от кожицы ложкой и порубить ножом. Кинзу грубо нарубить. Авокадо очистить и нарезать полосками. Для заправки выдавить сок из лаймов и смешать его с оливковым маслом, медом, хлопьями чили и солью при помощи венчика. Соединить все ингредиенты, хорошо перемешать. Дать салату немного постоять, чтобы вкусы объединились. Подавать, посыпав жареными тыквенными семечками.





Постные блинчики на воде без яиц





Ингредиенты:

Вода — 500 мл.

Пшеничная мука — 250 г.

Сахар — 3 стол.л.

Подсолнечное масло — 2 стол.л.

Сода пищевая — на кончике ножа.

Соль — 0.5 чайн.л.

Доведите воду до кипения и дайте ей остыть до комнатной температуры. Просейте муку через сито и добавьте соль с сахаром. Постепенно вливайте воду в муку, аккуратно перемешивая, чтобы избежать комков. Для удобства можно использовать блендер или венчик. Консистенция теста должна напоминать жидкую сметану.

Дайте тесту отдохнуть в течение 15 минут, затем добавьте в него три ложки масла. Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом. Жарьте каждый блин по 1-2 минуты с каждой стороны. Готовые блины укройте крышкой от сковороды, чтобы избежать обветривания краев. Из указанных ингредиентов получится примерно 12 блинчиков.





Суп из фасоли

Ингредиенты:

Белая фасоль — 100 г

Картофель — 300 г

Вода — 2 л

Томатная паста — 1 ст. л

Морковь — 1 шт

Репчатый лук — 1 головка

Чеснок — 2 зубчика

Петрушка — 2 веточки

Растительное масло — 40 мл

Лавровый лист — 1 шт

Соль — по вкусу

Молотый черный перец — по вкусу

Фасоль залить холодной водой и оставить на ночь. Слить воду из фасоли, высыпать ее в кастрюлю, залить двумя литрами воды и варить до готовности. На это может уйти от 30 минут до полутора часов в зависимости от сорта. Нарезать картофель небольшим кубиком и добавить его к фасоли, туда же бросить лавровый лист и варить 15–20 минут. Нарезать лук и морковь мелким кубиком. На сковороде разогреть растительное масло, обжарить сначала лук до прозрачности. Добавить в сковороду морковь и обжаривать, помешивая, 5–7 минут. Добавить в сковороду томатную пасту, перемешать и жарить еще 2–3 минуты. Добавить овощную зажарку к фасоли с картофелем и варить еще 3–5 минут. Измельчить петрушку, добавить ее в готовый суп. Посолить и поперчить по вкусу. Добавить раздавленный через пресс чеснок. Накрыть суп крышкой и дать ему настояться 5–10 минут.





Гуакомоле из авокадо





Ингредиенты:

Спелое авокадо — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Острый перец (по желанию) — 0.5 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Лимон — 0.5 шт.

Подсолнечное масло нерафинированное — 1 ст.л.

Кинза или петрушка — 1 веточка.

Гуакомоле — это легкая в приготовлении и полезная закуска на основе авокадо. Важно выбрать спелый и мягкий на ощупь авокадо. Очистите его от кожуры, удалите косточку и разомните мякоть вилкой.

Чеснок, красный лук и острый перец порежьте как можно мельче. Смешайте их с авокадо, добавьте лимонный сок, масло и мелко нарубленную кинзу. Перемешайте все до однородности, посолите и поперчите по вкусу. Храните в холодильнике не более 4 дней.





Постные чебуреки с грибами

Ингредиенты:

Вода — 130 мл.

Соль — 0.5 ч.л.

Подсолнечное масло — 4 ст. ложки.

Мука — 250 г.

Шампиньоны — 300 г.

Лук — 1 шт.

Соль, перец по вкусу.

Просейте муку с помощью сита на рабочей поверхности. Посыпьте соль и добавьте масло. Далее доведите воду до кипения и осторожно (чтобы избежать ожогов) добавьте ее к муке. Вначале тщательно перемешивайте тесто ложкой, а затем вымешивайте его руками. Сформируйте из него большой шар и оставьте на 30 минут для отдыха.

Мелко нарежьте грибы и лук, затем обжарьте их на сковороде с добавлением масла до полной готовности. Разделите тесто на 10 равных частей и раскатайте каждую из них в тонкий круг. На половину каждого круга выложите приготовленную грибную начинку, затем сложите чебуреки пополам и прижмите края. Обжаривайте их на сковороде с маслом по 1-2 минуты с каждой стороны, либо запекайте в духовке при температуре 180°С в течение 10 минут.





Постная картофельная запеканка с грибами





Ингредиенты:

Картошка — 1,5 кг.

Грибы — 200 г.

Овощная смесь замороженная — 200 г.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Подсолнечное масло — 4 стол. л.

Зелень по вкусу.

Соль, перец, специи по вкусу.

Очистите картошку, нарежьте ее и сварите до готовности. Разотрите вареную картошку в пюре с небольшим количеством воды. На сковороде обжарьте лук, чеснок, морковь и овощную смесь до золотистого цвета (овощи выбирайте по своему вкусу). Смажьте форму для выпечки маслом и выложите в нее половину пюре. Затем равномерно распределите обжаренные овощи и добавьте вторую половину пюре. Запекайте в течение 30 минут при 180°, пока на верхней части запеканки не появится золотистая корочка.

Для уменьшения калорийности блюда можно варить овощи, а не обжаривать их.





Постные котлеты из капусты

Ингредиенты:

Капуста — 700 г.

Грибы (по желанию) — 200 г.

Лук — 100 г.

Манка — 50 г.

Мука — 1 ст.л.

Чеснок — 2 зубчика

Специи, соль, перец по вкусу.

Подсолнечное масло для жарки — 2 стол.л.

Томатная паста — 2 ст.л.

Вода для соуса — 300 мл.

Для этого блюда подойдет как обычная белокочанная, так и пекинская капуста. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде с маслом до золотистого цвета, примерно 5 минут. Затем добавьте мелко нарезанные грибы и жарьте ещё 3-5 минут.

В большой кастрюле доведите воду до кипения и добавьте соль. Нарежьте капусту крупными кусками и положите ее в кипящую воду. Варите капусту до полуготовности, примерно 12 минут. Откиньте готовую капусту на дуршлаг, чтобы слить лишнюю воду, затем измельчите ее блендером. Добавьте манку, муку, чеснок, специи к капустной массе. Посолите и поперчите по вкусу. Затем добавьте обжаренные грибы с луком.

Разогрейте сковороду с маслом и выложите на нее капустные котлеты. Обжаривайте котлеты по 4-5 минут с каждой стороны на среднем огне.





Постный штрудель

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 500 г

Вода — 250 мл

Уксус 9% — 3 мл

Растительное масло — 60 мл

Соль — 9 г

Зеленые яблоки — 1,3 кг

Сахар — 200 г

Молотая корица — 5 г

Светлый изюм — 150 г

Всыпать в чашу миксера просеянную муку, добавить воду, уксус, растительное масло и соль. Начать замешивать насадкой-крюком на небольшой скорости в течение 5 минут. Затем увеличить скорость до средней и замешивать в течение 10 минут. Тесто должно быть эластичным и отходить от стенок чаши. Готовое тесто накрыть пленкой и убрать в холодильник на 3 часа. Яблоки очистить от кожуры и вырезать сердцевину. Нарезать яблоки небольшими кубиками. Переложить нарезанные яблоки на противень с пекарской бумагой и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10–15 минут. Затем дать им остыть. Тесто разделить на три части, для штруделя понадобится только треть теста, остальное можно заморозить до следующего раза. Кусок теста немного растянуть, подпылить стол мукой и раскатать его максимально тонко, чтобы оно было прозрачным. Растянуть тесто в прямоугольный пласт. Смешать яблоки с изюмом, сахаром и корицей. Выложить начинку на тесто по длинной стороне прямоугольника и аккуратно завернуть в рулет, не сжимая плотно. Края теста подрезать или подвернуть под штрудель. Расстелить рядом со штруделем вафельное полотенце, перекатить на него штрудель и перенести его на противень с пергаментом. Запекать 20–25 минут при 240 градусах. Если штрудель быстро подрумянился сверху, уменьшить температуру до 180 градусов и продолжить запекать до истечения указанного времени. Готовому штруделю дать остыть, прежде чем нарезать его. При подаче посыпать сахарной пудрой.