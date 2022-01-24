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Чем смешивать омлет и его переворачивать: важные нюансы для идеального завтрака

Если все сделано правильно, блюдо получится очень вкусным

24 января 2022, 23:25
Автор:

Ольга Чародий
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Омлет – одно из самых популярных блюд, которое любят готовить утром. И, казалось бы, нет здесь ничего сложного. Однако стоит знать несколько тонкостей, если хотите получить поистине вкусный завтрак. Так, чтобы структура была однородной, тесто не рвалось и равномерно прожаривалось, нужно знать, чем именно смешивать ингредиенты и когда следует переворачивать омлет. Если все сделано правильно, блюдо получится очень вкусным. Секретами приготовления поделилась фуд-блогерша Наталья Голумб в Instagram.

Чем смешивать омлет и его переворачивать: важные нюансы для идеального завтрака

Рецепт - фото из открытых источников

Как приготовить идеальный омлет.

Ингредиенты:

яйца – 2 штуки;

кукурузная мука – 2 столовые ложки;

сметана – 1 столовая ложка;

соль и перец – по своему вкусу;

крем-сыр для начинки;

сливочное масло для жарки.

Способ приготовления:

Помешайте все ингредиенты в глубокой миске, но перемешивайте лучше не венчиком, а именно вилкой. Так вы не разрушите структуру.

Чтобы омлет приготовился равномерно, нужно чуть-чуть нагреть сухую сковородку, а затем бросить кусочек масла. Оно должно само прогреться, а не "гореть".

Когда вся масса уже на сковороде, омлет не следует помешивать или поднимать.

Когда сверху останется совсем немного жидкости, на одну половину выложите крем-сыр, а сверху посыпьте зеленью. Осторожно накройте второй половиной и удерживайте на огне еще минуту.

Напомним, пока сезон овощей еще не истек, не упустите возможности приготовить вкусный рататуй. Это блюдо стало популярным благодаря известному мультфильму о крысе. Так, звездный кулинар Эктор Хименес-Браво рассказал в Instagram, как приготовить тот же рататуй из мультика. Сохраните рецепт овощной запеканки и побалуйте себя здоровой пищей.


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Источник: https://www.instagram.com/p/B-gnaLrDrNs/
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