Чем смешивать омлет и его переворачивать: важные нюансы для идеального завтрака

Омлет – одно из самых популярных блюд, которое любят готовить утром. И, казалось бы, нет здесь ничего сложного. Однако стоит знать несколько тонкостей, если хотите получить поистине вкусный завтрак. Так, чтобы структура была однородной, тесто не рвалось и равномерно прожаривалось, нужно знать, чем именно смешивать ингредиенты и когда следует переворачивать омлет. Если все сделано правильно, блюдо получится очень вкусным. Секретами приготовления поделилась фуд-блогерша Наталья Голумб в Instagram.

Рецепт - фото из открытых источников

Как приготовить идеальный омлет.



Ингредиенты:

яйца – 2 штуки;



кукурузная мука – 2 столовые ложки;

сметана – 1 столовая ложка;

соль и перец – по своему вкусу;

крем-сыр для начинки;

сливочное масло для жарки.

Способ приготовления:

Помешайте все ингредиенты в глубокой миске, но перемешивайте лучше не венчиком, а именно вилкой. Так вы не разрушите структуру.



Чтобы омлет приготовился равномерно, нужно чуть-чуть нагреть сухую сковородку, а затем бросить кусочек масла. Оно должно само прогреться, а не "гореть".

Когда вся масса уже на сковороде, омлет не следует помешивать или поднимать.

Когда сверху останется совсем немного жидкости, на одну половину выложите крем-сыр, а сверху посыпьте зеленью. Осторожно накройте второй половиной и удерживайте на огне еще минуту.

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