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Чем полезна для здоровья острая домашняя аджика

Легенда говорит, что аджика известна с тех давних времен, когда соль стоила очень дорого и была доступна далеко не каждому

сегодня, 04:00
Автор:

Ольга Чародий
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Многие воспринимают острую пищу как априори не полезную для здоровья. Однако это не так. Жгучая аджика является ключевым продуктом южной кухни. Легенда говорит, что аджика известна с тех давних времен, когда соль стоила очень дорого и была доступна далеко не каждому, пишет foodandhealth. Регулярное употребление аджики позволяет укрепить иммунитет, усилить защитные силы организма. Фитонциды содержащихся в аджице растений помогают убивать вирусы и бактерии. Этот продукт полезно употреблять для профилактики респираторных заболеваний, особенно вирусного характера. Аджика, содержащая томатный сок или пасту, кроме специй также полезна для организма. Полезные свойства томатного сока усиливают пользу этого продукта.

Чем полезна для здоровья острая домашняя аджика

Рецепт - фото из открытых источников

Жгучесть и острота, свойственные аджицы, усиливают энергетический потенциал человека, придают силы, повышают активность, считается также, что аджика увеличивает сексуальную силу. Добавив к блюду аджика, получаем результат:

восстановление и укрепление иммунитета

отсутствие в блюде болезнетворных микробов

предупреждение язвы желудка

решение проблем с желудочно-кишечным трактом

улучшение обмена веществ

стабилизация кровообращения

Напомним, артрит является самым распространенным заболеванием опорно-двигательного аппарата. Его симптомы включают боли в суставах, воспаления и ограничения движений. Эксперты говорят, что предотвратить недуг или снизить его признаки можно с помощью нескольких специй.  Эксперты из Arthritis Foundation выяснили, что употребление некоторых продуктов и специй может помочь облегчить боль в суставах, связанную с артритом. Суставы и другие части тела могут воспламеняться, а некоторые специи блокируют развитие воспаления. В этот список входит имбирь, куркума и корица – одни из лучших видов специй для защиты от боли в суставах.


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Источник: https://foodandhealth.ru/sousy/adzhika/
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