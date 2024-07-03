Быстрый ужин в духовке: как приготовить курицу с овощами за полчаса

Для многих людей вопрос "Что приготовить на ужин?" становится ежедневной дилеммой. Особенно это актуально для тех, кто стремится к простоте и скорости приготовления, не желая жертвовать качеством питания. Представляем вашему вниманию рецепт запеченной курицы с овощами в духовке — блюдо, которое не требует много времени и усилий, но при этом остаётся вкусным и полезным.

Курица с овощами в духовке — пошаговый рецепт

Ингредиенты

Куриные бедра или грудки — 4 шт.

Морковь — 2 шт.

Сладкий красный перец — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 2 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Приправы по выбору (например, тимьян или розмарин) — по вкусу

Лимон — 1/2 шт.

Подготовка

Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия. Подготовьте овощи: Морковь очистите и нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.

Сладкий перец очистите от семян и нарежьте широкими полосками.

Лук нарежьте полукольцами.

Чеснок измельчите или раздавите. Подготовьте курицу: Куриные бедра или грудки тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Натрите курицу солью, перцем и приправами.

Приготовление

На противень или в форму для запекания выложите подготовленные овощи, сверху расположите курицу. Полейте все ингредиенты оливковым маслом и соком половины лимона. Запекайте в предварительно разогретой духовке 25-30 минут или до полной готовности курицы. Время может варьироваться в зависимости от размера кусков мяса и особенностей вашей духовки.

Подача

Готовое блюдо выньте из духовки и немедленно подавайте. Запеченную курицу с овощами можно дополнить свежими травами для аромата и красочного вида.

Запеченная курица с овощами — это превосходный выбор для тех, кто ищет простой, но в то же время питательный ужин. Это блюдо не требует много времени на подготовку и приготовление, что делает его идеальным вариантом для занятых людей. К тому же, благодаря разнообразию овощей, получается вкусно и полезно.