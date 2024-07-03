Быстрый ужин в духовке: как приготовить курицу с овощами за полчаса

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Черновалова Кристина
Для многих людей вопрос "Что приготовить на ужин?" становится ежедневной дилеммой. Особенно это актуально для тех, кто стремится к простоте и скорости приготовления, не желая жертвовать качеством питания. Представляем вашему вниманию рецепт запеченной курицы с овощами в духовке — блюдо, которое не требует много времени и усилий, но при этом остаётся вкусным и полезным.
Курица с овощами в духовке — пошаговый рецепт
Куриные бедра или грудки — 4 шт.
Морковь — 2 шт.
Сладкий красный перец — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль, черный перец — по вкусу
Приправы по выбору (например, тимьян или розмарин) — по вкусу
Лимон — 1/2 шт.
Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия.
Подготовьте овощи:
Морковь очистите и нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.
Сладкий перец очистите от семян и нарежьте широкими полосками.
Лук нарежьте полукольцами.
Чеснок измельчите или раздавите.
Подготовьте курицу:
Куриные бедра или грудки тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Натрите курицу солью, перцем и приправами.
На противень или в форму для запекания выложите подготовленные овощи, сверху расположите курицу.
Полейте все ингредиенты оливковым маслом и соком половины лимона.
Запекайте в предварительно разогретой духовке 25-30 минут или до полной готовности курицы. Время может варьироваться в зависимости от размера кусков мяса и особенностей вашей духовки.
Готовое блюдо выньте из духовки и немедленно подавайте. Запеченную курицу с овощами можно дополнить свежими травами для аромата и красочного вида.
Запеченная курица с овощами — это превосходный выбор для тех, кто ищет простой, но в то же время питательный ужин. Это блюдо не требует много времени на подготовку и приготовление, что делает его идеальным вариантом для занятых людей. К тому же, благодаря разнообразию овощей, получается вкусно и полезно.
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