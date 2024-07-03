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Быстрый ужин в духовке: как приготовить курицу с овощами за полчаса

Курица с овощами — это и основное блюдо, и гарнир. В нем идеально сочетаются вкусы и ароматы

3 июля 2024, 10:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Для многих людей вопрос "Что приготовить на ужин?" становится ежедневной дилеммой. Особенно это актуально для тех, кто стремится к простоте и скорости приготовления, не желая жертвовать качеством питания. Представляем вашему вниманию рецепт запеченной курицы с овощами в духовке — блюдо, которое не требует много времени и усилий, но при этом остаётся вкусным и полезным.

Быстрый ужин в духовке: как приготовить курицу с овощами за полчаса

Курица с овощами в духовке — пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • Куриные бедра или грудки — 4 шт.

  • Морковь — 2 шт.

  • Сладкий красный перец — 1 шт.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Оливковое масло — 2 ст. л.

  • Соль, черный перец — по вкусу

  • Приправы по выбору (например, тимьян или розмарин) — по вкусу

  • Лимон — 1/2 шт.

Подготовка

  1. Предварительно разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия.

  2. Подготовьте овощи:

    • Морковь очистите и нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.

    • Сладкий перец очистите от семян и нарежьте широкими полосками.

    • Лук нарежьте полукольцами.

    • Чеснок измельчите или раздавите.

  3. Подготовьте курицу:

    • Куриные бедра или грудки тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем.

    • Натрите курицу солью, перцем и приправами.

Приготовление

  1. На противень или в форму для запекания выложите подготовленные овощи, сверху расположите курицу.

  2. Полейте все ингредиенты оливковым маслом и соком половины лимона.

  3. Запекайте в предварительно разогретой духовке 25-30 минут или до полной готовности курицы. Время может варьироваться в зависимости от размера кусков мяса и особенностей вашей духовки.

Подача

  1. Готовое блюдо выньте из духовки и немедленно подавайте. Запеченную курицу с овощами можно дополнить свежими травами для аромата и красочного вида.

Запеченная курица с овощами — это превосходный выбор для тех, кто ищет простой, но в то же время питательный ужин. Это блюдо не требует много времени на подготовку и приготовление, что делает его идеальным вариантом для занятых людей. К тому же, благодаря разнообразию овощей, получается вкусно и полезно.



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