Быстрые рецепты ужина для всей семьи: вкусно и без лишних хлопот

Когда наступает вечер и возникает вопрос ужина, многим трудно найти простые идеи, которые не отнимут много времени. Предлагаем три варианта быстрых блюд, не требующих сложных ингредиентов, однако остаются питательными и вкусными. Вот идеи, которые пригодятся каждому, кто стремится больше времени провести с семьей, а не у плиты.

Три идеи для быстрого и сытного ужина: просто и доступно

1. Куриные грудки в сливочном соусе с грибами

Ингредиенты:

Куриные грудки — 500 г

Грибы (шампиньоны) — 200 г

Сливки 10-15% — 200 мл

Лук – 1 шт.

Соль, перец, специи по вкусу

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Нарежьте куриные грудки средними кусочками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Добавьте измельченный лук и грибы, продолжайте жарить до мягкости. Залейте сливками, добавьте соль, перец и специи по выбору. Оставьте тушиться на 10-15 минут. Подавайте с любимым гарниром – картофельное пюре или отварной рис подойдут идеально.

Время приготовления: около 25 минут.

2. Паста с овощами и сыром

Ингредиенты:

Макароны (паста) — 300 г

Болгарский перец – 1 шт.

Кабачок – 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сыр твердый — 100 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец, травы по вкусу

Приготовление:

Отварите макароны до состояния al dente в соответствии с инструкциями на упаковке. Пока макароны варятся, нарежьте овощи кубиками, чеснок измельчите. Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте чеснок, добавьте перец и кабачок, тушите 5-7 минут. Смешайте макароны с овощами, добавьте натертый творог, приправьте солью, перцем и травами по вкусу. Подавайте горячим.

Время приготовления: около 20 мин.

3. Запеченная рыба с картофелем

Ингредиенты:

Филе белой рыбы (треска, минтай) — 400 г

Картофель — 4-5 шт.

Лимон – 1 шт.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Соль, перец, травы по вкусу

Приготовление:

Нарежьте картофель кружочками, выложите на противень, смазанный оливковым маслом. Посолите, поперчите, добавьте излюбленные травы. Рыбу полейте соком лимона, приправьте солью и перцем. Выложите поверх картофеля. Запекайте в разогретой до 180 С духовке в течение 25-30 минут до готовности.

Время приготовления: около 35 минут.

Благодаря таким идеям ужин становится не просто рутинной обязанностью, а моментом, который можно разделить с близкими без лишних усилий.