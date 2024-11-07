Быстрые рецепты ужина для всей семьи: вкусно и без лишних хлопот

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Черновалова Кристина
Когда наступает вечер и возникает вопрос ужина, многим трудно найти простые идеи, которые не отнимут много времени. Предлагаем три варианта быстрых блюд, не требующих сложных ингредиентов, однако остаются питательными и вкусными. Вот идеи, которые пригодятся каждому, кто стремится больше времени провести с семьей, а не у плиты.
Три идеи для быстрого и сытного ужина: просто и доступно
Ингредиенты:
Куриные грудки — 500 г
Грибы (шампиньоны) — 200 г
Сливки 10-15% — 200 мл
Лук – 1 шт.
Соль, перец, специи по вкусу
Растительное масло для жарки
Приготовление:
Нарежьте куриные грудки средними кусочками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
Добавьте измельченный лук и грибы, продолжайте жарить до мягкости.
Залейте сливками, добавьте соль, перец и специи по выбору. Оставьте тушиться на 10-15 минут.
Подавайте с любимым гарниром – картофельное пюре или отварной рис подойдут идеально.
Время приготовления: около 25 минут.
Ингредиенты:
Макароны (паста) — 300 г
Болгарский перец – 1 шт.
Кабачок – 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Сыр твердый — 100 г
Оливковое масло – 2 ст. л.
Соль, перец, травы по вкусу
Приготовление:
Отварите макароны до состояния al dente в соответствии с инструкциями на упаковке.
Пока макароны варятся, нарежьте овощи кубиками, чеснок измельчите.
Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте чеснок, добавьте перец и кабачок, тушите 5-7 минут.
Смешайте макароны с овощами, добавьте натертый творог, приправьте солью, перцем и травами по вкусу. Подавайте горячим.
Время приготовления: около 20 мин.
Ингредиенты:
Филе белой рыбы (треска, минтай) — 400 г
Картофель — 4-5 шт.
Лимон – 1 шт.
Оливковое масло – 3 ст. л.
Соль, перец, травы по вкусу
Приготовление:
Нарежьте картофель кружочками, выложите на противень, смазанный оливковым маслом. Посолите, поперчите, добавьте излюбленные травы.
Рыбу полейте соком лимона, приправьте солью и перцем. Выложите поверх картофеля.
Запекайте в разогретой до 180 С духовке в течение 25-30 минут до готовности.
Время приготовления: около 35 минут.
Благодаря таким идеям ужин становится не просто рутинной обязанностью, а моментом, который можно разделить с близкими без лишних усилий.
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