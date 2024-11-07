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Быстрые рецепты ужина для всей семьи: вкусно и без лишних хлопот

Семейный ужин за 30 минут: вкусные идеи для занятых хозяек

сегодня, 03:45
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Автор:
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Черновалова Кристина

Когда наступает вечер и возникает вопрос ужина, многим трудно найти простые идеи, которые не отнимут много времени. Предлагаем три варианта быстрых блюд, не требующих сложных ингредиентов, однако остаются питательными и вкусными. Вот идеи, которые пригодятся каждому, кто стремится больше времени провести с семьей, а не у плиты.

Быстрые рецепты ужина для всей семьи: вкусно и без лишних хлопот

Три идеи для быстрого и сытного ужина: просто и доступно

1. Куриные грудки в сливочном соусе с грибами

Ингредиенты:

  • Куриные грудки — 500 г

  • Грибы (шампиньоны) — 200 г

  • Сливки 10-15% — 200 мл

  • Лук – 1 шт.

  • Соль, перец, специи по вкусу

  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Нарежьте куриные грудки средними кусочками, обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

  2. Добавьте измельченный лук и грибы, продолжайте жарить до мягкости.

  3. Залейте сливками, добавьте соль, перец и специи по выбору. Оставьте тушиться на 10-15 минут.

  4. Подавайте с любимым гарниром – картофельное пюре или отварной рис подойдут идеально.

Время приготовления: около 25 минут.

2. Паста с овощами и сыром

Ингредиенты:

  • Макароны (паста) — 300 г

  • Болгарский перец – 1 шт.

  • Кабачок – 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Сыр твердый — 100 г

  • Оливковое масло – 2 ст. л.

  • Соль, перец, травы по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите макароны до состояния al dente в соответствии с инструкциями на упаковке.

  2. Пока макароны варятся, нарежьте овощи кубиками, чеснок измельчите.

  3. Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте чеснок, добавьте перец и кабачок, тушите 5-7 минут.

  4. Смешайте макароны с овощами, добавьте натертый творог, приправьте солью, перцем и травами по вкусу. Подавайте горячим.

Время приготовления: около 20 мин.

3. Запеченная рыба с картофелем

Ингредиенты:

  • Филе белой рыбы (треска, минтай) — 400 г

  • Картофель — 4-5 шт.

  • Лимон – 1 шт.

  • Оливковое масло – 3 ст. л.

  • Соль, перец, травы по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте картофель кружочками, выложите на противень, смазанный оливковым маслом. Посолите, поперчите, добавьте излюбленные травы.

  2. Рыбу полейте соком лимона, приправьте солью и перцем. Выложите поверх картофеля.

  3. Запекайте в разогретой до 180 С духовке в течение 25-30 минут до готовности.

Время приготовления: около 35 минут.

Благодаря таким идеям ужин становится не просто рутинной обязанностью, а моментом, который можно разделить с близкими без лишних усилий.



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