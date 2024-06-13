Быстро и вкусно: ужин на скорую руку

В повседневной суете порой сложно уделить должное внимание приготовлению ужина. Однако, даже располагая ограниченным временем, можно приготовить что-то вкусное и питательное. Предлагаем вашему вниманию три рецепта, которые помогут сделать вечерний прием пищи особенным, не отнимая много времени.

Три легких рецепта ужина за 30 минут

1. Спагетти аглио олио с креветками

Время приготовления: 20 минут

Ингредиенты:

Спагетти – 200 г

Креветки очищенные – 150 г

Чеснок – 4 зубчика

Перец чили – 1 шт.

Оливковое масло – 50 мл

Петрушка – для украшения

Соль, черный перец – по вкусу

Инструкция:

В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль и варите спагетти до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. В глубокой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте тонко нарезанный чеснок и мелко нарезанный чили. Обжаривайте до золотистого цвета, не допуская подгорания. Добавьте креветки и жарьте их до готовности, около 3-5 минут. Сложите готовые спагетти в сковороду к креветкам, тщательно перемешайте. Подавайте, посыпав свежей петрушкой и немного черного перца.

2. Курица терияки с овощами.

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 г

Соевый соус – 50 мл

Мед – 1 ст. л.

Чеснок – 2 зубчика

Имбирь свежий – 1 см

Морковь – 2 шт.

Брокколи – 150 г

Кунжут – 1 ст. л.

Инструкция:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В миске смешайте соевый соус, мед, измельченный чеснок и имбирь. Замаринуйте курицу на 15 минут. На сковороде с антипригарным покрытием обжарьте курицу до готовности. Выньте и держите теплой. В той же сковороде обжарьте нарезанные морковь и брокколи до мягкости. Верните курицу на сковороду, перемешайте с овощами и подогрейте. Посыпьте кунжутом перед подачей.

3. Салат с киноа и авокадо

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

Киноа – 100 г

Авокадо – 1 шт.

Помидоры черри – 100 г

Лимонный сок – 2 ст. л.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Руккола – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Инструкция:

Киноа отварите до готовности согласно инструкции на упаковке, остудите. Авокадо нарежьте кубиками, помидоры черри разрежьте пополам. В салатнике смешайте киноа, авокадо, помидоры и рукколу. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу.

Эти рецепты не только экономят ваше время, но и позволяют насладиться разнообразием вкусов, делая обыденный ужин особенным.