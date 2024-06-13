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Быстро и вкусно: ужин на скорую руку

Кулинарные хиты на каждый день: как приготовить ужин без лишних хлопот

сегодня, 10:40
Автор:
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Черновалова Кристина
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В повседневной суете порой сложно уделить должное внимание приготовлению ужина. Однако, даже располагая ограниченным временем, можно приготовить что-то вкусное и питательное. Предлагаем вашему вниманию три рецепта, которые помогут сделать вечерний прием пищи особенным, не отнимая много времени.

Быстро и вкусно: ужин на скорую руку

Три легких рецепта ужина за 30 минут

1. Спагетти аглио олио с креветками

Время приготовления: 20 минут

Ингредиенты:

  • Спагетти – 200 г

  • Креветки очищенные – 150 г

  • Чеснок – 4 зубчика

  • Перец чили – 1 шт.

  • Оливковое масло – 50 мл

  • Петрушка – для украшения

  • Соль, черный перец – по вкусу

Инструкция:

  1. В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль и варите спагетти до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке.

  2. В глубокой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте тонко нарезанный чеснок и мелко нарезанный чили. Обжаривайте до золотистого цвета, не допуская подгорания.

  3. Добавьте креветки и жарьте их до готовности, около 3-5 минут.

  4. Сложите готовые спагетти в сковороду к креветкам, тщательно перемешайте. Подавайте, посыпав свежей петрушкой и немного черного перца.

2. Курица терияки с овощами.

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 300 г

  • Соевый соус – 50 мл

  • Мед – 1 ст. л.

  • Чеснок – 2 зубчика

  • Имбирь свежий – 1 см

  • Морковь – 2 шт.

  • Брокколи – 150 г

  • Кунжут – 1 ст. л.

Инструкция:

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В миске смешайте соевый соус, мед, измельченный чеснок и имбирь. Замаринуйте курицу на 15 минут.

  2. На сковороде с антипригарным покрытием обжарьте курицу до готовности. Выньте и держите теплой.

  3. В той же сковороде обжарьте нарезанные морковь и брокколи до мягкости.

  4. Верните курицу на сковороду, перемешайте с овощами и подогрейте. Посыпьте кунжутом перед подачей.

3. Салат с киноа и авокадо

Время приготовления: 15 минут

Ингредиенты:

  • Киноа – 100 г

  • Авокадо – 1 шт.

  • Помидоры черри – 100 г

  • Лимонный сок – 2 ст. л.

  • Оливковое масло – 3 ст. л.

  • Руккола – 50 г

  • Соль, перец – по вкусу

Инструкция:

  1. Киноа отварите до готовности согласно инструкции на упаковке, остудите.

  2. Авокадо нарежьте кубиками, помидоры черри разрежьте пополам.

  3. В салатнике смешайте киноа, авокадо, помидоры и рукколу. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу.

Эти рецепты не только экономят ваше время, но и позволяют насладиться разнообразием вкусов, делая обыденный ужин особенным.



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