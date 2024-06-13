Быстро и вкусно: ужин на скорую руку

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Черновалова Кристина
В повседневной суете порой сложно уделить должное внимание приготовлению ужина. Однако, даже располагая ограниченным временем, можно приготовить что-то вкусное и питательное. Предлагаем вашему вниманию три рецепта, которые помогут сделать вечерний прием пищи особенным, не отнимая много времени.
Три легких рецепта ужина за 30 минут
Ингредиенты:
Спагетти – 200 г
Креветки очищенные – 150 г
Чеснок – 4 зубчика
Перец чили – 1 шт.
Оливковое масло – 50 мл
Петрушка – для украшения
Соль, черный перец – по вкусу
Инструкция:
В большой кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль и варите спагетти до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке.
В глубокой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Добавьте тонко нарезанный чеснок и мелко нарезанный чили. Обжаривайте до золотистого цвета, не допуская подгорания.
Добавьте креветки и жарьте их до готовности, около 3-5 минут.
Сложите готовые спагетти в сковороду к креветкам, тщательно перемешайте. Подавайте, посыпав свежей петрушкой и немного черного перца.
Ингредиенты:
Куриное филе – 300 г
Соевый соус – 50 мл
Мед – 1 ст. л.
Чеснок – 2 зубчика
Имбирь свежий – 1 см
Морковь – 2 шт.
Брокколи – 150 г
Кунжут – 1 ст. л.
Инструкция:
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В миске смешайте соевый соус, мед, измельченный чеснок и имбирь. Замаринуйте курицу на 15 минут.
На сковороде с антипригарным покрытием обжарьте курицу до готовности. Выньте и держите теплой.
В той же сковороде обжарьте нарезанные морковь и брокколи до мягкости.
Верните курицу на сковороду, перемешайте с овощами и подогрейте. Посыпьте кунжутом перед подачей.
Ингредиенты:
Киноа – 100 г
Авокадо – 1 шт.
Помидоры черри – 100 г
Лимонный сок – 2 ст. л.
Оливковое масло – 3 ст. л.
Руккола – 50 г
Соль, перец – по вкусу
Инструкция:
Киноа отварите до готовности согласно инструкции на упаковке, остудите.
Авокадо нарежьте кубиками, помидоры черри разрежьте пополам.
В салатнике смешайте киноа, авокадо, помидоры и рукколу. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу.
Эти рецепты не только экономят ваше время, но и позволяют насладиться разнообразием вкусов, делая обыденный ужин особенным.
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