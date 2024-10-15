Булочки с корицей: пошаговый рецепт для домашней выпечки

Домашние булочки с корицей давно стали популярным выбором для тех, кто ценит свежую выпечку. Это несложное блюдо можно приготовить на собственной кухне, следуя простым шагам. Мы предлагаем пошаговую инструкцию, которая позволит приготовить ароматные булочки с корицей даже новичкам в кулинарии.

Булочки с корицей и сахаром

Ингредиенты для теста:

500 г муки

250 мл молока

100 г сахара

80 г сливочного масла

2 яйца

7 г сухих дрожжей (или 20 г свежих)

1/2 чайной ложки соли

Ингредиенты для начинки:

100 г сахара (предпочтительно коричневого)

2 столовые ложки молотой корицы

50 г сливочного масла (растопленного)

Ингредиенты для глазури (по желанию):

100 г сахарной пудры

2 столовые ложки молока

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Подготовка теста

Для начала необходимо подогреть молоко до температуры около 35-37°C. Молоко не должно быть слишком горячим, чтобы не повредить дрожжи. Растворите дрожжи в теплом молоке и добавьте одну столовую ложку сахара. Оставьте смесь на 10 минут в теплом месте до образования пены — это будет сигналом, что дрожжи активировались.

Шаг 2. Замес теста

В отдельной миске смешайте просеянную муку, сахар и соль. Введите в смесь яйца и растопленное сливочное масло. Затем добавьте дрожжевую смесь. Начните замешивать тесто: сначала используйте ложку, затем руки. Тесто должно получиться мягким и эластичным. При необходимости можно добавить немного муки, но не переборщите, чтобы булочки не вышли слишком плотными.

После замеса накройте миску с тестом кухонным полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа. За это время тесто должно увеличиться в объеме примерно в два раза.

Шаг 3. Подготовка начинки

Пока тесто поднимается, можно приготовить начинку. Для этого смешайте сахар с корицей и растопите сливочное масло. Подготовленную смесь оставьте на столе до момента формирования булочек.

Шаг 4. Формирование булочек

Когда тесто поднимется, аккуратно обомните его руками и переложите на присыпанную мукой поверхность. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно 0,5 см. Смажьте поверхность теста растопленным сливочным маслом, затем равномерно посыпьте смесью сахара и корицы.

Сверните тесто в плотный рулет и разрежьте его на равные части толщиной примерно 3-4 см. Это и будут будущие булочки.

Шаг 5. Выпекание булочек

Застелите противень пергаментной бумагой или смажьте его маслом. Выложите булочки срезом вниз на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Накройте противень полотенцем и оставьте булочки подходить ещё на 20-30 минут.

Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте булочки в разогретой духовке 20-25 минут до появления золотистой корочки. Готовность можно проверить, проткнув булочку зубочисткой: если она выходит сухой, значит булочки готовы.

Шаг 6. Приготовление глазури (по желанию)

Если вы хотите покрыть булочки глазурью, смешайте сахарную пудру с молоком до получения однородной массы. Полейте глазурью булочки, пока они еще теплые.

Готовые булочки с корицей можно подавать к чаю, кофе или просто как самостоятельное блюдо. Благодаря мягкому тесту и ароматной начинке они отлично подойдут как для завтрака, так и для перекуса в течение дня.